Inversiones millonarias y pocos empleos: qué revela el RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula compromisos millonarios en minería, petróleo, gas e infraestructura, pero su impacto sobre el mercado laboral sería limitado. Según un relevamiento de la consultora Paspartú, los proyectos aprobados generarían, en promedio, menos de dos puestos de trabajo directos e indirectos por cada millón de dólares invertido.

El informe, difundido este martes 10 de noviembre, analizó 27 iniciativas que recibieron autorización oficial y que contemplan desembolsos por US$76.174 millones, junto con una proyección de 133.076 empleos.

La relación equivale a aproximadamente 1,75 puestos por cada millón de dólares comprometido, aunque el resultado varía considerablemente según el sector productivo.

Qué sectores del RIGI generarían más empleo

La infraestructura aparece como la actividad con mayor capacidad de generación laboral en relación con el capital invertido, con una estimación de 35 puestos por cada millón de dólares.

Le siguen la siderurgia, con 13 empleos; la tecnología, con cinco; y la minería, con tres. En cambio, los proyectos de petróleo, gas y energía muestran una relación de apenas un puesto por cada millón invertido.

Las diferencias también se observan en la distribución de los recursos y las oportunidades laborales.

Mientras la minería concentra el 36,3% del capital comprometido y el 55,3% de los empleos previstos, el petróleo y el gas reúnen el 60,6% de las inversiones y representan el 29% de los puestos proyectados.

Esta disparidad está relacionada con las características de los emprendimientos. Las actividades intensivas en capital requieren grandes inversiones en instalaciones, equipamiento y tecnología, pero no necesariamente una cantidad proporcional de trabajadores.

Los proyectos con más puestos de trabajo previstos

Entre las iniciativas aprobadas, el proyecto minero Vicuña, ubicado en San Juan, registra la mayor cantidad de empleos proyectados, con 31.700 puestos directos e indirectos.

Le siguen un emprendimiento de fertilizantes, con 12.500 empleos, y la Terminal Multipropósito de Timbúes, en Santa Fe, con otros 9.700.

Sin embargo, cuando se compara la cantidad de puestos con el volumen de inversión, la terminal de Timbúes presenta la mayor intensidad laboral, con unos 35 empleos por cada millón de dólares.

También se destacan el proyecto siderúrgico de Sidersa, en San Nicolás, y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, ambos con una relación cercana a 13 empleos por millón invertido.

En el otro extremo aparecen desarrollos vinculados con los hidrocarburos. La planta flotante de gas natural licuado y Bajo del Choique-La Invernada proyectan aproximadamente 0,1 puestos por cada millón de dólares.

Rincón de Aranda registra una relación de 0,4 empleos, mientras que el parque eólico de Olavarría alcanza los 0,6.

Inversiones hasta 2056 y nuevos proyectos pendientes

El relevamiento indica que los compromisos de inversión aprobados tienen plazos de ejecución que llegan hasta 2056.

Del total anunciado, el 67%, equivalente a US$51.314 millones, se desembolsaría antes de 2035. El mayor volumen anual está previsto para 2028, con más de US$9.000 millones.

Los sectores petrolero, gasífero y minero concentran alrededor del 97% de los fondos comprometidos. Neuquén, Río Negro y San Juan aparecen como las principales provincias receptoras, con el 74% de las inversiones.

Además, 16 de los 27 proyectos aprobados ya iniciaron operaciones de compra de bienes en el exterior, que acumularon importaciones por US$700 millones hasta octubre.

A estas iniciativas se suman otros 21 proyectos todavía en evaluación, con inversiones anunciadas por US$133.221 millones.

De incorporarse al régimen, el conjunto de proyectos aprobados y pendientes alcanzaría compromisos por aproximadamente US$209.394 millones.

El informe permite dimensionar la diferencia entre el volumen de capital comprometido y la cantidad de puestos laborales previstos. Sin embargo, las estimaciones incluyen empleos directos e indirectos correspondientes a distintas etapas de los emprendimientos, por lo que no deben interpretarse como contrataciones permanentes ni simultáneas.