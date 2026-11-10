Inflación: los alimentos dan señales dispares y persisten las presiones para fin de año

La inflación continúa planteando dificultades para el Gobierno y para el bolsillo de los hogares. Antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique este jueves el índice de octubre, los primeros relevamientos de noviembre muestran resultados dispares en alimentos y bebidas: una consultora registró una baja influida por promociones comerciales, mientras otra detectó nuevos aumentos. A eso se suman las presiones de combustibles, carnes y tarifas para el cierre del año.

Algunas estimaciones privadas ubican la inflación de octubre cerca del 2%, un resultado que implicaría una leve aceleración respecto de septiembre. El dato oficial permitirá determinar cómo evolucionó el nivel general de precios, mientras las mediciones de los primeros días de noviembre todavía no permiten establecer una tendencia para todo el mes.

La caída semanal observada en uno de los informes no fue generalizada ni estuvo acompañada por bajas en todos los productos básicos. Incluso dentro de ese relevamiento, carnes y lácteos siguieron aumentando.

Los descuentos detrás de la baja en alimentos

LCG informó una reducción del 0,2% en alimentos y bebidas durante la primera semana de noviembre, que interrumpió una secuencia de ocho semanas consecutivas de incrementos. La consultora vinculó parte del resultado con las promociones del Cyber Monday, un factor que limita la posibilidad de interpretar esa caída como una desaceleración sostenida.

Bebidas, panificados y verduras contribuyeron al descenso de la canasta relevada. En sentido contrario, los aumentos de carnes y lácteos compensaron parcialmente esas bajas. Con ese comportamiento, el promedio de inflación de las últimas cuatro semanas se ubicó en el 2%, una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente a la medición anterior.

El resultado refleja, por lo tanto, una combinación de descuentos puntuales y aumentos que persistieron en otros rubros. La baja semanal no elimina las subas acumuladas ni confirma que los precios mantendrán ese recorrido una vez finalizadas las ofertas.

Otro relevamiento registró aumentos y diferencias entre productos

Analytica midió una suba del 0,5% en alimentos y bebidas durante la misma semana, con un promedio de las últimas cuatro semanas del 2,3%. El contraste con LCG muestra que el descenso no apareció en todas las mediciones privadas y que los precios continuaron avanzando en la canasta seguida por esa consultora.

Las verduras encabezaron los incrementos destacados por Analytica, con una variación del 5,9% en el promedio de cuatro semanas. Pan y cereales registraron un aumento del 3,4%, mientras que aguas, gaseosas y jugos, junto con pescados y mariscos, presentaron subas más acotadas, del 1,1% en ambos casos.

Aunque las consultoras difirieron en el resultado semanal y en la evolución de determinados productos, sus indicadores de cuatro semanas permanecieron alrededor del 2%. Las mediciones siguen mostrando aumentos acumulados en alimentos y bebidas, aun cuando algunos descuentos hayan moderado temporalmente los registros.

Combustibles y alimentos complican el cierre del año

La consultora FMyA registró una variación del 0,6% en su medición de alta frecuencia durante la primera semana de noviembre, después del 0% observado hacia el cierre de octubre. Si bien señaló que algunos componentes estacionales podrían reducir su presión, también advirtió sobre aumentos en los precios regulados.

Entre los factores que incidieron en su seguimiento apareció una suba del 2,5% en la nafta. Para el período entre octubre y diciembre, FMyA proyectó que la inflación mensual no bajaría del 1,9%, con riesgos adicionales vinculados con frutas y verduras, el ciclo de la carne y una eventual suba del petróleo Brent.

La firma también mencionó las lluvias como un elemento capaz de sostener incrementos en productos frescos. De ese modo, las perspectivas para los próximos meses combinan presiones sobre alimentos con aumentos en combustibles, dos componentes que siguen condicionando los gastos cotidianos.

El BCRA también advirtió sobre carnes y tarifas

Las advertencias no provienen únicamente de las consultoras. En su informe de política monetaria del tercer trimestre, el Banco Central señaló que la estacionalidad del precio de la carne vacuna y la aceleración de determinados componentes regulados podrían generar presiones transitoriamente alcistas durante el último trimestre.

La entidad indicó que la carne suele registrar aumentos elevados entre noviembre y diciembre, aunque estimó que las subas serían menores a las observadas entre fines de 2025 y comienzos de 2026. También identificó otro factor que afecta directamente a los hogares: el incremento de la tarifa promedio nacional de gas por red en octubre y noviembre, asociado a la reducción de subsidios por Zona Fría.

Con esos elementos, las promociones comerciales no alcanzan para despejar los interrogantes sobre la evolución de los precios. El Gobierno llega a la publicación del próximo índice con mediciones que muestran diferencias, aumentos que persisten en productos básicos y advertencias del propio Banco Central sobre las presiones que quedan por delante.