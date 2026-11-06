La pobreza volvió a subir en Argentina y golpea con fuerza a los sectores más vulnerables

Un relevamiento basado en datos del INDEC reveló un aumento de la pobreza y la indigencia durante el segundo trimestre de 2026. El deterioro alcanzó a 23 aglomerados urbanos y dejó cifras especialmente preocupantes en la infancia y el Gran La Plata.
Economía06 de noviembre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
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La pobreza en Argentina alcanzó al 34,4% de la población durante el segundo trimestre de 2026, según estimaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) elaboradas a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

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Al proyectar el resultado de los 31 aglomerados urbanos al conjunto del país, unos 16,5 millones de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia llegó al 8%, equivalente a 3,8 millones de personas.

El indicador de pobreza aumentó 4,4 puntos porcentuales respecto del primer trimestre, cuando se ubicaba en el 30%, y avanzó 2,6 puntos frente al mismo período de 2025. La indigencia, por su parte, pasó del 6,5% al 8% en apenas tres meses.

En la comparación interanual, las estimaciones indican que alrededor de 1,4 millones de personas adicionales quedaron bajo la línea de pobreza y más de 560.000 pasaron a situación de indigencia.

Trabajo e ingresos: qué explica el aumento de la pobreza

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) vinculó el deterioro con la pérdida de empleos registrados, el crecimiento de la informalidad y la caída del poder adquisitivo.

Los datos muestran que el 23,5% de las personas ocupadas vive en situación de pobreza, frente al 20,7% del trimestre anterior. Además, el 4,1% de los trabajadores no logra cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

A estas dificultades se suma el aumento del precio de los alimentos y otros gastos esenciales, que desde fines de 2025 registran incrementos superiores a la inflación general, según el organismo.

Gran La Plata registró la indigencia más alta del país

El deterioro social alcanzó a 23 de los 31 aglomerados urbanos relevados. Concordia, en Entre Ríos, presentó el mayor índice de pobreza, con el 57,4%, seguida por Gran Resistencia (47,2%) y Corrientes (43,6%).

En territorio bonaerense, el Gran La Plata registró una indigencia del 16,1%, la más elevada entre los aglomerados analizados. El indicador había sido del 2,6% durante el primer trimestre y del 8,4% un año atrás.

En los partidos del Gran Buenos Aires, la pobreza llegó al 39,4% y la indigencia al 10,4%. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires presentó índices del 12,6% y 1,6%, respectivamente.

Pobreza infantil: más de la mitad de los chicos de 5 a 12 años son pobres

La situación de niños y adolescentes constituye uno de los aspectos más relevantes del relevamiento.

Entre los menores de 18 años, la pobreza alcanzó al 48% y la indigencia al 12,1%, ambos indicadores por encima de los registrados para la población general.

El grupo de 5 a 12 años presentó las cifras más elevadas: el 51,4% vive en hogares pobres y el 13,6% se encuentra bajo la línea de indigencia.

Entre los menores de 5 años, la indigencia pasó del 5,4% al 10% en solo tres meses, mientras que la pobreza alcanzó al 39,9%.

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Los resultados reflejan un incremento de las dificultades económicas de los hogares, con mayor incidencia entre la población infantil y los trabajadores de menores ingresos.

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