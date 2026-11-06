La pobreza volvió a subir en Argentina y golpea con fuerza a los sectores más vulnerables

La pobreza en Argentina alcanzó al 34,4% de la población durante el segundo trimestre de 2026, según estimaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) elaboradas a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Al proyectar el resultado de los 31 aglomerados urbanos al conjunto del país, unos 16,5 millones de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia llegó al 8%, equivalente a 3,8 millones de personas.

El indicador de pobreza aumentó 4,4 puntos porcentuales respecto del primer trimestre, cuando se ubicaba en el 30%, y avanzó 2,6 puntos frente al mismo período de 2025. La indigencia, por su parte, pasó del 6,5% al 8% en apenas tres meses.

En la comparación interanual, las estimaciones indican que alrededor de 1,4 millones de personas adicionales quedaron bajo la línea de pobreza y más de 560.000 pasaron a situación de indigencia.

Trabajo e ingresos: qué explica el aumento de la pobreza

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) vinculó el deterioro con la pérdida de empleos registrados, el crecimiento de la informalidad y la caída del poder adquisitivo.

Los datos muestran que el 23,5% de las personas ocupadas vive en situación de pobreza, frente al 20,7% del trimestre anterior. Además, el 4,1% de los trabajadores no logra cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

A estas dificultades se suma el aumento del precio de los alimentos y otros gastos esenciales, que desde fines de 2025 registran incrementos superiores a la inflación general, según el organismo.

Gran La Plata registró la indigencia más alta del país

El deterioro social alcanzó a 23 de los 31 aglomerados urbanos relevados. Concordia, en Entre Ríos, presentó el mayor índice de pobreza, con el 57,4%, seguida por Gran Resistencia (47,2%) y Corrientes (43,6%).

En territorio bonaerense, el Gran La Plata registró una indigencia del 16,1%, la más elevada entre los aglomerados analizados. El indicador había sido del 2,6% durante el primer trimestre y del 8,4% un año atrás.

En los partidos del Gran Buenos Aires, la pobreza llegó al 39,4% y la indigencia al 10,4%. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires presentó índices del 12,6% y 1,6%, respectivamente.

Pobreza infantil: más de la mitad de los chicos de 5 a 12 años son pobres

La situación de niños y adolescentes constituye uno de los aspectos más relevantes del relevamiento.

Entre los menores de 18 años, la pobreza alcanzó al 48% y la indigencia al 12,1%, ambos indicadores por encima de los registrados para la población general.

El grupo de 5 a 12 años presentó las cifras más elevadas: el 51,4% vive en hogares pobres y el 13,6% se encuentra bajo la línea de indigencia.

Entre los menores de 5 años, la indigencia pasó del 5,4% al 10% en solo tres meses, mientras que la pobreza alcanzó al 39,9%.

Los resultados reflejan un incremento de las dificultades económicas de los hogares, con mayor incidencia entre la población infantil y los trabajadores de menores ingresos.