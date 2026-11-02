Un noviembre más caro: los aumentos que golpean el bolsillo

Noviembre comenzó con una nueva serie de aumentos que impactan directamente sobre los gastos cotidianos de los hogares argentinos. Transporte público, electricidad, gas, alquileres, medicina prepaga, colegios privados, agua y telefonía registran actualizaciones que agregan presión sobre los presupuestos familiares durante el penúltimo mes de 2026.

Los incrementos llegan después de que el INDEC informara una inflación del 1,9% en septiembre. Varias de las actualizaciones previstas para noviembre superan ese porcentaje, aunque su impacto dependerá de la jurisdicción, el servicio contratado y las condiciones particulares de cada usuario.

Entre los ajustes más significativos aparecen los alquileres que todavía se actualizan mediante el Índice para Contratos de Locación (ICL), con una suba anual del 37,11%, mientras que los colectivos bonaerenses, los subtes y los servicios energéticos también estrenaron nuevos cuadros tarifarios.

Colectivos y subtes: cuánto cuesta viajar desde noviembre

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires comenzó noviembre con aumentos diferenciados según la jurisdicción de cada línea.

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos regulados por el Gobierno porteño registran una actualización del 3,9%. El boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasó a $956,38 con la tarjeta SUBE registrada, mientras que los viajes de entre tres y seis kilómetros cuestan $1.062,70.

En la provincia de Buenos Aires, el ajuste oficializado para los colectivos provinciales del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata ronda el 5%.

Para los servicios provinciales del conurbano, el nuevo cuadro establece los siguientes valores con SUBE registrada:

Hasta 3 kilómetros: $1.276,06.

De 3 a 6 kilómetros: $1.435,56.

De 6 a 12 kilómetros: $1.595,07.

De 12 a 27 kilómetros: $1.914,09.

Más de 27 kilómetros: $2.250,34.

En La Plata, Berisso y Ensenada, el boleto mínimo de los servicios provinciales alcanza los $1.389,73.

Las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad con el conurbano mantendrán sus tarifas, después de un acuerdo para incrementar los subsidios al sector. Los trenes metropolitanos tampoco registran una actualización general del boleto mínimo para noviembre.

El subte porteño, por su parte, aumenta 3,9%, con un pasaje que se ubica alrededor de $1.888 para los viajes iniciales del mes con SUBE registrada.

La actualización bonaerense coincide con una discusión judicial por los recursos destinados al sistema. Como informó Grupo La Provincia, la Corte Suprema abrió una nueva instancia en la demanda presentada por Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la eliminación de subsidios al transporte.

Luz y gas: nuevos cuadros tarifarios para el AMBA

Los servicios energéticos también comenzaron el mes con aumentos oficializados por el Gobierno nacional.

En electricidad, las facturas de los usuarios de Edenor tendrán una actualización del 3,18%, mientras que para los clientes de Edesur será del 2,94%.

En el caso del gas natural, los nuevos porcentajes dependen de la distribuidora y la ubicación del domicilio.

Para los clientes de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, el aumento será del 2,95%, mientras que en el conurbano bonaerense llegará al 3,65%. Los usuarios abastecidos por Naturgy BAN tendrán un ajuste del 2,96%.

Los hogares que reciben asistencia estatal continuarán alcanzados por los esquemas de subsidios previstos para noviembre. En electricidad, se mantiene el límite de 200 kWh mensuales subsidiados y una bonificación adicional del 25% para los usuarios comprendidos.

En gas, los beneficiarios del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados tendrán una bonificación general del 50% sobre el Precio Anual Uniforme, además de un descuento extraordinario.

La modificación del régimen de Zona Fría también tendrá incidencia sobre las facturas de usuarios de 94 municipios bonaerenses.

Alquileres: aumentos de hasta 37,11% según el contrato

Los inquilinos que deban actualizar sus contratos durante noviembre enfrentarán porcentajes diferentes según la normativa aplicable, el índice utilizado y la periodicidad establecida.

Los contratos que permanecen bajo la anterior Ley de Alquileres y se actualizan anualmente mediante el ICL tendrán un incremento del 37,11%.

Para los acuerdos que utilizan el Índice de Precios al Consumidor como referencia, las variaciones acumuladas consideradas para noviembre son del 5,81% en contratos trimestrales, del 7,82% en cuatrimestrales y del 12,95% en semestrales.

Sin embargo, no existe un porcentaje único para todos los alquileres. Los contratos celebrados después de la derogación de la normativa anterior pueden establecer diferentes mecanismos y plazos de actualización.

Prepagas: las cuotas aumentan hasta 2,95%

Las empresas de medicina privada también comunicaron nuevos valores para noviembre, con incrementos que varían según la compañía, el plan contratado y la región.

Entre las actualizaciones informadas, Medicus aplicará un aumento del 2,95%, Sancor Salud de hasta 2,88% y Omint de hasta 2,75%.

Swiss Medical y Hospital Italiano tendrán ajustes del 2,3%, Galeno del 2,2% y OSDE registrará variaciones de entre 1,7% y 2,2%.

En determinados planes, las modificaciones también alcanzarán a los copagos, por lo que el incremento final puede variar entre usuarios de una misma empresa.

Colegios privados: nuevos aranceles en Buenos Aires

Las familias con hijos en establecimientos educativos privados que reciben aportes estatales afrontarán nuevas actualizaciones.

En la provincia de Buenos Aires, las instituciones están autorizadas a incrementar sus cuotas hasta un 3% en noviembre y otro 3% en diciembre.

Los topes dependen del nivel educativo y del porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento.

Para jardines y escuelas primarias con un aporte estatal del 100%, el arancel máximo de noviembre será de $39.210. En escuelas secundarias de esa categoría llegará a $43.230.

En establecimientos que reciben una subvención del 40%, los máximos alcanzarán $177.340 para inicial y primaria, y $230.450 para secundaria.

En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento promedio previsto para los colegios privados subvencionados será del 2,7%.

Agua, telefonía y peajes: otros aumentos del mes

La lista de actualizaciones también incluye los servicios de agua potable, telecomunicaciones y peajes.

Los usuarios de AySA tendrán un ajuste mensual de entre 1,5% y 2%, vinculado con la aplicación del Coeficiente K.

Esta modificación es independiente de la propuesta de recomposición tarifaria presentada ante el organismo regulador, que contempla un aumento promedio del 22,6% y todavía no fue aprobada.

En telefonía móvil, Movistar confirmó una actualización del 2,6% desde el 1° de noviembre. Las variaciones de otros servicios de telecomunicaciones dependerán de las comunicaciones realizadas por cada empresa.

Los peajes de las autopistas porteñas aumentan un 3,9%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas para vehículos livianos alcanzan los $4.974 en horario habitual y $7.049 durante la hora pico.

También podrían producirse modificaciones en los precios de los combustibles, dependiendo de las actualizaciones impositivas y de las decisiones comerciales de las petroleras.

Un mes con mayores gastos fijos para los hogares

La combinación de aumentos en vivienda, transporte, educación, salud y servicios públicos vuelve a modificar la estructura de gastos de las familias.

El impacto será diferente según la cantidad de servicios utilizados, la ubicación del domicilio, el tipo de contrato de alquiler y los subsidios disponibles.

Con incrementos que en algunos rubros superan la inflación mensual de septiembre, noviembre comenzó con nuevas exigencias para los ingresos familiares y con una diferencia cada vez más relevante entre los costos que afrontan los usuarios de distintas jurisdicciones.