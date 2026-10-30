La falta de crédito, el consumo debilitado y el escaso impacto del RIGI complican la recuperación económica.

La inversión real volvió a desplomarse en septiembre y profundizó las dificultades de la economía argentina para recuperar el crecimiento. Según un nuevo relevamiento de Orlando J. Ferreres & Asociados, el indicador registró una caída interanual del 5,2% y acumuló un retroceso del 7,6% durante los primeros nueve meses de 2026, en un escenario marcado por la debilidad de la actividad, las restricciones crediticias y la postergación de proyectos productivos.

Los datos representan una señal de alerta para el programa económico de Javier Milei, que apuesta a la inversión privada como uno de los principales motores de recuperación, en paralelo con la reducción de la obra pública y el impulso de incentivos destinados a grandes proyectos.

El deterioro fue especialmente pronunciado en la adquisición de maquinaria y equipos, que cayó 12,3% interanual, mientras que las compras de bienes de capital importados retrocedieron 17,2%. La construcción, en cambio, mostró una recuperación del 4,5%, aunque ese avance no logró compensar la contracción del componente productivo.

El estudio estimó que durante septiembre la inversión alcanzó los US$8.540 millones, una cifra que refleja la distancia entre los anuncios de proyectos a largo plazo y los desembolsos que efectivamente se realizan en la economía.

Maquinaria y equipos: el sector que explica el desplome

El informe de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) mostró que la principal debilidad de septiembre se concentró en la compra de bienes destinados a la producción. La inversión en maquinaria y equipos se contrajo 12,3% frente al mismo mes del año anterior, con una caída del 3,8% en los bienes de fabricación nacional y del 17,2% en los importados.

En los primeros nueve meses del año, este componente acumuló un retroceso del 11,5%, lo que evidencia las dificultades para recuperar los niveles de capitalización del aparato productivo. La reducción en las compras de maquinaria tiene una importancia particular porque afecta las posibilidades de ampliar la producción, modernizar instalaciones y mejorar la productividad.

En contraste, la inversión vinculada con la construcción avanzó 4,5% interanual, después de cinco meses consecutivos de resultados negativos. Sin embargo, el sector todavía acumula una baja del 2,6% entre enero y septiembre.

Desde la consultora señalaron que los mejores resultados de la construcción no alcanzaron para revertir el impacto de la caída de las importaciones de bienes de capital.

“La inversión continúa débil”, advirtieron los especialistas de Orlando Ferreres, al explicar que el deterioro de la maquinaria dejó un resultado negativo para el indicador general.

El RIGI todavía no logra impulsar al conjunto de la economía

Uno de los aspectos que concentra la atención de los analistas es la distancia entre los proyectos anunciados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su impacto efectivo sobre el indicador general.

El Gobierno nacional presenta al régimen como una herramienta central para atraer capitales hacia sectores estratégicos, especialmente energía, minería e infraestructura.

Sin embargo, los especialistas señalan que los proyectos comprendidos en ese esquema requieren períodos prolongados de ejecución y que sus desembolsos se distribuyen a lo largo de varios años.

El retroceso de la inversión coincide con otros indicadores que muestran dificultades para recuperar el mercado interno y sostener la actividad productiva.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, un relevamiento reciente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Universidad Nacional de José C. Paz reveló que el 75,6% de las 209 empresas encuestadas rechaza el rumbo económico, mientras que el 43,5% considera que su firma enfrenta riesgo de desaparecer.

El mismo estudio mostró que el 51,2% registró una caída de las ventas, el 34% redujo personal y casi la mitad de las empresas relevadas trabaja con la mitad o menos de su capacidad productiva.

La situación también se relaciona con la evolución de los ingresos familiares. Un estudio del Banco Provincia detectó que el salario real de los trabajadores privados incluidos en su muestra retrocedió 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo con tarjetas y Cuenta DNI cayó 8,6% en términos reales.

En este escenario, las empresas que dependen del mercado interno enfrentan mayores dificultades para justificar nuevas inversiones, especialmente cuando la utilización de su capacidad productiva continúa por debajo de los niveles deseados.

La falta de inversión, a su vez, puede limitar las posibilidades de incorporar trabajadores, aumentar la producción y generar ingresos adicionales para la economía.

Un relevamiento reciente reveló que el 75,6% de las 209 empresas encuestadas rechaza el rumbo económico, mientras que el 43,5% considera que su firma enfrenta riesgo de desaparecer.

Sin señales de recuperación inmediata: qué esperan los economistas

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran un cambio significativo de tendencia. Desde Orlando Ferreres & Asociados señalaron que los datos disponibles no permiten anticipar una recuperación importante de la inversión antes de que termine 2026.

“En el corto plazo no hay indicios que permitan esperar una reacción de la inversión en los últimos meses del año”, advirtió la consultora.

Para una mejora más sostenida, el informe identifica como factores relevantes la recuperación de la actividad, condiciones macroeconómicas más favorables y la maduración de los proyectos vinculados con la minería y la energía.

El diagnóstico plantea un desafío para el equipo económico de Milei: con la inversión real en caída, la construcción todavía por debajo de los niveles acumulados del año anterior y la compra de maquinaria fuertemente debilitada, la recuperación productiva continúa sin consolidarse.

La contracción del 5,2% interanual en septiembre y del 7,6% acumulado entre enero y septiembre muestra que los desembolsos destinados a ampliar la capacidad productiva siguen retrocediendo.

Mientras el Gobierno apuesta a los grandes proyectos y a la llegada de capital privado para impulsar la economía, los datos muestran que esa estrategia todavía no consigue revertir el deterioro de la inversión general. La recuperación dependerá no solamente de los anuncios, sino también de que las empresas encuentren demanda, financiamiento y condiciones para volver a invertir.