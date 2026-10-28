El sueldo dura cada vez menos: el 36% de los trabajadores se queda sin saldo antes del día 10

El 56% de los empleados de bajos ingresos agota el dinero de sus haberes durante los primeros diez días del mes, mientras el consumo continúa en retroceso.

El salario alcanza para cada vez menos días y las dificultades para llegar a fin de mes se profundizan entre los trabajadores de menores ingresos. Un relevamiento del Banco Provincia reveló que el 36% de los empleados del sector privado analizados se queda sin saldo proveniente de su sueldo antes del día 10, mientras que esa proporción asciende al 57% cuando transcurren veinte días. Los datos exponen cómo se acelera la utilización de los haberes, incluso en un escenario de caída del consumo.

El estudio, elaborado a partir del seguimiento de más de 320.000 cuentas sueldo, muestra que el deterioro es especialmente marcado entre los sectores de menores recursos. En ese segmento, el 56% agota el dinero de su salario antes del décimo día del mes y la mitad llega a esa situación alrededor del séptimo día.

Los resultados, correspondientes a julio de 2026, se conocen después de que el presidente Javier Milei cuestionara públicamente la afirmación de que una parte de la población no llega a fin de mes. La entidad financiera bonaerense incorporó así nuevos datos a una discusión que enfrenta la evolución de los indicadores macroeconómicos con las dificultades cotidianas de los hogares.

El relevamiento también detectó que los salarios se utilizan cada vez más rápido en comparación con los primeros años de la actual gestión nacional. El fenómeno se registra en distintos niveles de ingresos, aunque las diferencias son importantes entre quienes perciben remuneraciones bajas y altas.

A los cinco días de cobrar, ya se utilizó la mitad del salario

Uno de los datos más relevantes del informe muestra que, apenas cinco días después del cobro, ya se había utilizado la mitad del dinero salarial del conjunto de cuentas analizadas. El Banco Provincia explicó que durante ese período se concentran compromisos difíciles de postergar, como los débitos automáticos, el pago de tarjetas de crédito, los alquileres y los servicios.

La situación empeora a medida que avanza el calendario. Al llegar al día 10, el 36% de los trabajadores ya había agotado el saldo proveniente de sus haberes, mientras que para el día 20 esa proporción alcanzaba el 57%.

De esta manera, casi seis de cada diez titulares de las cuentas incluidas en el estudio habían utilizado la totalidad del dinero identificado como salario antes de finalizar la tercera semana del mes.

La entidad aclaró que considera agotado el sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero debido a pagos, compras, extracciones, transferencias o adquisición de dólares.

Esto no significa necesariamente que las personas se hayan quedado sin ningún recurso disponible, ya que pueden contar con efectivo, ahorros u otros ingresos fuera de la cuenta. Sin embargo, el indicador permite observar la velocidad con la que se utiliza el haber mensual.

La investigación también identificó diferencias significativas según el nivel salarial. Entre quienes perciben las remuneraciones más bajas, el 56% se quedó sin saldo de su sueldo antes del día 10, mientras que la mitad había agotado esos recursos alrededor del séptimo día.

En los sectores de ingresos medios-bajos, el 40% llegó al décimo día sin fondos provenientes del salario y la mitad agotó el dinero hacia el día 14.

La situación fue distinta entre quienes reciben remuneraciones más elevadas. En ese grupo, el 21% se quedó sin saldo antes del día 10, mientras que la mitad alcanzó esa condición alrededor del día 24.

Los datos muestran que la duración del salario presenta fuertes diferencias entre los distintos sectores. Los trabajadores de menores ingresos deben destinar una mayor proporción de sus haberes a cubrir necesidades inmediatas, lo que reduce su margen para afrontar gastos imprevistos o sostener otros consumos.

El estudio también comparó personas con niveles de poder adquisitivo semejantes en distintos momentos. Para remuneraciones equivalentes a $1,2 millones mensuales, la proporción de trabajadores que agotó el sueldo antes del décimo día aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Entre quienes perciben ingresos equivalentes a $2 millones, la suba fue de 5,2 puntos, mientras que para salarios de $4 millones el incremento se limitó a 1,5 puntos porcentuales. La diferencia evidencia que el deterioro se concentró con mayor intensidad en los sectores de menores recursos.

Desde 2023, el sueldo se agota cada vez más temprano

La comparación histórica también refleja un empeoramiento en la duración de los ingresos. En diciembre de 2023, el 17,9% de los trabajadores incluidos en el relevamiento había agotado el saldo salarial antes del día 10. Dos años después, en diciembre de 2025, esa proporción había aumentado al 23,2%.

El incremento fue de 5,3 puntos porcentuales, mientras que el momento en el que la mitad de las personas agotaba sus haberes se adelantó del día 24 al 22.

Otra señal del fenómeno aparece inmediatamente después de la acreditación del sueldo. En diciembre de 2023, los trabajadores habían utilizado el 18,5% de sus ingresos durante el primer día posterior al cobro. Para fines de 2025, ese porcentaje había trepado al 23,5%.

El relevamiento también descarta que la utilización más rápida de los haberes responda a una expansión de las compras. De acuerdo con los datos difundidos por la entidad, el salario real cayó 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% durante el mismo período.

Si la comparación del consumo se realiza respecto de 2023, la contracción alcanza el 20%, según las operaciones medidas por el banco. Esto significa que el dinero salarial se utiliza más rápidamente aun cuando las transacciones relevadas muestran una menor actividad en términos reales.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, vinculó los resultados con las dificultades económicas que atraviesan los hogares bonaerenses. “Cada vez a más familias el ingreso les dura menos”, señaló el funcionario, quien remarcó que el fenómeno ocurre incluso cuando el consumo se encuentra en retroceso.

También cuestionó que el análisis de la situación económica se limite a los indicadores generales sin contemplar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo. “El informe refleja cómo la pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana impacta sobre la actividad económica”, sostuvo.

No hay macro ordenada cuando el salario no alcanza para llegar a fin de mes. Analizamos más de 320 mil cuentas sueldo de trabajadores/as del sector privado que cobran en @bancoprovincia. El resultado es alarmante: el sueldo se agota cada vez más rápido. 👇 https://t.co/93GuPj28P8 — Juan Cuattromo (@JCuattromo) October 28, 2026

Los datos que reavivan la discusión con Milei

La publicación del relevamiento se produjo después de que Javier Milei cuestionara durante una exposición en Neuquén a quienes sostienen que los ingresos no alcanzan hasta fin de mes.

El mandatario planteó que, si una persona se queda sin dinero el día 20, debería explicar cómo logra cubrir sus necesidades durante los diez días restantes. En ese contexto, calificó la expresión sobre las dificultades para llegar a fin de mes como “una pelotudez del tamaño de una casa”.

El informe aparece en un escenario de dificultades para recuperar el consumo y de nuevas actualizaciones en gastos esenciales. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, noviembre llegará con incrementos en alquileres, transporte, medicina prepaga, colegios privados y distintos servicios, que volverán a modificar los presupuestos familiares.

La combinación de salarios que pierden capacidad de compra, gastos fijos elevados y menor consumo plantea dificultades tanto para los hogares como para los sectores comerciales que dependen de la demanda interna.

Los datos del banco muestran que el problema no se limita a una reducción del dinero disponible hacia fines de mes. Para una parte importante de los trabajadores relevados, la mayor parte del salario ya está comprometida durante los primeros días posteriores al cobro.