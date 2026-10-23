Detuvieron a Ariel Vallejo: el financista ligado a la AFA quedó preso y la causa suma nuevas pruebas

El juez federal Tomás Rodríguez Ponte ordenó la medida al considerar que incumplió las presentaciones mensuales, no residía en el domicilio declarado y no entregó todos los vehículos requeridos.

El dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo, quedó detenido este viernes en la causa federal que investiga un presunto esquema de lavado de activos y asociación ilícita alrededor de un entramado de sociedades financieras, bienes y operaciones vinculadas también con distintos clubes del fútbol argentino.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, quien concluyó que el empresario había incumplido varias de las condiciones establecidas para continuar el proceso en libertad. Tras conocerse la orden, Vallejo se presentó ante el juzgado y quedó detenido.

Según la resolución, el financista no cumplió con las presentaciones mensuales exigidas, no residía en el domicilio que había informado a la Justicia y tampoco entregó dentro de los plazos todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado.

El juez consideró que esos incumplimientos dejaron de ser meras irregularidades formales y planteaban riesgos procesales concretos.

Un domicilio donde ya no vivía

Uno de los puntos que fundamentó la decisión fue la situación del domicilio declarado por Vallejo. Cuando personal judicial intentó localizarlo en el barrio cerrado que había consignado como residencia, desde la seguridad del lugar informaron que hacía aproximadamente un año que ya no vivía allí. Posteriormente, el empresario informó otro domicilio en Banfield.

Rodríguez Ponte sostuvo que esas circunstancias impedían tener certeza sobre su lugar efectivo de residencia. Vallejo tampoco cumplió regularmente con la obligación de presentarse una vez por mes ante el Departamento de Investigaciones Especiales. A eso se agregó la entrega incompleta o fuera de término de vehículos alcanzados por medidas judiciales.

La detención llegó al mismo tiempo que el juzgado incorporó nueva información proveniente de ARCA, el Banco Central, COELSA y documentación secuestrada durante allanamientos realizados en diciembre de 2025.

A partir de esos elementos, el magistrado amplió el objeto de la investigación y volvió a citar a imputados. La resolución incluye 16 ampliaciones de declaración indagatoria, cinco nuevas citaciones y el llamado a 17 sociedades para que respondan como personas jurídicas.

El expediente analiza ahora nuevas operaciones, bienes y empresas que no habían formado parte de la primera acusación. Entre ellas aparece la compra de una propiedad en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por USD 500.000, monto que, según la hipótesis judicial, habría sido abonado en efectivo.

También se investigan adquisiciones de inmuebles y vehículos realizadas por Cluster Palace Beach SA, una sociedad que, de acuerdo con los informes incorporados, no registraba cuentas bancarias; operaciones del Centro de Inversiones Concordia SRL con agencias de cambio y los fondos que circularon por la billetera virtual de Sur Finanzas.

Vallejo junto a Claudio Tapia.

La hipótesis del juzgado sostiene que entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 habría funcionado una estructura societaria destinada a introducir en el circuito legal dinero de origen presuntamente ilícito. Según esa línea de investigación, la organización habría estado encabezada por Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

Los investigadores analizan operaciones de compraventa de moneda extranjera, movimientos a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales y compras de inmuebles y automóviles realizadas en efectivo.

La nueva resolución amplió la acusación contra Vallejo bajo la hipótesis de que habría actuado como presunto jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos. Esa calificación forma parte de la acusación judicial y todavía deberá ser discutida durante el proceso.

Una Ferrari de USD 320.000

Uno de los bienes que ya había quedado bajo análisis era una Ferrari California descapotable, valuada en aproximadamente USD 320.000. El automóvil fue localizado en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin chapas patente. Había sido transferido a nombre de una mujer jubilada de 73 años.

La fiscalía pidió su secuestro y el juez dispuso posteriormente que ese vehículo y otros automóviles de la flota vinculada a Vallejo fueran entregados en custodia provisoria a la Corte Suprema para fines judiciales, sociales o de seguridad.

La pesquisa también puso el foco sobre la venta de esa Ferrari pocos días después de que el vehículo quedara individualizado en actuaciones relacionadas con controles fiscales.

El expediente incorporó además un capítulo tributario. Según Clarín, el relevamiento judicial calcula un perjuicio fiscal superior a $12.700 millones, mientras la pretensión total estimada por ARCA, incluyendo otros conceptos tributarios, supera los $23.000 millones. Las medidas alcanzan a Sur Finanzas PSP SA, Sur Finanzas Group SA y otras compañías vinculadas.

El juez analiza seis grandes líneas: la presunta asociación ilícita, el origen de los fondos, su utilización para adquirir bienes, los movimientos realizados mediante billeteras virtuales, las operaciones realizadas alrededor de los allanamientos y posibles maniobras de evasión fiscal.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

El vínculo con la AFA y los clubes

La figura de Vallejo tomó relevancia pública por su fuerte inserción en el fútbol argentino. Sur Finanzas fue sponsor de clubes y torneos, y el propio empresario reconoció que su relación con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, facilitó sus contactos comerciales con dirigentes.

“Cuando subís la foto con Tapia, es más fácil tener la relación comercial con los equipos de fútbol”, admitió Vallejo en agosto. También sostuvo que el acercamiento con el titular de la AFA había sido desinteresado y negó haber recibido favores ilícitos.

Según la investigación difundida durante el año, Sur Finanzas llegó a mantener vínculos comerciales con al menos 16 clubes. La relación entre la compañía y el fútbol también quedó bajo análisis institucional.

En marzo, la Inspección General de Justicia pidió designar veedores en la AFA para revisar, entre otros puntos, las operaciones comerciales y financieras concertadas entre la asociación, Sur Finanzas, sociedades vinculadas al grupo y el propio Vallejo.

Una parte importante del expediente surgió de operaciones entre Sur Finanzas y el Club Atlético Banfield. La Justicia analiza contratos de préstamo celebrados en 2023 por los que el club debía devolver USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.

La fiscalía investigó si las condiciones de esos acuerdos provocaron un perjuicio al club y si la estructura financiera fue utilizada para otras operaciones ilícitas. Vallejo negó esas acusaciones y sostuvo que se trató de préstamos privados legítimos. En agosto, la Justicia dictó falta de mérito para exdirectivos de Banfield y algunas sociedades investigadas, aunque mantuvo abierta la pesquisa y ordenó continuar produciendo pruebas.

Vallejo había negado todas las acusaciones

Cuando declaró ante la Justicia en mayo, el titular de Sur Finanzas presentó un escrito y rechazó los delitos que se le atribuyen. “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen”, sostuvo entonces.

También defendió públicamente el origen de su patrimonio y afirmó que sus bienes estaban declarados. La detención ordenada este viernes responde, específicamente, a los incumplimientos procesales detectados por el juez y a su evaluación de los riesgos existentes mientras continúa la investigación.

Vallejo deberá ampliar su declaración indagatoria frente a la nueva prueba incorporada.En paralelo, deberán presentarse los nuevos imputados y las sociedades convocadas por Rodríguez Ponte.

La causa entra así en una etapa más amplia: ya no se concentra únicamente en las primeras operaciones detectadas alrededor de Sur Finanzas, sino que busca reconstruir el origen y destino de los fondos, el patrimonio acumulado, las sociedades utilizadas y los movimientos realizados a través del sistema financiero y de billeteras virtuales.