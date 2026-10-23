El agro entra en el debate por 2027: exportaciones, crisis regionales y disputa de modelos

El ministro bonaerense de Desarrollo Agrario junto a productores rurales de Pergamino.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, volvió a colocar al campo en el centro de la construcción política que impulsa el gobernador Axel Kicillof hacia 2027. En Chubut, cuestionó el ajuste a la investigación y defendió el trabajo territorial; en paralelo, la Provincia difundió gestiones comerciales con Brasil para ampliar mercados a las pymes alimenticias. Las dos actividades muestran cómo la gestión agraria se integra a una agenda de alcance nacional.

El movimiento no se limita a confrontar con el gobierno de Javier Milei. Rodríguez combina contactos con entidades rurales, cooperativas y productores de distintas provincias con iniciativas concretas de comercialización, sanidad e innovación. Su planteo es que el Estado participe en la apertura de mercados y el desarrollo tecnológico, en lugar de dejar esas tareas exclusivamente en manos de las empresas.

Esa definición forma parte del debate que promueve el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof. La intención es utilizar la experiencia bonaerense desde 2019 como punto de partida para discutir políticas agropecuarias con actores de otras regiones. Rodríguez remarcó que la etapa actual está orientada al debate de propuestas antes que a las candidaturas.

El campo entra en la construcción política de 2027

Rodríguez reconoció a comienzos de octubre que sus recorridas también tienen una dimensión política. “Hay una cuestión de construcción de política de cara al 2027”, afirmó, y aclaró que atraviesan una etapa de debate antes que de definiciones electorales. Para el ministro, la producción no debe quedar aislada de la discusión económica general: requiere una estrategia que articule políticas macroeconómicas y herramientas específicas para cada actividad.

La expansión territorial ya incluye encuentros en provincias como Córdoba, Corrientes y Santa Fe, además de contactos en el sur del país. El ministro integra el grupo de funcionarios que participa de la construcción nacional del gobernador y establece vínculos con productores, cooperativistas, empresarios y dirigentes locales. Esa tarea también busca acercar al peronismo a sectores rurales con los que mantuvo disputas durante distintos períodos.

Javier Rodríguez encabezó en agosto un encuentro de organizaciones del Movimiento Derecho al Futuro.

La relación con el agro es uno de los desafíos de esa estrategia. Rodríguez sostiene que la gestión bonaerense mantiene diálogo con entidades del sector y presenta como resultados de ese intercambio el programa de buenas prácticas agrícolas y un plan de prevención de enfermedades venéreas en rodeos bovinos, surgido de pedidos de sociedades rurales. El argumento apunta a mostrar que la articulación pública y privada puede traducirse en medidas concretas.

En Chubut, durante las Jornadas Nacionales de Extensión Rural y MERCOSUR, el funcionario vinculó esa mirada con la necesidad de consensos políticos más amplios. Defendió una construcción que incorpore las demandas de cada provincia y remarcó que las decisiones no pueden tomarse solamente desde La Plata. También planteó que el peronismo debe discutir acuerdos y propuestas antes de definir nombres para 2027.

Economías regionales, reclamos y ciencia bajo presión

Una de las instancias más representativas de esa búsqueda fue el encuentro virtual de la rama Agro y Producción del MDF, realizado en septiembre, que registró más de 400 inscriptos. Participaron productores y representantes de cooperativas vinculados con la yerba mate, la vitivinicultura, el azúcar, el algodón y otras economías regionales. Allí expusieron dificultades asociadas a la caída del consumo, los costos y la pérdida de asistencia técnica.

Desde Misiones, el yerbatero Salvador Torres atribuyó a la desregulación una caída superior al 50% en el precio de la hoja verde. El vitivinicultor mendocino Pedro Villalba describió problemas de rentabilidad por el retroceso del consumo y los costos de producción. En Tucumán, Eduardo Chaila advirtió sobre la presión que enfrentan unos 5.000 pequeños productores cañeros por los bajos precios del azúcar.

El testimonio de Luisa Brizuela, productora de nueces de Catamarca, puso el foco en otra dificultad: la ausencia de apoyo técnico para afrontar plagas que afectan las cosechas. La productora dijo haber sufrido pérdidas del 60% y reclamó el acompañamiento que anteriormente recibía de organismos nacionales. Las intervenciones dieron contenido territorial a los cuestionamientos del MDF a los cambios en las políticas agropecuarias nacionales.

La misma discusión apareció en la visita de Rodríguez a Chubut. Allí cuestionó el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las universidades y los programas de extensión rural. “Las consecuencias de esta política del Gobierno nacional son desastrosas”, afirmó. Advirtió que la pérdida de investigadores y de capacidades técnicas afectará la incorporación de tecnología y la competitividad futura de la producción.

Como contrapunto, anunció que su ministerio acompañará una investigación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sobre una alternativa de origen orgánico para combatir la varroa, un problema sanitario de la apicultura. El proyecto apunta a acercar el trabajo universitario a productores de miel. Para Rodríguez, ese tipo de cooperación permite que los avances científicos se conviertan en herramientas productivas.

Brasil, mercados y una propuesta que busca salir de la Provincia

La apertura comercial constituye otra pieza de la agenda. Durante una entrevista sobre el rumbo agropecuario, Rodríguez sostuvo que las exportaciones requieren cooperación entre empresas y Estado, especialmente cuando deben resolverse barreras sanitarias. Como ejemplo mencionó las dificultades de la industria avícola para recuperar el mercado chino tras la influenza aviar y el efecto que esas restricciones tienen sobre empresas y empleos.

Esa posición encuentra un correlato reciente en la visita a Río de Janeiro, donde el ministro participó del 33° Congreso Internacional de la Industria del Trigo (ABITRIGO). Allí mantuvo reuniones con la Central de Abastecimiento del Estado de Río de Janeiro, la Bolsa de Géneros Alimenticios y la Agencia Global de Abastecimiento para analizar la demanda brasileña y las posibilidades de incorporar más alimentos bonaerenses a sus canales comerciales.

Los contactos derivaron en propuestas para que una delegación de empresas y productores provinciales participe en marzo de 2027 de una feria y rondas de negocios en Brasil. Rodríguez también invitó a representantes brasileños a una ronda inversa de negocios prevista para el 17 de noviembre en Buenos Aires. Además, se evalúa un convenio para promover productos bonaerenses mediante plataformas comerciales de abastecimiento.

La actividad incluyó una mesa de trabajo con unos 80 molineros brasileños y representantes de la cadena triguera argentina. El ministro recordó la importancia de Brasil como comprador del trigo bonaerense y planteó la necesidad de preservar ese vínculo mientras se exploran nuevos canales de venta. El itinerario comercial continuará con las instancias previstas para noviembre y marzo, destinadas a vincular empresas con potenciales compradores.

La secuencia deja a la vista dos planos que avanzan juntos: el ministerio busca ampliar mercados y sostener herramientas de asistencia, mientras Rodríguez utiliza sus recorridas para discutir una agenda agropecuaria nacional. Entre los reclamos de las economías regionales, la vinculación científica y las gestiones comerciales, el kicillofismo procura darle contenido productivo a su construcción federal de cara a 2027.