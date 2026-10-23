Marcos Paz amplía una escuela y sostiene las obras sobre la Ruta 40

El Municipio de Marcos Paz avanzó en dos obras vinculadas con educación e infraestructura vial. Por un lado, finalizó la construcción de dos nuevas aulas en la Escuela Secundaria N.º 3. Por otro, continúan los trabajos para completar la obra de la Ruta 40.

Ambas intervenciones apuntan a mejorar servicios y condiciones de uso en espacios centrales para la vida cotidiana de los vecinos.

Dos nuevas aulas en la Escuela Secundaria N.º 3

La obra educativa fue realizada íntegramente con recursos municipales.

Los nuevos espacios fueron incorporados para acompañar el crecimiento de la comunidad educativa y mejorar las condiciones de aprendizaje.

Además, las aulas cuentan con equipos de aire acondicionado.

Curutchet recorrió las instalaciones

El intendente Ricardo Curutchet visitó el establecimiento para observar el resultado de los trabajos.

Durante la recorrida destacó la importancia de sostener la inversión en infraestructura educativa.

El objetivo, señaló la gestión local, es seguir mejorando los espacios donde estudiantes y docentes desarrollan sus actividades cotidianas.

Más capacidad para la comunidad educativa

La incorporación de las dos aulas permitirá ampliar la capacidad del establecimiento.

La obra busca responder a necesidades concretas de la escuela y acompañar el crecimiento de su matrícula.

Desde el Municipio remarcaron que la inversión en infraestructura forma parte de una política de fortalecimiento educativo.

Obras sobre la Ruta 40

En otro orden, continúan los trabajos destinados a finalizar la obra de la Ruta 40 en Marcos Paz.

Se trata de una infraestructura considerada clave para mejorar la conectividad y la circulación dentro del distrito.

La intervención busca optimizar los desplazamientos cotidianos y acompañar el desarrollo urbano.

Trabajo conjunto con la Provincia

La obra vial continúa siendo gestionada en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio destacaron que el objetivo es concretar las mejoras pendientes y completar una intervención de impacto regional.

La Ruta 40 aparece así como uno de los principales ejes de infraestructura en marcha.