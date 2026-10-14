Curutchet: “La excepcionalidad se tiene que volver cotidiana”

El Municipio de Marcos Paz puso en marcha un programa destinado a garantizar el acceso a medicamentos, prótesis y material quirúrgico para vecinos que atraviesan situaciones de salud y no reciben una respuesta adecuada o en los tiempos necesarios por parte de sus coberturas.

La iniciativa contará con una partida presupuestaria específica y articulará con las áreas de Salud y Desarrollo Social, además de farmacias adheridas y proveedores. En paralelo, el intendente Ricardo Curutchet informó avances y gestiones vinculadas con la Ruta 40, el transporte interjurisdiccional y el sistema de peajes.

“La excepcionalidad se tiene que volver cotidiana”

Curutchet explicó que el programa surge a partir de una necesidad que se fue profundizando con el tiempo.

“La excepcionalidad se tiene que lamentablemente volver cotidiana”, expresó.

El intendente señaló que hay situaciones de salud que pueden marcar “un antes y un después” para una familia y remarcó que el Estado local debe estar preparado para intervenir.

“Hay que estar muy cerca”

El jefe comunal insistió en la importancia de sostener una mirada atenta frente a este tipo de casos.

“Hay que estar muy sensibles, muy cerca y atento a esas situaciones que se van planteando”, afirmó.

El objetivo es que la asistencia no dependa únicamente de respuestas puntuales, sino que cuente con un circuito formal y recursos previstos.

Una partida específica para el programa

La responsable de Economía y Producción, Virginia Goyeneche, explicó que el Municipio ya venía atendiendo casos de manera individual.

Sin embargo, ahora la política tendrá un marco propio y una partida presupuestaria asignada.

“Hoy, con este formato, tiene una partida asignada y va a estar articulado con Salud y con Desarrollo Social”, detalló.

Cómo se accederá a la ayuda

Los pacientes deberán presentar la indicación médica ante el área correspondiente.

A partir de allí, se iniciará el circuito de gestión para obtener medicamentos, prótesis o insumos quirúrgicos según la necesidad y la prioridad de cada situación.

La articulación con farmacias y proveedores permitirá ordenar la respuesta y agilizar los procedimientos.

Reinicio de las obras en la Ruta 40

En otro orden, Curutchet destacó el reinicio de las obras sobre la Ruta 40.

“Queremos agradecer a la Provincia, al gobernador Kicillof y al Ministerio Gabriel Katopodis, por el reinicio de la obra”, señaló.

El intendente indicó que el objetivo es avanzar hacia la finalización de los trabajos en Marcos Paz y continuar luego sobre el tramo correspondiente a Merlo.

Gestiones por la línea 136

Curutchet también se refirió a la situación del transporte interjurisdiccional.

El Municipio trabaja junto a Las Heras y Navarro por la problemática vinculada con la línea 136 y la necesidad de garantizar el servicio para las comunidades de la región.

“Cada municipio está presionando, peleando y argumentando su problemática en particular, pero también estamos haciendo presentaciones conjuntas por el impacto que tiene para la comunidad de Navarro, Las Heras y Marcos Paz”, explicó.

Obras en el Ferrocarril Sarmiento

El intendente adelantó además que durante el próximo fin de semana largo se realizarán trabajos en el Ferrocarril Sarmiento.

Frente a las posibles complicaciones que puedan ocasionar las intervenciones, pidió comprensión a los vecinos.

“La alegría por un lado, disculpen las molestias por el otro”, resumió.

Reuniones por los peajes de la Ruta 6

Curutchet también informó que durante la semana habrá encuentros con autoridades de AUBASA.

La agenda estará centrada en analizar alternativas sobre el sistema de peajes y las tarifas bonificadas para quienes utilizan con frecuencia la Ruta 6.

El objetivo es avanzar en opciones que contemplen la situación de los vecinos que dependen de esa traza para sus traslados cotidianos.