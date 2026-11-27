El intendente de Necochea, Arturo Rojas, recibió al obispo de la Diócesis de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando, y al sacerdote Alejandro Martínez, con quienes mantuvo una reunión centrada en distintos aspectos de la realidad social del distrito y en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el Municipio, la Iglesia y otras instituciones de la comunidad.

Del encuentro también participaron la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Sandra Antenucci; la secretaria de Turismo y Desarrollo Productivo, Silvia Jensen; y otros integrantes del Departamento Ejecutivo, en una jornada que permitió abordar tanto problemáticas sociales como iniciativas vinculadas con la cultura y la identidad local.

Adicciones, vulnerabilidad y situación de calle

Uno de los principales ejes de la reunión estuvo relacionado con las dificultades que atraviesan distintos sectores de la comunidad, especialmente el avance de las adicciones, las personas en situación de vulnerabilidad y quienes se encuentran en situación de calle.

Alejandro Martínez destacó la predisposición del intendente para conversar sobre estas problemáticas y valoró la posibilidad de sostener una agenda común. “Con mucha disponibilidad y generosidad, el señor intendente Arturo Rojas nos recibió para hablar de distintos temas”, señaló.

Durante la charla se repasaron distintas acciones de acompañamiento y la importancia de fortalecer los vínculos institucionales para generar respuestas más coordinadas frente a situaciones que requieren intervenciones sostenidas.

El trabajo en el Centro Barrial “La Posta”

Martínez también destacó la articulación que ya existe entre la Iglesia y el Municipio a través de protocolos y convenios vinculados con el funcionamiento del Centro Barrial Padre Jesús Domaica, conocido como “La Posta”.

El espacio brinda acompañamiento a jóvenes que atraviesan problemáticas relacionadas con el consumo y trabaja en su preparación para ingresar a distintos dispositivos de recuperación, constituyéndose como una herramienta de contención y acompañamiento dentro de la comunidad.

La continuidad de esta articulación fue uno de los puntos centrales de la reunión, con la mirada puesta en fortalecer las herramientas disponibles y mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados.

“El diálogo, la interacción y la llegada a nuestra gente”

Por su parte, monseñor Giobando destacó el tono del encuentro y la posibilidad de mantener una conversación abierta sobre distintas dimensiones de la realidad local.

“El diálogo fue muy fluido, hablamos de la realidad social, del aspecto cultural del Camino de los Jesuitas, y creo que este es el camino: el diálogo, la interacción y la llegada a nuestra gente”, expresó el obispo.

La definición sintetizó uno de los principales puntos de coincidencia: la necesidad de articular esfuerzos entre instituciones para acompañar a la comunidad desde distintas perspectivas.

El Camino de los Jesuitas como proyecto cultural

La reunión también permitió analizar iniciativas relacionadas con el Camino de los Jesuitas, un proyecto que apunta a recuperar aspectos históricos, culturales y religiosos vinculados con el territorio.

Giobando destacó el potencial de esta propuesta como una herramienta para rescatar las raíces históricas y evangelizadoras de la región, al tiempo que puede integrarse con acciones de promoción cultural y turística.

La presencia del área de Turismo y Desarrollo Productivo permitió incorporar esta dimensión a la conversación y analizar posibilidades de trabajo conjunto en torno al patrimonio local.

Una agenda basada en la articulación

El encuentro dejó planteada la intención de seguir profundizando una agenda común que combine acompañamiento social, prevención, cultura y participación comunitaria.

Tanto Martínez como Giobando destacaron la importancia de sostener espacios de diálogo y coordinación con el Estado municipal, especialmente frente a problemáticas que requieren respuestas integrales y trabajo en red.

En ese sentido, el obispo remarcó que “todos los bienes que tenemos y riquezas tienen una proyección, que es mejorar la vida de nuestra gente”, y vinculó esa idea con la doctrina social que busca promover la Iglesia.