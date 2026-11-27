El Ejecutivo busca cubrir cargos en juzgados, fiscalías y defensorías.

El gobierno de Axel Kicillof prepara el envío de 250 pliegos judiciales al Senado bonaerense para avanzar con la cobertura de cargos de jueces, fiscales y defensores antes de finalizar el año. Las cuatro vacantes de la Suprema Corte no integran la tanda y siguen pendientes de un acuerdo político. Para acelerar el tratamiento, el Ejecutivo evalúa que los expedientes sean derivados mediante un giro directo a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. El cuerpo está presidido por Emmanuel González Santalla, referente de La Cámpora, y tendrá a su cargo la evaluación de las postulaciones antes de que lleguen al recinto. El movimiento da continuidad a los compromisos asumidos ante el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense. Durante una reunión a comienzos de noviembre, Kicillof recibió a sus autoridades junto con el ministro Juan Martín Mena y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Los representantes judiciales reclamaron cubrir los cargos pendientes y avanzar sobre la autonomía presupuestaria. El gobernador anticipó entonces una nueva tanda destinada a juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones, fiscalías y defensorías. La gestión ya había sido anunciada en septiembre. Durante un congreso de funcionarios judiciales en Mercedes, Mena afirmó: “Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”.

Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense.

La magnitud del problema aparece en los relevamientos sobre juzgados, fiscalías y defensorías bonaerenses. Un estudio de la Suprema Corte fechado el 21 de septiembre contabilizó 238 cargos de magistrados vacantes o próximos a quedar disponibles antes de finalizar 2026, equivalentes al 17% de la planta examinada.

El fuero Penal concentró 86 puestos y Penal Juvenil, otros 24. Juntos reunieron 110 vacantes, mientras que este último presentó el mayor faltante proporcional, con el 32%. En los fueros Laboral y de Familia, la proporción alcanzó el 19%.

Otro registro, correspondiente al Ministerio Público, identificó 233 cargos vacantes: 143 agentes fiscales, 53 defensores penales, 23 defensores civiles y 14 asesores de incapaces. La falta de titulares tampoco significa que todos esos organismos permanezcan cerrados. Parte de la actividad se sostiene mediante suplencias y subrogancias, que permiten una cobertura transitoria mientras se completan las designaciones.

La Corte sigue en otra mesa de negociación

El avance sobre los cargos inferiores mantiene abierta la discusión por las cuatro vacantes del máximo tribunal. La Suprema Corte funciona con Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, sobre una composición legal de siete integrantes.

La cobertura requiere acordar nombres entre las distintas corrientes del peronismo y conseguir respaldo legislativo. Las conversaciones previas no se tradujeron en el envío de candidaturas que completaran el tribunal. La posibilidad de trasladar esa definición a 2027 continúa como escenario político, sin un cronograma público cerrado.

El ministro Carlos Bianco había ratificado que la decisión corresponde al gobernador y que se hará efectiva “de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”. Esa posición convive con reclamos dentro del oficialismo: Facundo Tignanelli, jefe de Fuerza Patria en Diputados, volvió a pedir que se cubran los lugares pendientes durante su controversia con el ministro por las apuestas online.

La diferencia entre ambas negociaciones también tiene una base constitucional. El artículo 175 establece que los integrantes de la Corte son propuestos por el Ejecutivo y requieren acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros. Para los demás jueces e integrantes del Ministerio Público, el procedimiento parte de una terna vinculante del Consejo de la Magistratura, dentro de la cual el gobernador selecciona al candidato y solicita el acuerdo.

Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte.

Los cargos y el presupuesto, dos reclamos institucionales

La presión para completar la Corte también proviene de sus propias autoridades. En abril, durante la presentación del proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica, Torres sostuvo que cubrir los lugares pendientes “no es una cuestión diferible ni accesoria” y advirtió que “postergar las designaciones es debilitar el sistema”.

La propuesta presupuestaria contó con el acompañamiento de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios, la Asociación Judicial Bonaerense y representantes de los colegios de abogados. El planteo vincula la administración de recursos con la capacidad de organizar el funcionamiento del Poder Judicial.

La negociación de fin de año reúne así demandas relacionadas, pero con recorridos propios: completar cargos, resolver la conducción de la Corte y discutir cómo financiar la estructura judicial.

Kicillof busca avanzar con una tanda amplia de nombramientos sin cerrar todavía la discusión de mayor peso político. El Senado será el lugar donde los anuncios deberán convertirse en votos, mientras las cuatro sillas de la Corte siguen esperando otro acuerdo.