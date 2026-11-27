El gobierno de Javier Milei consiguió la media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, pero sufrió un revés en el financiamiento de las universidades nacionales: la oposición rechazó la propuesta oficial e impuso una asignación de $11 billones, en línea con el reclamo de los rectores. El resultado modificó uno de los puntos centrales del proyecto que La Libertad Avanza buscaba aprobar antes del cierre del año.

Después de más de 15 horas de sesión, la votación en general terminó a las 3.30 de la madrugada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Ese respaldo permitió avanzar con una iniciativa que contempla ajustes en áreas como Ciencia y Tecnología, vivienda y subsidios a la energía y al transporte, aunque no se tradujo en un acompañamiento uniforme durante el tratamiento en particular.

La oposición impuso los $11 billones que reclamaban las universidades

La principal derrota del oficialismo se concentró en el capítulo 2, que incluía el artículo 11 sobre financiamiento universitario. En la última versión del proyecto, el Gobierno proponía destinar $7,35 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaba $11 billones para las universidades nacionales.

El capítulo del dictamen de mayoría fue rechazado por 130 votos en contra y 121 a favor. Luego se puso a consideración el artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que recogía el pedido de los rectores: esa alternativa obtuvo 138 votos afirmativos, 109 negativos y 4 abstenciones.

De esta manera, Diputados incorporó una partida universitaria $3,65 billones superior a la propuesta oficial. La modificación quedó incluida en el texto con media sanción, por lo que todavía debe atravesar el tratamiento del Senado para convertirse en ley.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, los gremios universitarios habían convocado a un paro y una movilización al Congreso para reclamar mayores recursos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La discusión por las partidas llegó al recinto después de esas convocatorias y de los cuestionamientos del sector al proyecto presupuestario.

El equilibrio fiscal, el argumento oficial frente al reclamo

Antes de la votación universitaria, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, advirtió: “Esto rompe con el equilibrio fiscal”. La frase expresó el rechazo del oficialismo a la ampliación de los fondos que finalmente consiguió respaldo mayoritario.

Durante el cierre del debate, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, había defendido el “equilibrio fiscal” y el “federalismo” de la iniciativa. “Este presupuesto va en consonancia con el rumbo que los argentinos elegimos. Es el rumbo del presidente Milei”, sostuvo.

También cayó el capítulo cuestionado por los fondos para Ciencia y Tecnología

El Gobierno sufrió otra derrota durante la votación en particular con el rechazo del capítulo 4. La oposición cuestionaba ese apartado porque consideraba que desfinanciaba organismos como el INTA y el INTI, y logró impedir su aprobación.

La Libertad Avanza consiguió así avanzar con el Presupuesto 2027, pero el texto que obtuvo media sanción incorporó cambios respecto de su propuesta. El financiamiento universitario reclamado por los rectores quedó aprobado en Diputados y el capítulo objetado por su impacto sobre organismos científicos y tecnológicos fue rechazado.