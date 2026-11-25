Una nueva encuesta nacional de la consultora Analogías ubicó a Javier Milei por debajo de Axel Kicillof y Sergio Massa en dos hipotéticos escenarios de segunda vuelta presidencial. El relevamiento, realizado entre el 15 y el 18 de noviembre, registró diferencias de distinta magnitud según el dirigente peronista que enfrentara al actual mandatario.

El estudio también midió la intención de voto por espacio político en una eventual primera vuelta, donde el Presidente y el peronismo registraron porcentajes prácticamente idénticos, en un escenario marcado por la polarización y un importante segmento de indecisos.

Encuesta 2027: qué diferencia registraron Kicillof y Massa frente a Milei

En un hipotético balotaje entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el Presidente, Kicillof obtuvo el 41,7% de las preferencias, frente al 35,7% de Milei.

La diferencia alcanzó los seis puntos porcentuales, mientras que el 6,1% de los consultados manifestó que votaría en blanco y otro 16,5% no definió su posición.

El escenario presentó una brecha más estrecha cuando la consultora reemplazó al mandatario bonaerense por Sergio Massa.

En ese caso, el exministro de Economía reunió el 40% de las preferencias, frente al 37,6% del actual jefe de Estado. El voto en blanco representó el 6,8% y los indecisos alcanzaron el 15,6%.

De esta manera, la distancia registrada en el escenario con Massa fue de 2,4 puntos porcentuales, frente a los seis puntos observados en el cruce con Kicillof.

Las diferencias entre el voto femenino y masculino

La encuesta de Analogías identificó una marcada diferencia en las preferencias electorales según el género de los participantes.

Entre las mujeres, Kicillof alcanzó el 43,7% de intención de voto, mientras que Milei registró el 29,5%. Entre los varones, en cambio, el Presidente obtuvo el 41,6% y el gobernador bonaerense reunió el 40%.

Una distribución similar apareció en el escenario con Massa. El exministro consiguió el respaldo del 43% de las mujeres consultadas, frente al 33% del mandatario nacional.

Entre los varones, Milei registró el 42% y Massa el 37%.

El relevamiento también señaló que, en el enfrentamiento hipotético con el exministro, el Presidente alcanzó el 44,3% entre los jóvenes de 16 a 29 años.

Cómo cambia la intención de voto según el nivel educativo

Las diferencias también se reflejaron en la segmentación de los encuestados por nivel de instrucción.

Entre quienes tienen estudios hasta el nivel primario, Kicillof registró el 50,2% de las preferencias, frente al 27% de Milei. En ese mismo segmento, Massa alcanzó el 47% y el Presidente obtuvo el 30%.

La distancia se redujo entre quienes tienen estudios secundarios incompletos. Allí, el gobernador bonaerense reunió el 37% y Milei el 35%, mientras que el exministro obtuvo el 41% frente al 39% del mandatario.

La relación se invirtió entre quienes completaron el nivel secundario. En ese grupo, Milei registró el 45,4% frente al 32% de Kicillof y el 45% frente al 33% de Massa.

Primera vuelta: Milei y el peronismo mantienen la paridad

Más allá de los escenarios de segunda vuelta, el informe consultó a los participantes sobre qué espacio político apoyarían en una elección presidencial.

Milei alcanzó el 33,7% y el Peronismo Unido obtuvo el 33%, con una diferencia de apenas siete décimas entre ambas opciones.

Una eventual fuerza integrada por gobernadores reunió el 6,1%, mientras que la izquierda registró el 5,7%. El voto en blanco alcanzó el 3,1% y los indecisos representaron el 18,4%.

Según Analogías, durante noviembre se incrementó el grado de definición electoral, aunque se mantuvieron la paridad y la concentración de las preferencias alrededor de las dos principales alternativas políticas.

El relevamiento muestra que las diferencias entre los escenarios de primera y segunda vuelta conviven con un segmento significativo de votantes que todavía no definió su posición. Se trata de una fotografía de la opinión pública de noviembre de 2026 y no de una proyección definitiva del resultado electoral de 2027.