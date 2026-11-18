Una nueva encuesta nacional volvió a poner el foco sobre el escenario electoral de Javier Milei de cara a 2027. El Monitor de Opinión Pública de Zentrix reveló que el 59,2% de los consultados aseguró que jamás votaría al Presidente, mientras que menos de una cuarta parte manifestó estar decidida a acompañarlo en las urnas.

El relevamiento, realizado entre el 19 y el 30 de octubre sobre 1.278 casos de todo el país, evaluó el potencial electoral de distintas figuras políticas mediante tres categorías: quienes votarían con seguridad a cada dirigente, quienes podrían hacerlo y quienes descartan esa posibilidad.

En el caso de Milei, el 24,3% respondió que lo votaría con seguridad y el 10,6% señaló que podría acompañarlo. La suma de ambas categorías establece un techo electoral potencial del 34,9% dentro de la medición.

Los resultados corresponden a declaraciones de disposición de voto, por lo que no constituyen una proyección directa del resultado de una elección presidencial.

El rechazo a Milei alcanza el 59,2% en la encuesta

El dato de mayor impacto del estudio es el porcentaje de personas que descartó votar al jefe de Estado en una futura elección. Mientras el 59,2% manifestó que jamás lo elegiría, el 24,3% expresó una decisión favorable y otro 10,6% dejó abierta esa posibilidad.

La medición aparece cuando Milei ya hizo pública su intención de competir por un segundo mandato presidencial.

Durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central, el Presidente volvió a manifestar su expectativa de conseguir la reelección en 2027 y aseguró que La Libertad Avanza podría imponerse en primera vuelta.

El relevamiento de Zentrix permite observar cómo se distribuyen actualmente las respuestas entre el voto seguro, el voto posible y el rechazo, aunque no determina cómo se comportarán esos electores cuando se definan las candidaturas.

Qué números registran Axel Kicillof y Patricia Bullrich

El estudio también midió al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a la senadora Patricia Bullrich, dos figuras incluidas en el relevamiento sobre potencial electoral.

En el caso de Kicillof, el 28,7% de los encuestados manifestó que lo votaría con seguridad, mientras que su techo electoral potencial alcanza el 46,4%.

El porcentaje que descartó acompañarlo fue del 51,4%. Bullrich registró un 19,1% de voto seguro y un 29,4% de electores que considerarían votarla. De esta manera, su techo potencial alcanza el 48,6%, mientras que el rechazo se ubicó en el 49,2%.

Las diferencias entre los tres dirigentes muestran que las categorías de voto seguro y voto posible no tienen necesariamente el mismo peso en cada caso.

Además, al tratarse de preguntas sobre dirigentes individuales, los porcentajes no deben interpretarse como si representaran una competencia electoral simultánea entre todos ellos.

Los resultados de Bregman y Villarruel

La encuesta también incluyó a Myriam Bregman y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Bregman obtuvo un 11,8% de voto seguro y un techo potencial del 45,7%, mientras que el 50,2% de los consultados afirmó que jamás la votaría.

Por su parte, Villarruel registró un 11% de voto seguro y un rechazo del 63,1%.

De esta manera, el estudio expone distintos niveles de adhesión, disponibilidad electoral y rechazo entre las figuras evaluadas.

Una medición que suma datos al escenario electoral de 2027

La encuesta se incorpora a una serie de relevamientos que analizan las preferencias políticas de los argentinos antes del próximo proceso presidencial.

El Monitor de Zentrix introduce una distinción importante entre quienes ya están decididos a votar a un dirigente y quienes solamente consideran esa posibilidad.

Esa diferencia permite observar los niveles de respaldo declarado y los márgenes de voto potencial de cada figura, sin convertirlos en pronósticos electorales.

Por ahora, el principal resultado del estudio es que casi seis de cada diez personas encuestadas descartan votar a Javier Milei, mientras que las mediciones de Kicillof, Bullrich, Bregman y Villarruel reflejan otros niveles de voto seguro, voto posible y rechazo.

La evolución de esas respuestas dependerá de nuevas mediciones y del escenario político que se configure hacia las elecciones presidenciales de 2027.