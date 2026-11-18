El gobierno de Javier Milei sufrió este miércoles un revés legislativo en la Cámara de Diputados, donde la sesión especial convocada para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fracasó por falta de quórum. La Libertad Avanza consiguió reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para iniciar el debate.

La convocatoria había sido impulsada por el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, con el objetivo de avanzar en una serie de proyectos considerados prioritarios antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

Sin embargo, la ausencia de representantes de Provincias Unidas y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) impidió alcanzar el número requerido. El presidente de la Cámara, Martín Menem, debió dar por caída la sesión.

El resultado se produjo pese a que previamente se había acordado en Labor Parlamentaria el orden de tratamiento de las iniciativas y los tiempos de intervención de cada bloque.

El oficialismo tenía acordado un debate de más de 13 horas

La sesión estaba organizada para extenderse durante 13 horas y nueve minutos, sin contar cuestiones de privilegio, homenajes ni eventuales apartamientos del reglamento.

El principal proyecto del temario era la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también denominada ley Malvinas, que concentraba casi diez horas de discusión.

La iniciativa propone endurecer las sanciones contra empresas y particulares que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.

También contempla modificaciones vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional, incluida la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.

Uno de los capítulos más discutidos establece penas de prisión de entre cinco y doce años para determinadas acciones de injerencia extranjera en procesos electorales o decisiones de las autoridades nacionales.

Ese apartado había generado objeciones de sectores opositores y dialoguistas por sus posibles implicancias sobre la libertad de expresión y el alcance de las figuras penales propuestas.

Aunque el oficialismo había introducido modificaciones durante el tratamiento en comisión, persistían diferencias sobre algunos artículos.

La reforma del Banco Central también quedó frenada

El segundo proyecto relevante que no pudo tratarse fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa ya había recibido aprobación de Diputados, pero regresó a la Cámara baja después de que el Senado introdujera modificaciones.

El texto establece como objetivo principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional mediante determinados mecanismos de emisión.

También modifica las condiciones para distribuir las utilidades del organismo y establece prioridades para cubrir pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.

Las diferencias entre ambas cámaras se concentraron, además, en el procedimiento para designar y remover a las autoridades del Banco Central.

Diputados debía resolver si aceptaba los cambios introducidos por el Senado para convertir la iniciativa en ley o insistía con la redacción originalmente aprobada.

La falta de quórum impidió completar ese trámite legislativo.

Qué otros proyectos quedaron sin tratar en Diputados

La caída de la sesión también postergó el debate de otras iniciativas incluidas en la convocatoria.

Entre ellas figuraban el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y una modificación del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

También estaba previsto discutir dos convenios para avanzar con el traspaso de competencias judiciales desde la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El temario se completaba con una reforma de la Ley 24.467, destinada a facilitar el acceso de cooperativas a los mecanismos de reconocimiento y promoción previstos para las pequeñas y medianas empresas.

Ninguno de estos asuntos pudo ingresar al debate parlamentario.

El Gobierno necesita recomponer acuerdos con sus aliados

El fracaso de la convocatoria volvió a poner en primer plano las dificultades del oficialismo para asegurar la presencia de los legisladores necesarios y sostener acuerdos con los bloques dialoguistas.

Aunque La Libertad Avanza había conseguido ordenar previamente el temario y los tiempos de discusión, ese entendimiento no garantizó la asistencia suficiente para habilitar la sesión.

La diferencia de apenas tres diputados resultó determinante para frenar el tratamiento de los proyectos.

El episodio se produjo mientras el Gobierno también negocia el avance del Presupuesto 2027 y otras iniciativas legislativas que pretende impulsar antes de finalizar noviembre.

La sesión quedó frustrada sin que se votara ninguno de los proyectos previstos, por lo que el oficialismo deberá volver a reunir los respaldos necesarios si pretende llevar nuevamente esas iniciativas al recinto.