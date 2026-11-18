El gobierno de Javier Milei buscará este miércoles 18 de noviembre destrabar el dictamen de la reforma electoral en el Senado, después de que la Comisión de Asuntos Constitucionales pasara a un cuarto intermedio sin reunir las firmas necesarias. La suspensión de las PASO para 2027 aparece como el punto de mayor consenso, pero las listas colectoras mantienen abiertas las diferencias con los bloques aliados.

La comisión, presidida por el senador libertario Agustín Coto, retomará el debate desde las 12. La intención del oficialismo es conseguir el despacho y llevar la iniciativa al recinto la próxima semana, aunque todavía no están garantizados los votos.

Desde la Casa Rosada sostienen que el cronograma sigue vigente y atribuyen la demora a la necesidad de revisar las modificaciones introducidas al proyecto original. Sin embargo, las negociaciones con radicales, representantes provinciales y otros sectores dialoguistas continúan sin una definición.

La reforma electoral necesita diez firmas y 37 votos en el Senado

La primera dificultad que enfrenta La Libertad Avanza es conseguir el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por 19 senadores.

El oficialismo cuenta con seis integrantes propios y necesita sumar al menos cuatro firmas de otros espacios para alcanzar las diez requeridas.

Entre los legisladores que aparecen en las conversaciones se encuentran los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama; Alejandra Vigo y Carlos Espínola, de Provincias Unidas; y Beatriz Ávila, de Independencia.

Las negociaciones involucran también al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado.

Con el dictamen firmado, el siguiente desafío será conseguir 37 votos en el recinto, una mayoría que todavía requiere acuerdos más amplios.

El Gobierno pretende llegar a una votación el jueves 26 de noviembre, antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

Las colectoras abrieron una nueva disputa con los aliados

Uno de los cambios centrales del proyecto es el reemplazo de la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias por una suspensión limitada a las elecciones nacionales de 2027.

La modificación busca facilitar acuerdos con los gobernadores, que mantienen distintas posiciones sobre la continuidad del sistema de primarias. Sin embargo, el principal conflicto se trasladó a las listas colectoras.

La propuesta permitiría que diferentes listas legislativas acompañen una misma candidatura presidencial, una herramienta que podría facilitar alianzas nacionales sin obligar a los partidos provinciales a resignar sus propios postulantes al Congreso.

El mecanismo generó objeciones incluso entre sectores que acompañan la suspensión de las PASO.

La senadora Alejandra Vigo cuestionó la iniciativa y advirtió que el esquema propuesto para las colectoras podría entrar en conflicto con las reglas constitucionales de representación de mayorías y minorías en el Senado.

También hubo reparos desde sectores del PRO y del radicalismo, mientras que el peronismo manifestó su rechazo a la reforma.

Como informó recientemente Grupo La Provincia, el Gobierno incorporó las colectoras a las negociaciones para suspender las PASO, una modificación que abrió cuestionamientos sobre el sistema electoral propuesto.

El PRO acompaña las PASO, pero pide discutir el resto

En medio de las negociaciones, el PRO anunció su respaldo a la suspensión de las primarias, a la incorporación de Ficha Limpia y a la eliminación de la elección directa de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

La definición surgió después de una reunión encabezada por Mauricio Macri.

Sin embargo, el espacio reclamó una discusión más amplia sobre los restantes puntos de la reforma, sin otorgar un respaldo automático a la totalidad del proyecto.

Las diferencias también alcanzan a la UCR, donde algunos legisladores expresaron reparos sobre la suspensión de las primarias y no existe una posición unificada.

El texto oficialista incluye, además, modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos del régimen electoral.

El Gobierno quiere votar antes de que termine noviembre

Pese a la falta de acuerdo, la Casa Rosada mantiene su objetivo de conseguir la media sanción antes del cierre de las sesiones ordinarias.

El cronograma depende de que el oficialismo consiga primero las firmas necesarias para el dictamen y luego reúna los 37 votos exigidos en el recinto.

La reunión de este miércoles será determinante para establecer si el proyecto puede avanzar con las modificaciones actuales o si será necesario introducir nuevas concesiones.

Por ahora, la suspensión de las PASO tiene respaldos parciales, pero la reforma electoral completa continúa sin consenso suficiente. La incorporación de colectoras, presentada como una herramienta para facilitar acuerdos con los gobernadores, se convirtió en uno de los principales obstáculos para cerrar la negociación parlamentaria.