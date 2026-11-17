El jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, rechazó los reproches del ministro Carlos Bianco y defendió que las licenciatarias financien los nuevos fondos con sus utilidades.

La regulación de las apuestas online llega a una nueva convocatoria en Diputados con una disputa que atraviesa al propio oficialismo: quién debe financiar las políticas de prevención, cuánto pueden aportar las empresas y cómo se distribuirían esos recursos. La respuesta de Facundo Tignanelli al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, profundizó esas diferencias antes de la reunión prevista para este martes.

El jefe del bloque de Fuerza Patria, referente de La Cámpora y coautor de la iniciativa junto con Micaela Olivetto, sostuvo que el Ejecutivo conocía el proyecto y participó de su elaboración. También cuestionó el alcance recaudatorio del mecanismo que impulsa la administración de Axel Kicillof y marcó una diferencia sobre quién afronta el aporte: los usuarios o las licenciatarias.

El intercambio se produce después de que la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía no consiguiera quórum el jueves pasado. La nueva convocatoria busca destrabar el dictamen, aunque el proyecto todavía tiene por delante otras instancias de discusión antes de llegar al recinto.

El desacuerdo sobre cuánto sabía el Gobierno

La controversia comenzó con el planteo público de Bianco, quien cuestionó la articulación previa a la presentación de la iniciativa. “Hubiese sido bueno que nos pidan la posición antes de presentar el proyecto”, sostuvo durante su conferencia de prensa del lunes.

El ministro expresó coincidencias generales con las medidas de prevención, control y persecución del juego clandestino. Sus reparos se concentraron en el procedimiento de elaboración y en los instrumentos de financiamiento.

Tignanelli rechazó que la propuesta hubiera sido trabajada a espaldas del Ejecutivo. Afirmó que mantuvieron conversaciones con el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, que el Ministerio de Salud acercó sugerencias y que se incorporaron modificaciones surgidas de esos intercambios.

El diputado también señaló que la presentación inicialmente prevista para fines de julio fue postergada a la espera de información de Lotería sobre las utilidades posteriores al Mundial. Con ese recorrido, discutió el cuestionamiento de Bianco y defendió que existió participación de organismos provinciales antes y durante el tratamiento parlamentario.

El cruce más importante se concentra en el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) y los aportes adicionales que propone la ley de Tignanelli y Olivetto. El esquema anunciado por el Ejecutivo contempla una alícuota del 2% sobre los premios de determinados juegos digitales de resolución inmediata. Según explicó Bianco, su cobro encontró un obstáculo judicial, por lo que el Gobierno decidió incorporar una disposición al Presupuesto 2027 para reforzar su respaldo legal.

Tignanelli contrapuso ese mecanismo con su propuesta: “Los recursos del FOPIS se generan cobrándole a los usuarios de las plataformas”, señaló. Su posición es que las nuevas obligaciones deben ser afrontadas por las empresas con sus propias utilidades. El legislador también sostuvo que la recaudación prevista mediante el FOPIS equivale a aproximadamente el 10% de lo que proyecta obtener su iniciativa.

Dos fondos y destinos diferentes

El proyecto legislativo contempla dos instrumentos de financiamiento. Uno está orientado al cuidado de la salud mental y la atención de la ciberludopatía, con aportes relacionados con los gastos publicitarios y promocionales de las plataformas. El reparto previsto destina el 70% a los municipios y el 30% al Ministerio de Salud bonaerense.

El segundo apunta a clubes de barrio, entidades de bien público, instituciones deportivas y deportistas. Establece una obligación mensual equivalente al 3% del monto de los premios pagados, con una distribución del 85% para el fondo de entidades y del 15% para becas de alto rendimiento.

En su respuesta, Tignanelli defendió la asignación directa a clubes y deportistas. Ese punto ya había generado diferencias con sectores opositores que pretenden distribuir los recursos entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), para que luego los gobiernos locales los transfieran a las instituciones.

Ante la consulta de varios periodistas sobre las declaraciones del ministro @Carli_Bianco acerca del proyecto de regulación de las apuestas. Quisiera hacer algunas consideraciones. 1. El borrador del proyecto fue permanentemente conversado con el poder ejecutivo, a través del titular de lotería @gonatanasof . Incluso fue postergada la presentación del mismo que estaba previsto para fines de julio, porque nos faltaba información del cierre mensual de las utilidades post mundial. Dicha información fue proporcionada gentilmente por el titular de lotería. Asimismo, recibimos aportes y opiniones del ministerio de salud en lo correspondiente al fondo de salud, algunas fueron incorporadas en el texto y otras se siguen discutiendo. Por último el titular de lotería asistió con todo su equipo a la comisión de ludopatía y luego de la misma, realizó aportes al proyecto que fueron incorporados. 2. Luego de años de no regular el fopis y ante el anuncio de la inminente presentación de dicho proyecto(que el ejecutivo conocía a la perfección), se estableció el decreto mencionado en la conferencia de prensa. En ese momento dijimos que se podía llegar hasta el 3% de la generación del fondo y se optó por dejarlo en 2%. 3. La diferencia sustancial entre el fopis y los fondos que creamos en el proyecto de ley, es cuánto se paga? Y quién es el que paga? Los recursos del fopis se generan cobrándole a los usuarios de las plataformas. El fondo que proponemos lo pagan las licenciatarias de sus propias utilidades. El monto a recaudar por el fopis es apenas el 10% de lo previsto en el proyecto de ley. Es decir, el fopis implica el 90% menos de recursos que el proyecto de ley. Seguramente los economistas entenderán más del tema, pero lo que estamos discutiendo con esto es el margen de rentabilidad que tienen este tipo de empresas. Por eso decidimos que el fondo sea más cuantioso y que se pague de sus propias utilidades. Párrafo aparte, actualmente estas empresas informan al estado provincial sus ganancias por declaración jurada. 4. Otro punto de discusión es sobre la asignación de recursos. Entendemos que los fondos tienen que ser de asignación directa a los clubes y a los deportistas. Y el recurso que se genera por la multa previa a la publicidad, debe ir a los municipios y ministerio de salud para desarrollar políticas de prevención y atención de las patologías generadas por esta actividad. 5. Indudablemente el proyecto tiene que discutirse en la comisión de presupuesto. Por eso la semana pasada se buscó darle despacho en la comisión de ludopatía, para luego continuar discutiéndolo en la comisión de presupuesto y legislación general respectivamente. El día de mañana vuelve a estar en la comisión de ludopatía para obtener despacho y así proseguir la ruta de comisiones mencionada. 6. Cada día que que se demora en tratar este tipo de normas es un día más que las empresas siguen teniendo utilidades siderales como así también siguen enfermando a nuestros vecinos y vecinas. Como ejemplo planteamos que la celeridad que se busca en el tratamiento es la misma que se pidió poner cuando se trató el rigi bonaerense y corría riesgo de perderse una inversión muy útil en términos económicos para la provincia. El riesgo en este caso es seguir generando un daño que cada vez es más difícil revertir. 7. La medida cautelar interpuesta para parar el fopis no va a ser evitada porque se sancione una ley. La mejor manera para evitar que el poder judicial responda a intereses ajenos a los del pueblo de la provincia, es designar las vacantes en la corte bonaerense para que desde la conducción de ese poder del estado se fijen pautas que sirvan como doctrina legal a los jueces de tribunales inferiores. Luego de la visita del Papa a nuestro país y del triunfo de Lula en Brasil, en ambos casos con una posición clara sobre el tema, es tiempo que seamos consecuentes con lo que pregonamos. Esperemos que mañana todos estén en la comisión y se pueda avanzar. — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) November 16, 2026

En este contexto, Bianco pidió que los capítulos económicos se discutan en la Comisión de Presupuesto e Impuestos, junto con la aplicación de la alícuota del FOPIS. Ese cuerpo, presidido por Juan Pablo de Jesús, también interviene en la negociación de las cuentas provinciales para el próximo año.

Tignanelli coincidió en que la iniciativa debe pasar por Presupuesto. Su planteo es que primero necesita obtener despacho en la comisión especializada en ludopatía y continuar después su recorrido por las demás instancias, incluida Legislación General.

Una nueva convocatoria después de las ausencias

La reunión del jueves 12 quedó frustrada porque solamente asistieron Olivetto y Roberto Vázquez, del Frente Renovador. Lucía Iañez había informado previamente que no podría participar; según la presidenta de la comisión, otros integrantes habían comprometido su presencia.

Como contó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la pelea por los fondos y el control del juego ya había dificultado los acuerdos entre oficialismo y oposición. Después de aquella convocatoria, Tignanelli y el diputado del PRO Fernando Rovello protagonizaron un cruce por el destino de los recursos y las obligaciones de las empresas.

El jefe del bloque peronista sostuvo que el proyecto enfrenta intereses económicos de las siete empresas autorizadas para operar apuestas online en territorio bonaerense y cuestionó a quienes impidieron avanzar con el debate.

Rovello respondió que el problema también comprende al mercado clandestino y rechazó la creación de un fondo que, a su entender, podría convertirse en una “caja política de La Cámpora”. Tignanelli replicó que los recursos tendrían una asignación específica para clubes y deportistas, y negó que quedaran disponibles para un manejo discrecional.

Ahora, la comisión tiene nuevamente cinco iniciativas en agenda, con propuestas de prevención, formación y protección de niños y adolescentes. La convocatoria de este martes busca habilitar el primer avance pendiente: un dictamen que permita continuar el tratamiento de las nuevas reglas, mientras siguen abiertas las diferencias sobre quién paga y cómo se administra la recaudación.