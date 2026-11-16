Apuestas online, paritarias judiciales y ambiente: una semana de debates en la Legislatura bonaerense

Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense.

La Legislatura bonaerense inicia una semana de actividad parlamentaria: entre el martes 17 y el viernes 20 de noviembre, Diputados programó 15 reuniones ordinarias y el Senado publicó temarios para otras dos. Se suman tres encuentros de asesores en la Cámara baja, a dos semanas del cierre del período ordinario.

Los bloques negocian una posible sesión el 26 de noviembre y el tratamiento del Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y el financiamiento provincial. Las comisiones estudian proyectos sobre clubes de barrio, trabajadores judiciales, personas mayores, infancias y producción.

Apuestas online: fondos para clubes y una reunión que vuelve a intentarse

El martes a las 10, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por Micaela Olivetto, retomará cinco iniciativas sobre apuestas digitales. La principal es el régimen integral presentado por Facundo Tignanelli, que propone controles de identidad, restricciones a la publicidad y medidas para prevenir la ludopatía infantil y adolescente.

La convocatoria llega después de la reunión frustrada del jueves 12: solo asistieron Olivetto y Roberto Vázquez, dos de nueve integrantes. La falta de quórum impidió avanzar y dejó pendientes los desacuerdos sobre controles y recursos de las plataformas.

Uno de los puntos de mayor disputa establece un aporte mensual equivalente al 3% del monto de los premios pagados. El proyecto destina el 85% de esa recaudación a un fondo provincial para entidades de bien público y deportivas, y el 15% a becas para deportistas de alto rendimiento. Sectores opositores reclaman que los recursos se distribuyan entre municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución para que estos los giren a las instituciones.

Persisten diferencias sobre la fiscalización del juego clandestino. El texto prevé una fiscalía especializada, validación biométrica, límites a depósitos y restricciones publicitarias. También se tratarán proyectos de Alejandra Lordén, Ayelén Rasquetti, Romina Braga y Martín Rozas sobre prevención y formación escolar.

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Paritarias judiciales, cuidados y derechos sociales

A las 15 del martes se reunirá Trabajo, que preside Soledad Alonso. Allí estará el proyecto de Tignanelli para regular la negociación colectiva entre la administración de Justicia, el Ministerio Público y sus trabajadores. Propone dos ámbitos de discusión, uno salarial y otro sobre condiciones laborales, y ya obtuvo despacho favorable de Legislación General. También se abordarán iniciativas sobre empleo público y declaraciones relacionadas con conflictos en Granja Tres Arroyos, Fate y la textil Will Der.

Una hora después, Asuntos Constitucionales y Justicia, conducida por Lucía Iañez, debatirá la creación de la figura de cuidado permanente para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Su temario incluye cambios en la normativa de martilleros y corredores públicos, un registro provincial de transporte para personas con discapacidad y una comisión especial de seguimiento del fenómeno de El Niño.

La Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, presidida por Margarita Recalde, tratará desde las 14 el proyecto de Priscila Minnaard para establecer un marco de protección y promoción de derechos de personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas. También figura una propuesta para crear un Parlamento Bonaerense de Discapacidad y un consejo asesor.

En Adultos Mayores, prevista para las 11, llegará un texto con media sanción del Senado impulsado por Natalia Quintana, que busca garantizar a las personas mayores un acceso igualitario a trámites y servicios sin depender exclusivamente de herramientas digitales. La comisión que preside Mariela Vitale estudiará además la convocatoria al Consejo Provincial de Adultos Mayores.

El martes también se reunirá Género y Diversidad, que preside María Fernanda Coitinho. Allí ingresan tres proyectos de Guillermo Castello para derogar o modificar normas vinculadas con el cupo laboral travesti-trans, la práctica deportiva según identidad de género y la capacitación obligatoria de la Ley Micaela.

Energía, previsión y protección de las infancias

El miércoles, Energía y Combustibles, presidida por Andrés De Leo, analizará su propuesta para declarar estratégico al sudoeste bonaerense en el desarrollo de energías renovables. Se suman un régimen tributario para movilidad sustentable de Matías Civale y proyectos de Valentín Miranda sobre generación renovable, almacenamiento y beneficios para vehículos eléctricos e híbridos.

Previsión y Seguridad Social discutirá la jubilación activa y el reconocimiento de excombatientes de Malvinas. Políticas Sociales abordará la suspensión del programa alimentario MESA. Federaciones y Colegios Profesionales tratará licencias para abogados y veterinarias de turno. Asuntos Culturales y Relaciones Parlamentarias también tendrán actividad.

Reunión ordinaria de la comisión de Previsión y Seguridad Social en Diputados.

La Comisión de Mujer, a las 16, tendrá en agenda el acceso gratuito a productos de gestión menstrual, dos proyectos que incorporan la violencia vicaria a la legislación provincial y una propuesta para garantizar el saneamiento de inmuebles donde se cometieron femicidios.

El viernes a las 11, Niñez, Adolescencia y Familia abordará proyectos sobre delitos digitales contra menores, prevención del grooming, asistencia ante la cosmeticorexia y restricciones para deudores alimentarios morosos. A la misma hora, Industria y Minería analizará reconocimientos vinculados con la industria automotriz de Zárate y la actividad naval.

El Senado debatirá maltrato animal, humedales y obras públicas

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado, encabezada por María Emilia Subiza, tiene publicado un orden del día para el martes 17. Incluye una iniciativa de la propia legisladora que modifica el Código de Faltas en materia de maltrato animal, un proyecto de Sergio Vargas para declarar de interés ambiental, científico, productivo y turístico al humedal de la albufera de Mar Chiquita y una reforma de la ley provincial sobre bolsas plásticas impulsada por Adrián Santarelli. Completan el temario dos declaraciones vinculadas con el fenómeno de El Niño y una agenda ambiental latinoamericana.

El miércoles 18 aparece la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por Silvana Ventura. Entre sus expedientes está el proyecto del senador Germán Lago, acompañado por Diego Videla, para asignar el nombre de Jesús Abel Blanco al camino de acceso a Dudignac, en el partido de Nueve de Julio. El cuerpo también tiene proyectos de declaración pendientes de tratamiento.

La agenda de reuniones en Diputados

El martes están previstas Ludopatía y Género y Diversidad a las 10; Adultos Mayores, a las 11; Discapacidad, a las 14; Trabajo, a las 15; y Asuntos Constitucionales y Justicia, a las 16.

El miércoles se reunirán Asuntos Culturales y Previsión a las 12; Políticas Sociales, a las 13; Energía, a las 14; Federaciones y Colegios Profesionales y Relaciones Parlamentarias, a las 15; y Mujer, a las 16. El viernes cerrarán Niñez e Industria a las 11.

Los asesores de Asuntos Constitucionales y Justicia trabajarán el lunes a las 15; los de Transporte, el miércoles a las 10; y los de Legislación General, ese miércoles a las 15. Las decisiones sobre dictámenes marcarán qué proyectos continúan su recorrido antes del cierre ordinario.