Mayra Mendoza presentó una guía de posvención: “Las políticas públicas salvan vidas”

La diputada provincial Mayra Mendoza presentó en La Casita de los Pibes, en Villa Elvira, La Plata, una Guía de Posvención destinada a orientar el acompañamiento a familiares, amigos, docentes y compañeros después de una muerte por suicidio. La propuesta tiene como principal ámbito de aplicación a las escuelas, aunque también está pensada para otros espacios comunitarios.

“Las políticas públicas salvan vidas”, sostuvo la legisladora e intendenta de Quilmes en uso de licencia durante el encuentro, que reunió a integrantes de las comunidades de salud y educación.

Participaron la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout; Catalina Barría Bórquez, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida y del Programa de Salud Mental del Hospital de Clínica de la Universidad de la República, de Uruguay; y Camila Giordano, responsable del área de Asistencia a la Víctima del Municipio de Quilmes.

Herramientas para acompañar a las comunidades educativas

Mendoza destacó el papel de las instituciones educativas como espacios de referencia para niños, adolescentes y jóvenes. Explicó que la guía busca brindar herramientas a los trabajadores de la educación para abordar situaciones que afectan tanto a las familias como al conjunto de la comunidad escolar.

“La pensamos en principio para el ámbito escolar, pero por supuesto es una guía para todos los espacios comunitarios”, señaló. Según expresó, el objetivo es ayudar a reconocer estas situaciones y orientar las formas de acompañamiento.

Al recuperar su experiencia de gestión en Quilmes, recordó que una de sus primeras preocupaciones ante una muerte por suicidio era conocer si la familia había recibido asistencia psicológica. “Preguntar por los que quedan”, sintetizó.

Giordano explicó que el documento propone una organización de la intervención escolar a corto, mediano y largo plazo, con cuidados específicos para cada momento. “La guía no es una receta absoluta. Es un intento de ordenamiento para situaciones que nos paralizan”, afirmó.

La funcionaria identificó dos objetivos: ofrecer herramientas para hablar de lo ocurrido y organizar las acciones de acompañamiento dentro de las escuelas.

Por su parte, Barría Bórquez explicó que la posvención comprende las acciones posteriores a una muerte por suicidio. Destacó la importancia de articular el conocimiento, la comunidad y las políticas públicas para acompañar a las personas afectadas y reducir el impacto de esas pérdidas.

Un proyecto para capacitar a docentes, directivos y personal no docente

Junto con la guía, Mendoza impulsa un proyecto de ley que propone establecer la capacitación obligatoria, periódica y continua en “Posvención del Suicidio y Abordaje Integral del Duelo en la Comunidad Educativa”.

La iniciativa contempla a la totalidad del personal docente y no docente y a los equipos directivos de los establecimientos educativos bonaerenses de gestión estatal y privada, en todos sus niveles y modalidades. Se trata de una propuesta legislativa, no de una obligación vigente.

La agenda de la diputada también incluye un proyecto para instalar cartelería con información sobre líneas públicas y gratuitas de atención, contención psicológica y salud mental en espacios ferroviarios de la provincia.

El acompañamiento comunitario como eje

Durante la presentación, Saintout valoró la iniciativa y destacó la necesidad de fortalecer los espacios de pertenencia de los jóvenes. “Construir comunidad es construir una sociedad donde nadie quede solo”, expresó.

La presidenta del Instituto Cultural remarcó que el cuidado, la organización y los vínculos comunitarios forman parte de las respuestas que pueden construirse frente a esta problemática. También destacó la importancia de escuchar a las familias y reconocer lo que sucede en los barrios.

A escala nacional, el Sistema Nacional de Información Criminal registró 5.209 muertes por suicidio durante 2025. El informe incluye una advertencia metodológica sobre mejoras en el registro bonaerense que afectan la comparación con años anteriores.

La actividad contó además con la presencia de las secretarias de Salud y de Niñez y Desarrollo Social de Quilmes, Natalia Napoli y Florencia Di Tullio; el secretario de Seguridad, Gaspar De Stefano; la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; y los diputados provinciales Marga Recalde y Ariel Archanco.

Mendoza cerró su intervención con un llamado a fortalecer el acompañamiento colectivo: “Confío y tengo fe en la comunidad organizada y en las personas que le ponen el corazón a su tarea”.