Entrevista GLP. María Serra: “El pago de salarios en tiempo y forma es una bandera de esta gestión en Daireaux”

En esta primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la intendenta interina analizó las dificultades para acompañar a los vecinos ante el deterioro económico y social, el aumento de los fondos destinados a la atención sanitaria y la asistencia, y los desafíos de su primer año al frente del municipio.
Videos - Entrevistas13 de noviembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

María Serra, intendenta interina de Daireaux (BA)

—Intendenta, está por cumplir su primer año al frente del municipio de Daireaux. ¿Qué balance hace de este 2026 y qué fue lo más difícil de resolver desde que asumió?

Sí, se pasó volando, pero la realidad es que el 10 de diciembre va a ser un año desde que Alejandro Acerbo se fue como diputado provincial. Yo estaba en el Concejo Deliberante y, según el orden de la lista, me tocó a mí estar como intendenta interina hasta el día de hoy.

Como siempre, trabajando en conjunto, trabajando muchísimo, porque a mí también en este tiempo me tocó aprender un montón de lo que es la función ejecutiva. Me han recibido de la mejor manera todos los empleados municipales. Yo de eso estoy agradecidísima, porque con todos los empleados municipales tuvimos la mejor relación, porque también es difícil no solo el cambio, sino también que otra persona esté al frente de la municipalidad.

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Todos los funcionarios del Ejecutivo también siguieron apoyando, siguieron trabajando en conjunto. Creo que, del equipo, de la parte interna, conformamos un gran equipo, que pudimos seguir trabajando de la mejor manera y seguir trabajando para Daireaux. Ese es nuestro horizonte.

Estoy muy conforme con todo eso. También tuvimos siempre algunos desafíos, sobre todo este último tiempo, por lo que es la cuestión del fenómeno El Niño, las lluvias que tenemos, las precipitaciones. Eso también nos complica bastante en la localidad y nos lleva a pensar y planificar un montón.

El trabajo en conjunto con Bomberos, con todas las áreas, ha sido un trabajo bastante arduo, porque no solo hay que estar preparado, sino hacer un seguimiento todo el tiempo.

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El Municipio de Daireaux activa un plan de contingencia ante riesgo de inundaciones.

También un gran, gran desafío, creo que fue la gestión, en todo este tiempo, con este Gobierno nacional. La realidad es que ha sido también muy complicado, porque los vecinos y vecinas están pasando una situación económica y social muy difícil, y nosotros tenemos una responsabilidad enorme, yo, todos los funcionarios, de acompañar, de seguir cada situación.

También están las pérdidas de trabajo: han cerrado muchos comercios importantes acá, en Daireaux, en la localidad. Eso también nos genera una situación bastante difícil. La realidad es que sabíamos, desde el principio de año, a lo que nos enfrentábamos, pero, a medida que pasa el tiempo, se va agravando muchísimo, con tarifas completamente elevadas.

También tuvimos que aumentar muchísimo los fondos para salud, en cuestiones en las que no podemos dudar, como son Acción Social y Salud, que para nosotros son una prioridad. Esos fueron y siguen siendo grandes desafíos: acompañar a la comunidad en esta situación social y económica que estamos atravesando.

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—En la apertura de sesiones advirtió sobre las necesidades crecientes y los recursos limitados. En este contexto, ¿cómo llega el municipio al cierre del año? ¿Alcanzan los recursos para pagar salarios, aguinaldos y a los proveedores en tiempo y forma?

Sí, por supuesto. Una bandera de esta gestión, que Alejandro siempre hizo efectiva en el distrito, es el pago de salarios, el pago a los proveedores en tiempo y forma. Con una administración de los recursos, con un seguimiento, hemos podido atravesar esta situación, como te decía recién, con todo lo que implica acompañar a la comunidad, y poder pagar los salarios en término. Para nosotros también es una prioridad que todos los empleados cobren el último día hábil del mes.

Ahora también, con un esfuerzo muy grande, dimos un bono de 140.000 pesos por el Día del Empleado Municipal, y también trasladamos el feriado del 8 de noviembre, que caía justo domingo, al martes 10, para tener un feriado bastante largo.

Para nosotros son fundamentales todos los empleados, que yo digo que hacen el distrito día a día, que son los que están al frente de batalla todos los días, así que es nuestro agradecimiento a ellos.

Y, como todos los años, también volvimos a hacer la tradicional fiesta, donde todos los funcionarios sirven a los empleados. Alejandro, por supuesto, también nos acompañó. Hicimos sorteos, así que un agradecimiento a todos ellos.

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