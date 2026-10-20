Entrevista GLP. Ianantuony advierte que los indicadores de la temporada en Miramar siguen lejos de años anteriores y “no conforman a ningún prestador turístico”

En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de General Alvarado analizó el impacto de la política económica nacional en las reservas y el consumo de cara al verano. Además, detalló las medidas para regularizar los alojamientos y los proyectos de inversión e infraestructura para impulsar la actividad en el distrito.
Videos - Entrevistas20 de octubre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado (BA)

—Intendente, estamos a pocas semanas del inicio de una nueva temporada de verano y usted viene advirtiendo sobre el impacto de la política económica nacional en el turismo interno. ¿Con qué expectativas se prepara Miramar para recibir a los visitantes y qué señales están observando en materia de reservas y consumo?

Efectivamente, ya estamos transitando una temporada que tuvo su primer hito en este fin de semana largo que pasó, el Día de la Diversidad, el 12 de octubre, y los indicadores ya lo han expresado. Estamos muy lejos de los de años anteriores y no pasó tanto tiempo de eso, simplemente tres, cuatro años, cuando los números eran otros y la actualidad no conforma a ningún prestador turístico.

Afortunadamente, pudimos tener el evento central que se realiza desde hace ya casi 17 años, que es en este caso la Fiesta del Inmigrante, pero estuvo a punto de no hacerse. Por la centralidad que tiene para este fin de semana, sabemos que es un fin de semana largo clave, porque el propietario no residente viene a su propiedad, empieza a contratar a los gremios para poner en valor su propiedad, su casa, su departamento. Eso empieza a generar expectativa del verano y empieza a circular la economía del turismo, que es fundamental para ciudades balnearias como la nuestra.

Lo cierto es que ese movimiento no se está viendo. A esta altura del año los balnearios ya tenían contratado enero; eso todavía no está sucediendo. Me parece que hay una expectativa que tiene que ver estrictamente con la parte macroeconómica, que es una incógnita, y que además a un verano ya malo, como el que pasamos este año, con la misma situación económica, se le suma ahora el componente climático de El Niño, que también genera una expectación y un interrogante respecto a cómo se va a desarrollar.

Entendemos que, si bien no hay zonas núcleo ni zonas de exclusión, en nuestro caso estaríamos justamente en una zona donde el fenómeno estaría atenuado y eso puede transformarse de algún modo, también con respecto a otros países limítrofes, en una ventaja competitiva.

Quizás en Brasil o incluso en Uruguay genere complicaciones aún mayores de las que se esperan para la costa atlántica, pero la realidad es que aún estamos caros en términos de lo que es el tipo de cambio, lo que significa el dólar, y eso genera ventajas económicas que pueden llegar a suplir otro tipo de consideraciones de las familias al momento de elegir su destino de vacaciones.

Así que por lo pronto venimos trabajando fuertemente con el sector privado, en este caso con los poquitos recursos que existen en los municipios, tratando de acomodar la oferta turística. Estamos interviniendo lo que es el Bosque Energético, que también es el segundo producto turístico más convocante de nuestra ciudad, después de sol y playa.

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Acabamos de hacer algo histórico que tiene que ver con la ordenanza de parahotelería, que viene a regularizar aquellas ofertas de alojamiento que están por fuera de la ley de hotelería y su clasificación. Eso de alguna manera también nos permite, desde la promoción, garantizar edificios e instalaciones seguras.

Así que vamos a estar teniendo conversaciones con el colegio técnico, con el centro de técnicos para darle forma a eso y, desde la promoción, garantizar que aquellos que ofrecen su casa en alquiler u ofrecen su departamento en alquiler cuenten con instalaciones de gas seguras, instalaciones eléctricas seguras, detectores de dióxido de carbono y además sumarle el intangible del municipio con un sello, porque también nos ha pasado que en ocasiones, y sobre todo en estos contextos de crisis, hay muchas estafas en términos de alquileres.

Entonces, garantizarle a aquella familia que con muchísimo esfuerzo juntó pesito a pesito para poder destinarlo a su descanso del año, que tenga la seguridad de que ese lugar donde va a ir existe, no es una dirección en el mar, y que además las instalaciones están adecuadas para poder disfrutar al máximo su verano.

—Vienen trabajando con la provincia de Buenos Aires en beneficios para los turistas, los comerciantes y los prestadores. Hace unos días avanzaron junto a la Provincia con la creación del corredor turístico Camino del Mar, que integra Miramar con Mar del Plata. ¿Qué puede aportar ese proyecto al desarrollo de la región?

Es muy importante esto. Es un proyecto del diputado Germán Di Cesare, que es ex intendente de acá del distrito, y viene a acompañar también este desarrollo que venimos viendo y se viene dando en términos de lo geográfico.

Viene bajando por el partido de La Costa, lo que ha sido toda Costa Esmeralda, lo que han sido las urbanizaciones en Pinamar, en Villa Gesell, en Mar Chiquita, todo lo que está pasando en términos de Chapadmalal, que de hace unos años a esta parte viene creciendo mucho. Y lo mismo le está pasando a Miramar con esta primera iniciativa que es el barrio Caracoles, que todavía es incipiente pero que va a generar un cambio en la urbanización.

Y nosotros mismos como Estado también estamos en este caso ofreciendo un lote de 40 hectáreas frente al mar, para el que se hizo un concurso de ideas en el que participaron estudios de todo el país. Venimos a proponer poner en valor este espacio que está frente a la línea de balnearios, justo en la entrada donde está el arco San Martín, a poquitos metros de ahí.

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Son 40 hectáreas que pretendemos urbanizar para que haya multifamiliares, hoteles de baja densidad, de no más de cinco pisos, que haya un centro comercial, subirnos a la tendencia que se viene desarrollando con respecto al tema de las urbanizaciones cerradas y cómo está cambiando el eje del turismo.

Así que esta legislación también es de promoción, de incentivos, de inversiones, y también viene a sumar equipamiento urbano a una ruta escénica, tal como ha sido también indicada por la Provincia, que es la ruta 11, hoy muy transitada.

Está el proyecto también de tener la autovía sobre esa ruta, porque se ha expandido y esa distancia que había entre Mar del Plata y Miramar hoy ya está ocupada por familias que viven de manera permanente.

Hoy, un domingo cualquiera, no hace falta que sea fin de semana largo, el tránsito es intensísimo y es una ruta con muchas curvas y contracurvas. Hoy merece también que quien la utiliza no para pasear, sino también para conectarse entre estas dos ciudades, tenga la posibilidad de hacerlo de manera segura y rápida.

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