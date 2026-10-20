León XIV en la Provincia: $2.500 millones para el operativo y la pulseada política en Luján

Kicillof en Luján.

El gobernador Axel Kicillof dio un nuevo paso en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina al oficializar un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que contempla hasta $2.500 millones para financiar el operativo bonaerense. La medida refuerza la participación provincial en los actos previstos para noviembre en Claypole y Luján, donde también comenzarán a cruzarse las agendas institucionales del mandatario y del presidente Javier Milei.

El convenio fue aprobado mediante el Decreto 1940/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. La decisión llega mientras Nación, Provincia, municipios y autoridades eclesiásticas ajustan los dispositivos de seguridad y las invitaciones para las ceremonias. Aunque el Vaticano mantiene publicado el itinerario original, la reciente operación del Pontífice introdujo interrogantes sobre la realización de la gira sudamericana.

Los $2.500 millones y el despliegue provincial

El acuerdo, firmado el 8 de octubre, establece que el CFI transferirá a Buenos Aires hasta $2.500 millones, con cargo a su Plan de Acción Técnica y al presupuesto de 2026. Se trata de un monto máximo de financiamiento para organizar las actividades, no de una cifra que necesariamente ya haya sido desembolsada o ejecutada.

Los recursos permitirán afrontar contrataciones de producción, montaje y logística, incluidos escenarios, iluminación, sonido, pantallas, vallado perimetral, instalaciones sanitarias, señalización y suministro de energía. También se contempla la coordinación de los dispositivos de seguridad, asistencia al público y accesibilidad ante las concentraciones multitudinarias previstas.

La norma, firmada por Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fundamenta el convenio en la relevancia internacional de la visita y la necesidad de coordinar acciones entre jurisdicciones. Los compromisos derivados del acuerdo deberán contar con intervención de los organismos provinciales de asesoramiento y control correspondientes.

El financiamiento se suma a las decisiones adoptadas a fines de septiembre. Mediante el Decreto 1657/2026, el Ejecutivo declaró de interés provincial la visita y habilitó un régimen especial para las contrataciones necesarias. Otra norma, el Decreto 1656/2026, distinguió formalmente a León XIV como Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires.

Papa León XIV.

El operativo involucra a distintas áreas del Gobierno bonaerense, con participación de la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. La planificación comprende hospitales móviles, ambulancias, controles de tránsito, personal sanitario, dispositivos de prevención y coordinación con los municipios anfitriones.

Claypole, discapacidad y el encuentro previsto con Kicillof

La primera actividad del Papa en territorio bonaerense está programada para el lunes 9 de noviembre, a las 9.15, en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown.

La institución, dedicada a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad, alberga a unos 400 residentes. Su inclusión en el itinerario adquiere una dimensión social particular, en momentos en que la emergencia en discapacidad, el financiamiento de las prestaciones y el Presupuesto 2027 forman parte de las discusiones entre el Gobierno nacional, las organizaciones del sector y la oposición.

La participación de Kicillof junto al Pontífice está prevista en la organización provincial. La agenda comenzó a coordinarse durante el encuentro que el gobernador mantuvo el 2 de octubre con el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, en la sede de la Nunciatura. También participaron Alonso y el director provincial de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.

Kicillof se reunió con monseñor Michael Wallace Banach para avanzar en los detalles de la visita del papa León XIV.

El Gobierno bonaerense trabaja junto al municipio de Almirante Brown en los accesos, la circulación y el dispositivo de seguridad. Entre las alternativas previstas figura un recorrido del Papamóvil por sectores de la avenida Lacaze, aunque los detalles finales dependerán de las decisiones de seguridad de la comitiva pontificia.

La visita al Cottolengo aparece, además, en medio de las diferencias entre las administraciones de Milei y Kicillof sobre las políticas sociales. Sin embargo, la actividad tiene un carácter pastoral y asistencial, y no existe un pronunciamiento del Vaticano que la vincule con una posición partidaria dentro del debate argentino.

Luján, las invitaciones y la presencia del Gobierno nacional

El segundo compromiso bonaerense será el miércoles 11 de noviembre, a las 10, cuando León XIV tiene previsto celebrar una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Las estimaciones de los organizadores contemplan una asistencia que podría alcanzar los dos millones de fieles, lo que exige un dispositivo extraordinario de circulación, seguridad y atención sanitaria.

El intendente Leonardo Boto participa de la coordinación local junto con el Gobierno provincial y las autoridades eclesiásticas. Para la ceremonia, la administración de Kicillof prepara invitaciones institucionales destinadas a intendentes, legisladores y representantes de distintos sectores políticos, sindicales y empresariales.

Las conversaciones iniciales contemplaban entre 300 y 350 lugares para las invitaciones del Ejecutivo bonaerense, una cantidad que motivó gestiones para ampliar los cupos disponibles. La intención es garantizar representación territorial y legislativa, más allá de las pertenencias partidarias.

La Casa Rosada también prepara su delegación. Entre los funcionarios cuya presencia se prevé figuran el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

En cambio, no está confirmada la asistencia de Milei a Luján. El cronograma vaticano sí contempla una audiencia con el Presidente el 8 de noviembre en la Casa Rosada. Para la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, en Palermo, está prevista la participación del mandatario y su gabinete.

La distribución de representantes entre las ceremonias refleja las diferentes responsabilidades institucionales de Nación y Provincia, pero también introduce un componente político en un año previo a las elecciones de 2027. Desde la Iglesia, la organización busca preservar el sentido religioso del encuentro.

En esa discusión intervino el diputado bonaerense y exsecretario de Culto Nahuel Sotelo, quien pidió que la visita no se politice ni se convierta en una actividad partidaria. En paralelo, el PJ de Quilmes convocó para este jueves 22 una charla sobre el pensamiento de León XIV y su doctrina social, con participación de referentes religiosos y políticos.

La recuperación del Papa y las definiciones pendientes

La organización continúa mientras León XIV se recupera de la cirugía pulmonar realizada el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. El Pontífice recibió el alta el sábado 17 y retomó gradualmente sus actividades públicas.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, aseguró el lunes que los preparativos permanecen sin modificaciones. “Todo sigue en pie. Vamos para adelante”, afirmó, al señalar que no recibió indicaciones para suspender la organización de las celebraciones.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que esperan una confirmación sobre las condiciones definitivas del viaje, especialmente para completar los dispositivos vinculados con la agenda papal.

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre en la Argentina, dentro de una gira que también comprende Uruguay y Perú. El cronograma incluye un feriado nacional el lunes 9, otro limitado a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires el martes 10 y uno exclusivo de Buenos Aires el miércoles 11.

Por ahora, el Vaticano no anunció una cancelación ni una reprogramación. Mientras continúa la recuperación del Pontífice, la Provincia avanza con las contrataciones, los municipios ajustan los operativos y los gobiernos nacional y bonaerense preparan su participación institucional en una visita que combina una convocatoria religiosa extraordinaria con una agenda política de alcance nacional.