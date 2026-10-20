Sin ley de apuestas, Diputados negocia reformas judiciales, sanitarias y productivas

Diputados bonaerenses.

La Cámara de Diputados bonaerense volverá al recinto este martes 20 de octubre, desde las 15, para celebrar su sexta sesión ordinaria del año. Bajo la conducción de Alejandro Dichiara, los bloques buscarán avanzar con una agenda que combina reformas judiciales, iniciativas sanitarias y proyectos productivos, aunque buena parte de esos expedientes todavía depende de acuerdos parlamentarios. La regulación integral de las apuestas online, uno de los asuntos que el oficialismo pretendía discutir, quedó fuera de la convocatoria.

El orden del día incluye un proyecto sobre recursos municipales y numerosos expedientes de declaración. En paralelo, la comisión de Legislación General dio impulso a iniciativas que podrían sumarse al debate, mientras otras normas aprobadas por el Senado esperan tratamiento. La definición del temario mantiene abiertas las negociaciones entre Fuerza Patria, el PRO, La Libertad Avanza y las bancadas minoritarias.

La ley de apuestas quedó afuera y el oficialismo evalúa otra sesión

La principal ausencia es el proyecto de regulación de apuestas online impulsado por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria, y Micaela Olivetto, titular de la comisión de Ludopatía. La propuesta de 64 artículos no consiguió completar los dictámenes necesarios para llegar al recinto.

El texto establece controles biométricos de identidad, cuentas personales e intransferibles, restricciones publicitarias y límites temporales para operar en plataformas digitales. También propone cerrar automáticamente las sesiones después de 60 minutos consecutivos, impedir el reingreso durante la hora siguiente y establecer mecanismos de autoexclusión y límites de depósitos.

Otro punto discutido es la creación de una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, destinada a investigar operadores clandestinos y facilitar el bloqueo de plataformas y canales de pago. Las diferencias sobre sus atribuciones y los controles previstos impidieron cerrar un acuerdo entre los bloques.

La reunión informativa del lunes con Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, tampoco alcanzó para destrabar el tratamiento. Ante esa situación, el peronismo analiza convocar a una sesión especial dedicada al juego online, antes de que el debate del Presupuesto 2027 concentre la agenda legislativa.

Apuestas online en Buenos Aires: Atanasof expuso en Diputados y crece el debate por su regulación.

Casación, paritarias judiciales y empresas públicas

Entre las iniciativas que avanzaron en la comisión de Legislación General, presidida por Rubén Eslaiman, del Frente Renovador, sobresale un paquete de reformas judiciales presentado por Tignanelli.

Uno de los proyectos propone dejar sin efecto la ampliación de seis a doce salas del Tribunal de Casación Penal prevista por la Ley 14.295 de 2011, que contemplaba nuevas sedes en San Martín, Mercedes y Mar del Plata, pero nunca llegó a implementarse. El expediente D-2595/26-27 busca mantener las seis salas que actualmente funcionan en La Plata, con competencia territorial en toda la Provincia.

La iniciativa plantea adecuar la legislación a la estructura existente, a partir de los avances tecnológicos y la digitalización de los procesos judiciales. Sus fundamentos también señalan que la descentralización proyectada podría generar diferencias de criterios entre las distintas sedes.

Otro expediente del legislador establece presidencias anuales y rotativas en las cámaras de apelación civiles, comerciales y de garantías. Un tercero busca regular las negociaciones colectivas del personal judicial, con participación de las autoridades de la administración de Justicia, el Ministerio Público y las organizaciones sindicales.

A esa agenda se suma una propuesta de Maite Alvado, de Fuerza Patria, que pretende exigir una mayoría de dos tercios de la totalidad de los integrantes de la Legislatura para reducir la propiedad o participación accionaria provincial en empresas públicas. El proyecto introduce mayores exigencias legislativas para eventuales operaciones sobre activos estatales, en un debate atravesado por las privatizaciones impulsadas a nivel nacional.

Terapias abiertas, cuidado de menores y parques industriales

Entre los proyectos que recibieron impulso en Legislación General figura una iniciativa de Dichiara para establecer un sistema de puertas abiertas en unidades de cuidados intensivos de establecimientos públicos y privados. La propuesta busca ampliar los horarios de visita y permanencia de familiares de pacientes internados.

También avanzó una iniciativa de Lucía Iañez, de Fuerza Patria, para crear la figura de cuidado permanente destinada a niños, niñas y adolescentes institucionalizados que no cuentan con cuidados parentales y encuentran dificultades para acceder a una adopción.

Comisión de Legislación General, Diputados PBA.

El expediente recibió despacho unánime en comisión y propone brindar un entorno de acompañamiento y protección estable, semejante al familiar, sin constituir una adopción.

En materia productiva, el diputado Martín Endere, del PRO, impulsa el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales (SUDAI). La propuesta modifica la Ley 13.744 para digitalizar los procedimientos vinculados con la creación, modificación y ampliación de parques industriales, reducir costos administrativos y facilitar la articulación entre organismos provinciales y municipios.

Otro asunto en discusión es la reforma de la legislación de martilleros y corredores públicos, promovida por Eslaiman, que aborda la organización de colegios profesionales, la publicidad y las condiciones de funcionamiento de las oficinas.

Ley Ema y otras iniciativas que esperan tratamiento

La Cámara baja también tiene pendientes proyectos con media sanción del Senado. Entre ellos se encuentra la Ley Ema, destinada a prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas.

La propuesta original fue impulsada por Mayra Mendoza y posteriormente unificada en el Senado con una iniciativa de Laura Clark. Como la Cámara alta aprobó modificaciones el 6 de octubre, necesita una nueva votación de Diputados para convertirse en ley.

El texto contempla medidas de prevención, asistencia y acompañamiento ante situaciones de violencia digital, incluida la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento.

También esperan tratamiento la prórroga de la emergencia de empresas recuperadas, iniciativas para financiar obras hídricas municipales con recursos del Impuesto Inmobiliario Rural y la creación de un Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, impulsado a partir de proyectos de Sergio Berni y Malena Galmarini.

Otros expedientes con media sanción buscan dar intervención a Buenos Aires en el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina y frenar la concesión privada del complejo turístico de Chapadmalal, propuestas que encontraron resistencia del PRO y los libertarios.

Complejo Unidad Turística Chapadmalal.

A esa lista se agrega el régimen de incentivos fiscales para vehículos eléctricos del senador Carlos Kikuchi, de Unión y Libertad, que contempla exenciones tributarias durante tres años.

Fondos municipales: el reclamo que sigue trabado

El expediente D-1917/26-27, presentado por Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, aparece en el orden del día y propone modificar la Ley 15.561 para que el 100% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) sea de libre disponibilidad.

Actualmente, el 70% se distribuye entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se destina a programas provinciales de infraestructura, transporte y cultura.

La iniciativa retoma un reclamo sostenido de los intendentes que quedó trabado en junio por diferencias sobre el papel de la Bicameral. Garciarena propone que esa comisión, creada por la ley de financiamiento de diciembre de 2025, autorice los pagos del 30% a cada municipio, una atribución resistida por el gobierno de Axel Kicillof.

El Ejecutivo provincial se mostró dispuesto a discutir la libre disponibilidad total, pero defendió un reparto por CUD sin autorización legislativa para cada desembolso.

El expediente registra cuatro postergaciones desde junio y continúa sin despacho de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, por lo que su presencia en el temario no garantiza que sea votado este martes.

Con la ley de apuestas afuera, reformas pendientes de acuerdos y proyectos con media sanción a la espera de definiciones, la sesión pondrá nuevamente a prueba la capacidad de los bloques para ordenar una agenda que anticipa nuevas negociaciones antes del debate presupuestario.