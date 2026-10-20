“Es una pelotudez”: Milei negó que la gente no llegue a fin de mes

Javier Milei descalificó el planteo de que una parte de los argentinos no llegue a fin de mes durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén. Ante empresarios y referentes del sector energético, el Presidente lo calificó como una “pelotudez” y cuestionó cómo subsisten quienes se quedan sin dinero antes del día 20.

Las declaraciones se produjeron durante una exposición en la que defendió su programa económico y el superávit fiscal. El mandatario atribuyó las advertencias sobre la falta de ingresos a una operación del kirchnerismo y acusó a los medios de comunicación de difundirla.

El argumento de Milei para cuestionar la falta de ingresos

“¿Me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, preguntó Milei al referirse a quienes agotan sus recursos antes de terminar el mes.

El Presidente acompañó ese planteo con insultos contra quienes cuestionan la situación económica y llamó a reflexionar sobre la expresión. También sostuvo que los problemas acumulados no pueden resolverse en 30 meses y reivindicó las medidas de su gestión.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el 66% de los encuestados por Zentrix se queda sin dinero antes del día 20. El Monitor de Opinión Pública también registró que el 56,2% tomó deuda durante los últimos seis meses.

Las dificultades se profundizan entre los jóvenes y los sectores de menores recursos. Entre los menores de 40 años, el porcentaje de quienes agotan sus ingresos antes del día 20 alcanza el 72%. En el segmento identificado por el estudio como clase baja, llega al 83,3%.

Endeudarse para pagar alimentos, salud y servicios

El destino del financiamiento permite entender cómo los hogares afrontan gastos que no logran cubrir con sus ingresos. Entre quienes tomaron deuda, el 55,1% utilizó los fondos para pagar alimentos y salud, mientras que el 21,3% los destinó a tarifas y servicios públicos.

Los resultados describen una insuficiencia de ingresos y el recurso al crédito para sostener necesidades básicas. Quedarse sin dinero propio antes de terminar el mes no equivale a dejar de consumir: el relevamiento muestra que parte de esos gastos se afronta mediante endeudamiento.