“Es una pelotudez”: Milei negó que la gente no llegue a fin de mes

El Presidente cuestionó las dificultades para cubrir los gastos mensuales y apuntó contra el kirchnerismo y los medios. Un relevamiento de Zentrix muestra cuánto pesa el endeudamiento para pagar necesidades básicas.
Política20 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

Javier Milei descalificó el planteo de que una parte de los argentinos no llegue a fin de mes durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén. Ante empresarios y referentes del sector energético, el Presidente lo calificó como una “pelotudez” y cuestionó cómo subsisten quienes se quedan sin dinero antes del día 20.

Las declaraciones se produjeron durante una exposición en la que defendió su programa económico y el superávit fiscal. El mandatario atribuyó las advertencias sobre la falta de ingresos a una operación del kirchnerismo y acusó a los medios de comunicación de difundirla.

Milei AOG

El argumento de Milei para cuestionar la falta de ingresos

“¿Me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, preguntó Milei al referirse a quienes agotan sus recursos antes de terminar el mes.

El Presidente acompañó ese planteo con insultos contra quienes cuestionan la situación económica y llamó a reflexionar sobre la expresión. También sostuvo que los problemas acumulados no pueden resolverse en 30 meses y reivindicó las medidas de su gestión.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el 66% de los encuestados por Zentrix se queda sin dinero antes del día 20. El Monitor de Opinión Pública también registró que el 56,2% tomó deuda durante los últimos seis meses.

Las dificultades se profundizan entre los jóvenes y los sectores de menores recursos. Entre los menores de 40 años, el porcentaje de quienes agotan sus ingresos antes del día 20 alcanza el 72%. En el segmento identificado por el estudio como clase baja, llega al 83,3%.

Endeudarse para pagar alimentos, salud y servicios

El destino del financiamiento permite entender cómo los hogares afrontan gastos que no logran cubrir con sus ingresos. Entre quienes tomaron deuda, el 55,1% utilizó los fondos para pagar alimentos y salud, mientras que el 21,3% los destinó a tarifas y servicios públicos.

Los resultados describen una insuficiencia de ingresos y el recurso al crédito para sostener necesidades básicas. Quedarse sin dinero propio antes de terminar el mes no equivale a dejar de consumir: el relevamiento muestra que parte de esos gastos se afronta mediante endeudamiento.

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