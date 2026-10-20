Sin PASO, ¿quién ordena al peronismo?: la disputa entre Kicillof, Cristina y Massa frente a la reforma de Milei

La Casa Rosada negocia apoyos para eliminar o suspender las primarias, mientras que el peronismo busca preservar un mecanismo para resolver sus diferencias.

La discusión por las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) vuelve a ocupar un lugar central en las negociaciones políticas de cara a 2027. El Gobierno nacional busca reunir los votos para eliminar o suspender el sistema, mientras el peronismo intenta sostener una herramienta que considera necesaria para definir candidaturas sin romper sus alianzas. La disputa involucra al Congreso, a los gobernadores y a las distintas corrientes del justicialismo, que todavía no acordaron quién encabezará la fórmula presidencial.

El debate se intensificó después de que el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, ratificara que la administración de Javier Milei avanzará con la reforma electoral. Desde la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco cuestionó esa decisión y la vinculó con la organización de la oposición. La discusión también quedó instalada dentro del PJ tras los movimientos de Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof durante los últimos días.

En el centro aparecen dos escenarios posibles: que las primarias continúen vigentes o que el Congreso vuelva a suspenderlas, como ocurrió en 2025. La definición modificará las alternativas disponibles para ordenar la disputa presidencial y tendrá consecuencias sobre el calendario electoral bonaerense.

La Casa Rosada busca los votos y Santilli anticipa una reforma

El Gobierno nacional retomó las negociaciones para modificar el régimen de primarias establecido por la Ley 26.571. La iniciativa forma parte de la agenda de reforma política de La Libertad Avanza, que cuestiona el costo de organizar elecciones internas financiadas con recursos públicos y sostiene que los partidos deberían resolver sus candidaturas mediante otros procedimientos.

Durante el fin de semana, Santilli ratificó la decisión oficial y aseguró: “La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir”. El jefe de Gabinete estimó en 200 millones de dólares el costo de las primarias y sostuvo que la ciudadanía rechaza la multiplicación de jornadas electorales.

También relativizó el impacto que una modificación podría tener sobre la candidatura presidencial de Milei. “Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, Milei va a ganar”, afirmó.

La Casa Rosada necesita acuerdos parlamentarios para concretar la modificación. Al tratarse de legislación electoral, la aprobación exige mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

El oficialismo mantiene conversaciones con gobernadores y bloques aliados, aunque hasta el momento no se confirmó un acuerdo legislativo definitivo que garantice la aprobación de la iniciativa.

Diego Santilli, jefe de Gabinete.

El peronismo y una coincidencia entre sectores enfrentados

La defensa de las primarias reunió durante los últimos meses a dirigentes del peronismo que mantienen diferencias sobre el liderazgo partidario y las candidaturas de 2027. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el pasado 11 de agosto se realizó una reunión en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y autoridades parlamentarias. En la mesa también estuvieron Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella, además de Gerardo Zamora, José Mayans y Germán Martínez.

El entendimiento estableció una coincidencia concreta: defender las PASO como mecanismo para resolver candidaturas en caso de que los distintos sectores no consigan acordar una lista común.

Tras el encuentro, Mayans explicó que el objetivo era construir una alternativa conjunta. “Lo que hablamos claramente es que estamos dispuestos a trabajar todos juntos, a tener una alternativa muy distinta a la que tiene Milei”, afirmó. El senador también reclamó “ampliar el frente” y trabajar con “un espíritu amplio”.

Por su parte, Quintela sostuvo: “Kicillof y Máximo estuvieron muy bien: lo que tenemos como prioridad absoluta es juntarnos y diseñar un proyecto de país entre todos juntos”.

La posición del gobierno provincial fue ratificada el lunes por Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa. El ministro de Gobierno sostuvo que la intención de modificar las primarias responde a una estrategia electoral del oficialismo nacional. “Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, afirmó.

Bianco también cuestionó que las reglas electorales puedan modificarse con la finalidad de beneficiar a una fuerza política. “La modificación del sistema electoral tiene que ser para hacerlo más transparente, más económico o más eficaz”, sostuvo. Y agregó: “No se puede modificar para ganar una elección”.

El funcionario planteó que el sistema vigente permite resolver candidaturas mediante la participación de los afiliados y del electorado, sin necesidad de imponer definiciones desde las conducciones partidarias. Además, defendió la experiencia electoral bonaerense de 2025.

Según los datos expuestos por Bianco, en aquellos comicios participaron más de 8,6 millones de votantes y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral. También señaló que la organización provincial tuvo un costo de $85.000 millones.

En el Día de la Lealtad reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo argentino y su lucha por vivir en una sociedad más justa. Hoy junto a @Kicillofok y todo el campo popular trabajamos para que a partir de 2027 un modelo nacional basado en la justicia social, la soberanía política y la independencia económica vuelva a conducir el destino de nuestra Patria. — Carli Bianco (@Carli_Bianco) October 17, 2026

Cristina y Massa: una reunión con las PASO entre los temas centrales

La discusión tuvo otro capítulo el viernes 16 de octubre, cuando Sergio Massa visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111. La continuidad de las PASO fue uno de los asuntos abordados durante el encuentro.

El diálogo entre los dirigentes se produjo mientras el kirchnerismo y el Frente Renovador mantienen contactos con gobernadores y legisladores para intentar impedir que la Casa Rosada consiga los respaldos necesarios.

El debate incluye una cuestión directamente vinculada con la organización del peronismo: qué ocurrirá si desaparece el mecanismo previsto para que varios precandidatos compitan dentro de una misma alianza electoral. Una de las alternativas bajo análisis consiste en organizar internas partidarias, otra posibilidad es presentar fórmulas separadas en las elecciones generales.

La posición de Kicillof sobre las primarias está vinculada con el desarrollo de su estructura política nacional. El gobernador viene ampliando el Movimiento Derecho al Futuro más allá de Buenos Aires, con actividades en distintas provincias y reuniones con dirigentes sindicales, intendentes y representantes de otros sectores del peronismo.

Dentro de esa construcción, las PASO aparecen como una herramienta para resolver eventuales competencias por la candidatura presidencial. “Una alternativa que sea fuerte no va a surgir ni de un laboratorio, ni de una rosca política, ni de un encuentro entre cuatro paredes”, afirmó.

La señal presidencial de Kicillof en un Día de la Lealtad con el peronismo dividido.

Massa y el Frente Renovador también reclaman competencia

El Frente Renovador comparte la defensa de las primarias, aunque desarrolla una estructura territorial propia y mantiene abiertas sus aspiraciones electorales. Durante septiembre, el massismo organizó plenarios en distintas secciones bonaerenses para discutir candidaturas, representación municipal y la proyección de Sergio Massa hacia 2027.

En uno de esos encuentros, realizado en Junín con representantes de 16 municipios, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, explicó la posición del sector: “Para nosotros, como peronistas, en sus distintas vertientes —Movimiento Derecho al Futuro, Frente Renovador o kirchnerismo—, la PASO es un gran ordenador”.

El legislador también afirmó que el candidato presidencial “no puede ser resuelto por una lapicera”, sino que debe surgir de un procedimiento que le otorgue legitimidad política.

Durante otra reunión con intendentes del interior, Massa había dejado abierta la posibilidad de participar de la próxima competencia electoral. “Si hay que jugar, vamos a jugar”, sostuvo ante dirigentes de la Sexta Sección.

Sergio Massa junto a Máximo Kirchner.

Buenos Aires: primarias, desdoblamiento y sucesión de Kicillof

La reforma nacional también repercute sobre el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires. En 2025, Kicillof decidió separar las elecciones provinciales de las nacionales. Los comicios bonaerenses se realizaron el 7 de septiembre, mientras que la elección legislativa nacional tuvo lugar el 26 de octubre. La decisión provocó diferencias con Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes del peronismo que preferían mantener un calendario electoral unificado.

La definición del calendario del próximo año está vinculada con el futuro de las primarias nacionales y con el sistema de votación que finalmente se utilice. La legislación bonaerense establece condiciones de simultaneidad entre las primarias provinciales y nacionales cuando ambas son convocadas. Si el Congreso vuelve a suspender las PASO nacionales, Buenos Aires tendrá que resolver cómo organizar su propia competencia electoral.

El debate adquiere una dimensión adicional porque Kicillof no puede presentarse para un tercer mandato consecutivo como gobernador. La sucesión provincial ya tiene aspirantes que se expresaron públicamente, entre ellos Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Leonardo Nardini y Mariel Fernández.

La Liga Peronistas también expresó su intención de participar en la definición del sucesor del gobernador. “Buscamos que un intendente sea gobernador”, afirmó el alcalde de Pilar, Federico Achával, durante una de las recorridas del espacio.

Con las candidaturas todavía abiertas y las reglas electorales en discusión, el futuro de las PASO será una de las definiciones centrales para el peronismo rumbo a 2027.