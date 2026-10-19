El avance de los despidos se refleja en ANSES: casi 30% más de altas en el seguro de desempleo
El deterioro del mercado laboral argentino sumó un nuevo indicador durante 2026. Según los registros oficiales de la seguridad social, 145.004 trabajadores comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento del 29,4% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 112.056 nuevas altas.
Los datos reflejan un incremento en la cantidad de personas que perdieron su trabajo y accedieron al seguro administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los mayores registros se concentraron en la industria manufacturera, el comercio y la construcción, tres actividades relevantes para el empleo privado registrado.
La información también revela que el monto promedio del beneficio aumentó menos que la inflación, por lo que los trabajadores que reciben esta asistencia sufrieron una pérdida de poder adquisitivo.
Industria, comercio y construcción concentran la mayor cantidad de nuevos beneficiarios
El desglose sectorial muestra que la industria fue la actividad con más trabajadores incorporados al seguro de desempleo durante los primeros nueve meses del año.
De las 145.004 nuevas prestaciones registradas, 35.922 correspondieron a trabajadores industriales. Le siguieron el comercio, con 32.928 casos, y la construcción, con 21.663.
En conjunto, estas tres actividades explicaron 90.513 nuevas prestaciones, equivalentes al 62,4% de las altas contabilizadas durante el período.
La concentración de beneficiarios en estos sectores permite identificar dónde se registró la mayor cantidad de incorporaciones al sistema, aunque no representa por sí sola la tasa de despidos de cada actividad.
El aumento de solicitudes también evidencia la presión que atraviesan ramas productivas importantes por su capacidad de generar empleo formal, especialmente aquellas vinculadas con el consumo interno, la producción industrial y la obra privada.
Cuántas personas cobraron el seguro de desempleo en septiembre
Además de las nuevas incorporaciones acumuladas durante el año, los registros oficiales permiten conocer cuántos trabajadores estaban percibiendo efectivamente la prestación en septiembre.
En ese mes, 127.613 personas cobraron el seguro de desempleo. El total contempla tanto las altas como las bajas del sistema, que pueden producirse cuando un beneficiario consigue otro trabajo o cuando finaliza el período durante el cual tiene derecho a percibir la asistencia.
Del total, 86.288 beneficiarios fueron varones y 41.325 mujeres.
La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de personas alcanzadas por el beneficio, con 54.936 prestaciones activas durante septiembre.
Beneficiarios por jurisdicción en septiembre de 2026
|Provincia de Buenos Aires
|54.936
|Santa Fe
|9.698
|Córdoba
|9.658
|Ciudad de Buenos Aires
|9.029
La provincia de Buenos Aires reunió aproximadamente el 43% de todos los beneficiarios del país, una proporción que muestra su peso dentro de los registros nacionales de la prestación.
Estas cifras corresponden a las personas que efectivamente cobraban el seguro en septiembre y no deben confundirse con las 145.004 nuevas altas acumuladas desde enero.
El seguro de desempleo aumentó menos que la inflación
La evolución de los montos que reciben los trabajadores despedidos constituye otro de los datos relevantes.
En septiembre de 2026, el beneficio mensual promedio alcanzó los $325.368, frente a los $274.324 registrados en el mismo mes de 2025.
La suba nominal fue del 18,7%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 33,4%.
Aumento del haber promedio:
18,7%Septiembre 2025-2026
Inflación interanual
33,4%Mismo período
La pérdida de poder adquisitivo significa que, pese al incremento de la suma nominal percibida, el monto promedio del seguro permitió adquirir menos bienes y servicios que un año atrás.
Se trata de un dato especialmente relevante porque el beneficio está destinado a sostener temporalmente los ingresos de trabajadores que perdieron su empleo.
Cuántas prestaciones por desempleo se otorgaron durante el gobierno de Milei
La información oficial también permite observar la evolución de las nuevas prestaciones a lo largo de los últimos años.
Desde enero de 2024 hasta septiembre de 2026, durante la administración de Javier Milei, se contabilizaron 473.186 altas de prestaciones por desempleo.
La distribución anual muestra 174.335 incorporaciones en 2024, otras 153.847 en 2025 y 145.004 en los primeros nueve meses de 2026.
En 2023 se habían registrado 108.942 nuevas prestaciones, mientras que en 2022 fueron 86.268.
Aunque el acumulado de 2026 todavía no corresponde a un año completo, las 145.004 altas registradas hasta septiembre ya superan la cantidad anual contabilizada en 2023.
Los datos muestran la persistencia de una elevada demanda del beneficio, aunque es necesario distinguir entre personas que ingresaron al sistema y la cantidad de desocupados que mide el INDEC.
La prestación alcanza solamente a determinados trabajadores registrados que cumplen requisitos legales. Por lo tanto, las cifras no incluyen a todas las personas que buscan empleo ni a quienes perdieron una ocupación informal.
Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES
El seguro de desempleo está dirigido a trabajadores en relación de dependencia comprendidos por la Ley 24.013 que hayan quedado sin empleo por despido sin justa causa, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
Para acceder al beneficio, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores a la desvinculación. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se exigen condiciones específicas de aportes y tiempo trabajado.
La duración de la prestación depende de los períodos de cotización y puede llegar hasta 12 meses. Para trabajadores mayores de 45 años, el plazo puede extenderse otros seis meses.
El monto se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores al despido, con límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil. El esquema contempla un pago del 100% del beneficio determinado durante los primeros cuatro meses, del 80% entre el quinto y el octavo y del 70% entre el noveno y el duodécimo.
Mientras cobran la prestación, los beneficiarios también mantienen la cobertura de obra social, las asignaciones familiares que correspondan y el reconocimiento del período a efectos jubilatorios.
Cómo tramitar el seguro de desempleo
Los trabajadores que cumplan los requisitos pueden solicitar la prestación mediante los canales habilitados por ANSES. El trámite requiere presentar el Documento Nacional de Identidad y la documentación que acredite la situación de desempleo.
La gestión puede realizarse de manera virtual a través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También puede hacerse presencialmente en una oficina del organismo, con turno previo. Una vez aprobado el beneficio, ANSES dispone el pago mediante una cuenta bancaria asociada al titular.
El aumento de las altas durante los primeros nueve meses de 2026, la concentración de nuevos beneficiarios en sectores productivos y la caída real del monto promedio del seguro muestran diferentes dimensiones del mercado laboral: más trabajadores que necesitan recurrir a la prestación y un ingreso de asistencia que perdió capacidad de compra frente a la inflación.