El deterioro del mercado laboral argentino sumó un nuevo indicador durante 2026. Según los registros oficiales de la seguridad social, 145.004 trabajadores comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento del 29,4% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 112.056 nuevas altas.

Los datos reflejan un incremento en la cantidad de personas que perdieron su trabajo y accedieron al seguro administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los mayores registros se concentraron en la industria manufacturera, el comercio y la construcción, tres actividades relevantes para el empleo privado registrado.

La información también revela que el monto promedio del beneficio aumentó menos que la inflación, por lo que los trabajadores que reciben esta asistencia sufrieron una pérdida de poder adquisitivo.

Industria, comercio y construcción concentran la mayor cantidad de nuevos beneficiarios

El desglose sectorial muestra que la industria fue la actividad con más trabajadores incorporados al seguro de desempleo durante los primeros nueve meses del año.

De las 145.004 nuevas prestaciones registradas, 35.922 correspondieron a trabajadores industriales. Le siguieron el comercio, con 32.928 casos, y la construcción, con 21.663.

En conjunto, estas tres actividades explicaron 90.513 nuevas prestaciones, equivalentes al 62,4% de las altas contabilizadas durante el período.

La concentración de beneficiarios en estos sectores permite identificar dónde se registró la mayor cantidad de incorporaciones al sistema, aunque no representa por sí sola la tasa de despidos de cada actividad.

El aumento de solicitudes también evidencia la presión que atraviesan ramas productivas importantes por su capacidad de generar empleo formal, especialmente aquellas vinculadas con el consumo interno, la producción industrial y la obra privada.

Cuántas personas cobraron el seguro de desempleo en septiembre

Además de las nuevas incorporaciones acumuladas durante el año, los registros oficiales permiten conocer cuántos trabajadores estaban percibiendo efectivamente la prestación en septiembre.

En ese mes, 127.613 personas cobraron el seguro de desempleo. El total contempla tanto las altas como las bajas del sistema, que pueden producirse cuando un beneficiario consigue otro trabajo o cuando finaliza el período durante el cual tiene derecho a percibir la asistencia.

Del total, 86.288 beneficiarios fueron varones y 41.325 mujeres.

La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de personas alcanzadas por el beneficio, con 54.936 prestaciones activas durante septiembre.

Beneficiarios por jurisdicción en septiembre de 2026

Provincia de Buenos Aires 54.936 Santa Fe 9.698 Córdoba 9.658 Ciudad de Buenos Aires 9.029

La provincia de Buenos Aires reunió aproximadamente el 43% de todos los beneficiarios del país, una proporción que muestra su peso dentro de los registros nacionales de la prestación.

Estas cifras corresponden a las personas que efectivamente cobraban el seguro en septiembre y no deben confundirse con las 145.004 nuevas altas acumuladas desde enero.

El seguro de desempleo aumentó menos que la inflación

La evolución de los montos que reciben los trabajadores despedidos constituye otro de los datos relevantes.

En septiembre de 2026, el beneficio mensual promedio alcanzó los $325.368, frente a los $274.324 registrados en el mismo mes de 2025.

La suba nominal fue del 18,7%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 33,4%.

Aumento del haber promedio: 18,7% Septiembre 2025-2026

Inflación interanual 33,4% Mismo período