El MDF de Kicillof se despliega en el norte: respaldos y armado territorial hacia 2027

MDF Salta.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, sumó dos movimientos en el norte argentino que muestran distintas vías para ampliar su construcción política hacia 2027. En Salta presentó su armado provincial con protagonismo sindical y la presencia del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. En Jujuy, dirigentes vinculados al peronismo ratificaron su apoyo a una eventual candidatura presidencial del mandatario y avanzan en la organización territorial del espacio.

Las novedades llegan después del plenario federal de septiembre en Avellaneda y de una serie de reuniones en distintas provincias. La estrategia combina actividades partidarias, organización gremial, mesas sectoriales y contactos con dirigentes locales. El desafío ya no pasa únicamente por expresar adhesiones al gobernador, sino por sostener equipos y una agenda política fuera de Buenos Aires.

Salta: el sindicalismo como punto de partida

El lanzamiento salteño se realizó el viernes 9 de octubre, con dos encuentros encabezados por Correa. La organización estuvo a cargo de las 62 Organizaciones Peronistas de Salta, conducidas por el dirigente farmacéutico José “Papalardo” López. La primera actividad tuvo lugar en el hotel de los trabajadores de farmacia y la segunda, en la sede del sindicato cervecero.

Participaron integrantes de las 62 Organizaciones, representantes de la CGT Regional Salta, dirigentes políticos, organizaciones sociales y miembros de comunidades originarias. La presencia del vicegobernador Antonio Marocco agregó una figura institucional a la jornada, aunque su asistencia no representa por sí misma un acuerdo electoral del Ejecutivo salteño con el MDF.

En el acto de la tarde hablaron Correa, Carlos Rodas, en representación de la CGT, y López, por las 62 Organizaciones. La convocatoria reunió además militantes de barrios de la capital salteña y referentes de localidades como Cerrillos, El Carril, General Güemes, Campo Santo, El Bordo, Coronel Moldes y Rosario de la Frontera. Esa participación permitió extender la presentación más allá de un encuentro concentrado en la capital.

El eje de los debates fue la posibilidad de construir una propuesta política en torno al trabajo, la producción, la inclusión social y el federalismo. Correa planteó que el movimiento necesita ofrecer un programa de gobierno y no limitarse a cuestionar las decisiones de Javier Milei. Los participantes también expresaron críticas a la política económica nacional por sus efectos, según sus planteos, sobre los salarios, la industria y los derechos laborales.

Para el MDF, la articulación con sindicatos constituye una de las vías de organización territorial. El ministro bonaerense ya había participado de encuentros gremiales fuera de Buenos Aires y, pocos días antes del lanzamiento salteño, se había reunido en La Pampa con el gobernador Sergio Ziliotto para coordinar acciones relacionadas con empleo y producción.

La experiencia salteña incorpora un desafío político concreto: articular a las organizaciones convocantes con sectores del peronismo provincial, movimientos sociales y representantes del interior. Por ahora, el dato confirmado es la presentación del espacio y la participación de esos actores, no la conformación de una alianza electoral cerrada para 2027.

Jujuy: respaldo presidencial y disputa por la organización del PJ

En Jujuy, la novedad llegó de la mano de Horacio Alfaro, referente del MDF-Sumar Jujuy, quien ratificó el trabajo territorial y explicitó el respaldo a una postulación presidencial de Kicillof. “Axel es nuestro candidato a presidente”, sostuvo. La definición pertenece a ese sector: el gobernador todavía no formalizó públicamente su candidatura para las elecciones nacionales del próximo año.

Alfaro señaló que la prioridad es consolidar la presencia del movimiento, incorporar dirigentes y alcanzar acuerdos dentro del peronismo local. Esa tarea se desarrolla con el PJ jujeño intervenido y a la espera de definiciones de la Justicia Federal Electoral sobre su normalización. El referente evitó adelantar candidaturas provinciales y planteó la necesidad de reunir sectores hoy divididos.

La construcción jujeña cuenta con antecedentes concretos. A fines de agosto, una delegación encabezada por el diputado provincial Rubén Armando Rivarola viajó a Buenos Aires para reunirse con Kicillof. Participaron intendentes de Palpalá, Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca, legisladoras provinciales, concejales y dirigentes sindicales de diferentes puntos del territorio.

El grupo incluyó al intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola; a Karina Paniagua, de Humahuaca; a Ariel Machaca, de Abra Pampa; y a Dante Velázquez, de La Quiaca. También estuvieron las diputadas Verónica Valente y Claudia Sánchez, entre otras representantes. Alfaro formó parte de aquel encuentro como coordinador del área de Salud del MDF en Jujuy.

El gobernador Axel Kicillof recibió a dirigentes peronistas jujeños.

El vínculo volvió a hacerse visible el 19 de septiembre, durante el plenario federal realizado en Avellaneda. Más de 300 militantes y dirigentes del peronismo jujeño identificados con la conducción de Rubén Rivarola participaron de la jornada. La delegación se incorporó a las mesas sobre producción, trabajo, educación, salud y otras áreas de políticas públicas.

En paralelo, Alfaro impulsa la incorporación de referentes al MDF y trabaja en la preparación de una visita de Kicillof a Jujuy. Esa actividad todavía no tiene fecha confirmada. El dirigente, vinculado al Frente de Ciudadanos por la Salud y a los equipos sectoriales del movimiento, plantea fortalecer la participación de nuevas generaciones y construir acuerdos antes de discutir nombres para los comicios locales.

Del plenario nacional a los armados provinciales

Las experiencias de Salta y Jujuy se suman a una secuencia más amplia que tuvo como punto de referencia el plenario nacional del MDF del 19 de septiembre. La convocatoria en Avellaneda registró 7.300 inscriptos para diez mesas de discusión y reunió delegaciones de diferentes provincias. Allí, el espacio combinó militancia con elaboración de propuestas sobre trabajo, producción, educación, salud y otras áreas.

Durante octubre se multiplicaron las actividades fuera de Buenos Aires. En Córdoba, la ministra bonaerense Estela Díaz encabezó un plenario federal de Mujeres y Diversidades que reunió a más de 1.500 participantes, según la organización. Para el sábado 17 está anunciado otro encuentro provincial con debates sobre desarrollo productivo, democracia, universidad y soberanía tecnológica.

En Mendoza, el diputado nacional Martín Aveiro expresó su respaldo a la construcción federal y el movimiento inauguró una sede en Guaymallén. También se prepara una apertura en San Juan, mientras otras provincias organizan encuentros o mesas propias. La diversidad de formatos muestra que no todos los distritos avanzan al mismo ritmo ni cuentan todavía con el mismo grado de articulación.

En La Pampa, Correa se reunió con Ziliotto para coordinar respuestas a problemas laborales y productivos. Ese contacto tuvo un carácter institucional y no implicó la incorporación del gobernador pampeano al MDF. La diferencia también vale para Salta: la presencia de Marocco en el lanzamiento no equivale a un compromiso electoral del gobierno provincial.

El horizonte de 2027 aparece explícitamente en los pronunciamientos de Alfaro y de otros dirigentes que promueven a Kicillof para la Presidencia. El propio mandatario, mientras tanto, mantiene sin anunciar una candidatura formal. En el norte, los próximos movimientos informados son la incorporación de referentes al MDF-Sumar Jujuy y la preparación de su visita, mientras en Salta el espacio comenzó a organizarse a partir de los contactos sindicales y territoriales del 9 de octubre.