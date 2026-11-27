La Provincia denunció falta de asistencia nacional y demoras en los avales para financiar infraestructura hidráulica.

El gobernador Axel Kicillof reunió este viernes a intendentes bonaerenses para coordinar la prevención ante El Niño, en una jornada atravesada por reclamos al gobierno de Javier Milei. La entrega de kits de gestión del riesgo para 36 municipios acompañó una discusión más amplia: con qué recursos, obras y dispositivos de emergencia podrán responder los distritos frente a eventuales inundaciones.

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno, en La Plata, con participación de autoridades municipales y de las áreas provinciales de Ambiente, Infraestructura y Seguridad. La convocatoria buscó organizar la respuesta territorial y unificar criterios de actuación antes de posibles contingencias.

El cuestionamiento más directo a Nación llegó de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, quien denunció una “ausencia total del Gobierno nacional”. La funcionaria sostuvo que el Ejecutivo nacional no firmó los proyectos necesarios para obtener financiamiento internacional destinado a abordar el fenómeno. El planteo vinculó la preparación climática con la controversia por las autorizaciones que Buenos Aires necesita para acceder a recursos externos.

Obras pendientes, canales y evacuaciones, las advertencias de los intendentes

Los problemas que busca atender el operativo ya habían sido planteados por intendentes de distintas pertenencias políticas en entrevistas con GRUPOLAPROVINCIA.COM. Sus advertencias combinan obras que no pudieron avanzar por restricciones presupuestarias, mantenimiento de desagües y preparación de dispositivos para asistir a los vecinos.

En Chacabuco, Darío Golía vinculó las dificultades para completar infraestructura con la falta de acompañamiento federal. “Hoy tenemos un Estado nacional ausente en esto”, afirmó al explicar que parte del plan maestro local seguía pendiente por cuestiones presupuestarias.

La preocupación por las construcciones detenidas también apareció en el testimonio de Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez: “Cuando entró Javier Milei, quedaron todas las obras paralizadas”. Identificó a Huanguelén como el punto más expuesto del distrito y recordó episodios de 100 a 120 milímetros en una hora, que habían cortado el acceso y anegado caminos rurales. Según explicó, el municipio realizó tareas de canalización y limpieza con maquinaria propia y equipos prestados por la Provincia, aunque advirtió que “sin fondos es muy difícil” sostener la respuesta.

La preparación también comprende qué hacer si el agua alcanza las viviendas. En Rojas, el radical Román Bouvier dijo en octubre que las distintas áreas municipales habían organizado un protocolo con los Bomberos Voluntarios: “Ya hemos armado un centro de evacuación para tenerlo listo”. El esquema incluía reuniones semanales o quincenales entre Defensa Civil, Salud, Seguridad y los equipos de asistencia social, además de limpieza de canales y una obra de desagües pluviales junto con el Gobierno bonaerense. “Estamos trabajando como si fuera a ocurrir”, resumió.

Más recientemente, Esteban Reino, intendente radical de Balcarce, incorporó la prevención hídrica al balance de las intervenciones municipales: “Estamos con obras hidráulicas muy importantes y con la limpieza de canales en forma permanente”. Precisó que se había construido un nuevo canal y ampliado otro dentro de la ciudad, mientras su administración buscaba mejorar el mantenimiento de los caminos rurales con más equipamiento y alquiler de maquinaria.

El gobernador Axel Kicillof reunió este viernes a intendentes bonaerenses para coordinar la prevención ante El Niño.

Qué equipos entregó la Provincia y cómo funcionará el monitoreo

Cada kit incluye motobomba, generador eléctrico, gomones, catres, motosierras, podadoras de altura y motoguadañas, además de indumentaria de trabajo y protección. Son herramientas para intervenir ante anegamientos, interrupciones del suministro y otras consecuencias de eventos meteorológicos.

Durante la actividad también se presentó una Estación Meteorológica Automática. Según la Provincia, la red exhibida cuenta con 22 estaciones y se proyecta sumar otras 13 en la cuenca del río Reconquista. El objetivo es disponer de información que permita anticipar eventos extremos y organizar decisiones locales.

La entrega estuvo acompañada por la guía “Claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones”. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, informó que se elaboraron planes de gestión del riesgo para los 135 distritos, con intervención de equipos municipales, bomberos y estructuras de coordinación de emergencias.

En sus redes, Kicillof vinculó esas acciones con la continuidad del programa provincial: “Desde que presentamos el plan integral, avanzamos con una batería de medidas que incluyen trabajos de prevención, una red de sensores de alerta temprana y una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil”.

Los avales nacionales que reclama la Provincia

El reclamo por financiamiento forma parte del plan de prevención que la Provincia viene desplegando ante El Niño. La estrategia combina equipamiento, coordinación con los municipios y obras hidráulicas, pero algunas de las intervenciones estructurales dependen de decisiones nacionales que el gobierno bonaerense exige destrabar.

En un informe difundido el 27 de octubre, el Ministerio de Infraestructura sostuvo que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, Nación autorizó 18 créditos internacionales para diez provincias, por unos USD 1.973 millones, sin incluir a Buenos Aires. La cartera contrastó esas autorizaciones con proyectos bonaerenses que, según indicó, continuaban pendientes de aprobación del Ministerio de Economía nacional.

Entre ellos identificó las obras para la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que contemplan un túnel aliviador y nuevos conductos. También señaló la situación del Tramo V del río Salado: el préstamo BEI 87866, destinado a sus primeras etapas, venció el 30 de junio de 2026 y la solicitud para extenderlo hasta el 31 de marzo de 2030 todavía esperaba el aval federal al momento de aquel relevamiento. Además, advirtió que el inicio de los trabajos depende de la finalización del tramo anterior, a cargo de Nación.

Esas gestiones financieras conviven con el esquema de prevención anunciado en agosto y formalizado en octubre. Mediante el Decreto 1941, el Ejecutivo creó una Mesa Interministerial para organizar las tareas de preparación, mitigación, respuesta y recuperación frente a posibles emergencias.

Coordinada por el Ministerio de Gobierno, la estructura reúne a nueve carteras, además de organismos y empresas provinciales. Su objetivo es articular infraestructura, asistencia social, salud, seguridad y producción con las necesidades de los distritos. El decreto también dispuso prioridad administrativa para las contrataciones vinculadas con las consecuencias del fenómeno climático, con la intención de acelerar compras y servicios.

La entrega de equipamiento a 36 municipios da continuidad a ese dispositivo. Al presentar el programa general, la Provincia había informado políticas de gestión del riesgo por más de $2,3 billones: una cifra correspondiente al conjunto de las acciones anunciadas, que no representa el costo de los kits ni un balance actualizado de ejecución.

La discusión con Nación atraviesa, por lo tanto, dos necesidades simultáneas: fortalecer la respuesta inmediata y conseguir financiamiento para las obras que deben reducir el riesgo de inundaciones. Mientras avanza con la asistencia y la organización territorial, el Ejecutivo bonaerense mantiene el reclamo por las autorizaciones pendientes.