Nucleoeléctrica Argentina S.A.

La disputa entre los gobiernos de Axel Kicillof y Javier Milei por el futuro del sistema nuclear argentino ingresó en una nueva etapa. La Legislatura bonaerense sancionó una ley que encomienda al Ejecutivo provincial exigir su participación en el procedimiento de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal encargada de operar las tres centrales nucleares del país.

La iniciativa, presentada por el presidente del bloque de Fuerza Patria del Senado, Sergio Berni, junto a Malena Galmarini y Diego Videla, obtuvo la aprobación definitiva de Diputados durante la última sesión ordinaria del año, después de haber recibido media sanción el 15 de septiembre.

La decisión otorga respaldo legislativo al reclamo que la administración bonaerense sostiene desde diciembre de 2025, cuando inició una articulación con organizaciones sindicales, referentes científicos y legisladores para cuestionar la incorporación de capital privado a la compañía.

La sanción coincide con una nueva movilización de los trabajadores nucleares y con iniciativas parlamentarias nacionales orientadas a preservar el control estatal sobre los activos estratégicos del sector.

Qué herramientas tendrá la Provincia frente a la privatización

El expediente E-314/26-27 encuentra su principal fundamento jurídico en el artículo 11 de la Ley nacional 23.696 de Reforma del Estado, sancionada en 1989 durante la presidencia de Carlos Menem.

Esa disposición establece que, cuando una empresa sometida a privatización tenga su principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Ejecutivo nacional deberá incorporar al gobierno de esa jurisdicción al procedimiento.

El argumento bonaerense se sustenta en la localización de las centrales Atucha I y Atucha II, emplazadas en Lima, partido de Zárate, que concentran aproximadamente el 63% de la potencia nuclear instalada en Argentina.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

La ley aprobada contempla además la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento del Procedimiento de Privatización, integrada por cinco senadores y cinco diputados provinciales.

Sus integrantes podrán formar parte de las delegaciones que representen al Gobierno bonaerense, analizar documentación remitida por las autoridades nacionales, provinciales y empresariales, y elaborar recomendaciones de carácter técnico, ambiental, laboral e institucional.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa establece que la exclusión de la Provincia podría constituir un incumplimiento del procedimiento con consecuencias sobre su validez jurídica.

La disposición abre la posibilidad de formular impugnaciones administrativas o judiciales, aunque no suspende por sí misma la privatización ni otorga al Ejecutivo bonaerense un poder de veto sobre la operación.

La venta del 44% de Nucleoeléctrica y los plazos del Gobierno nacional

El proceso privatizador fue autorizado mediante la Ley Bases y formalizado a través del Decreto 695/2025 y la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía nacional.

El esquema impulsado por la administración libertaria establece una nueva distribución del capital accionario:

44% para inversores privados , mediante una licitación pública nacional e internacional.

51% bajo control del Estado nacional , a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

5% destinado a los trabajadores, mediante un Programa de Propiedad Participada.

La normativa también dispone la elaboración de un inventario patrimonial y la valuación de las acciones por parte de una entidad bancaria del sector público nacional.

El 6 de noviembre se cumplió el plazo de doce meses originalmente establecido para concretar el procedimiento. Hasta el momento, no se difundió una adjudicación definitiva del paquete accionario.

El proceso privatizador fue autorizado mediante la Ley Bases.

Uno de los últimos avances societarios se produjo el 21 de octubre, cuando se publicaron modificaciones estatutarias que fijaron el capital social de Nucleoeléctrica en aproximadamente $6,69 billones.

Desde la Secretaría de Energía nacional sostienen que la incorporación de inversión privada permitirá diversificar riesgos, ampliar las fuentes de financiamiento y garantizar la continuidad de proyectos estratégicos.

Durante el debate de septiembre, el senador libertario Matías de Urraza defendió esa posición, mientras que Berni cuestionó la necesidad de desprenderse de una participación accionaria en una compañía con capacidades productivas y tecnológicas desarrolladas durante décadas.

Los trabajadores nucleares trasladan el conflicto al Congreso y evalúan acciones judiciales

El avance legislativo bonaerense se produce después de la movilización realizada el 18 de noviembre en Lima, donde trabajadores y vecinos de Zárate y Campana se manifestaron contra la privatización.

Cuando quieren entregar nuestra soberanía, la respuesta es organización y lucha. ¡Atucha no se vende! ¡La soberanía se defiende! https://t.co/FU33A1Rwjh — Roberto Baradel (@RobiBaradel) November 19, 2026

La convocatoria reunió a la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), Luz y Fuerza, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y organizaciones sociales y políticas.

Los gremios cuestionan las consecuencias que podría tener la incorporación de inversores privados sobre los puestos de trabajo, la continuidad de las investigaciones y la conservación de los equipos técnicos especializados.

El secretario adjunto de Luz y Fuerza de Zárate, Damián Straschenco, señaló este jueves que las organizaciones sindicales todavía no habían recibido información sobre la tasación de la empresa ni sobre eventuales ofertas de compra.

Los trabajadores también denuncian la salida de científicos e ingenieros de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la reducción de los equipos destinados al reactor modular CAREM, un proyecto de ese organismo desarrollado en territorio bonaerense.

La estrategia gremial incluye el impulso de iniciativas legislativas nacionales y el análisis de posibles presentaciones judiciales.

La crisis en la CNEA abre una discusión de fondo sobre el futuro nuclear argentino.

El diputado bonaerense de Provincias Unidas, Pablo Juliano, presentó el 28 de octubre el proyecto de Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino, que propone exigir mayorías parlamentarias especiales para determinadas privatizaciones y transferencias accionarias.

A esa propuesta se suma otra impulsada por el senador pampeano Daniel Bensusán, orientada a preservar el control estatal de las empresas esenciales del sistema nuclear.

El potencial energético y tecnológico de Nucleoeléctrica

Las tres centrales operadas por la empresa reúnen una potencia instalada de 1.763 megavatios (MW): 362 correspondientes a Atucha I, 745 a Atucha II y 656 a la Central Nuclear Embalse, ubicada en Córdoba.

En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación de más de 10,4 millones de megavatios hora, según los datos consignados por el propio Ejecutivo nacional en el decreto que autorizó la privatización.

Actualmente, Atucha I atraviesa un proceso de modernización que permitirá extender su funcionamiento durante otros veinte años, con un regreso al mercado eléctrico previsto para 2027.

El 18 de noviembre, la compañía informó nuevos avances en esas obras, ejecutadas con profesionales, ingenieros y equipos técnicos propios.

La capacidad tecnológica de la empresa también tiene una proyección comercial internacional. Este jueves 26 de noviembre, Nucleoeléctrica anunció la firma de un acuerdo marco con la compañía canadiense Candu Energy, destinado a facilitar futuras contrataciones de servicios especializados de ingeniería y asistencia técnica en proyectos nucleares de distintos países.

El convenio forma parte de una unidad de negocios creada durante este año para exportar conocimientos y servicios desarrollados por los profesionales argentinos.

Con la sanción legislativa, la administración de Kicillof incorpora un instrumento institucional para reclamar su intervención en las decisiones que afecten a los complejos nucleares bonaerenses. La conformación de la comisión bicameral y la respuesta de Nación al planteo provincial serán los próximos capítulos de una controversia que involucra el patrimonio público, el empleo especializado y el futuro energético del país.