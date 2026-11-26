El gobernador Axel Kicillof sumó el acompañamiento de un jefe comunal referenciado en la Liga.

Axel Kicillof recibió el acompañamiento del intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, a su proyección presidencial. Durante un acto en el puerto, elogió la asistencia provincial y pidió a Dios “que le abra el camino a nuevas responsabilidades”. El respaldo sumó una señal electoral a la recorrida del gobernador, marcada por anuncios de inversiones y críticas al gobierno de Javier Milei.

La señal adquiere relevancia por la ubicación del jefe comunal dentro del oficialismo. Susbielles participa de la Liga de Intendentes, un espacio que busca tener voz propia en las decisiones del peronismo y reúne a dirigentes con distintas posiciones sobre su conducción.

La intervención llegó después del encuentro por el Día de la Militancia organizado por Sergio Massa en San Fernando, que reunió a dirigentes de diferentes corrientes. De la actividad participaron integrantes de la Liga, entre ellos Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával.

En ese escenario de acercamientos internos, Susbielles respaldó a Kicillof con argumentos ligados a la gestión y al acompañamiento recibido por Bahía Blanca. Recordó las inversiones en agua potable anunciadas desde 2021, que según afirmó ya superan los USD 100 millones, y destacó la asistencia económica provincial ante las inundaciones y para los trabajos de reconstrucción. “Nadie cumplió con Bahía en los últimos 100 años”, afirmó al valorar la actuación del gobernador.

Una obra estratégica para impulsar al Puerto y la ciudad El gobernador @kicillofok anunció una inversión de 200 millones de dólares para profundizar el canal de acceso al @ptobahiablanca. Una iniciativa fundamental para el desarrollo productivo de la región. La obra apunta a mejorar las condiciones de navegación y permitir el ingreso y la operación de buques de mayor porte y capacidad de carga. Junto al gobierno provincial, seguimos construyendo un puerto que crece a la par de su comunidad. — Federico Susbielles (@fsusbielles) November 25, 2026

Las obras como punto de encuentro entre distintas corrientes

El escenario elegido para ese mensaje fue el anuncio de una inversión de USD 200 millones para profundizar el calado del estuario de Bahía Blanca. El proyecto contempla pasar de 45 a 51,5 pies de calado operativo y optimizar más de 100 kilómetros del canal, para permitir la carga completa de buques petroleros y mejorar la navegación.

La iniciativa articula al sector público y al privado y está vinculada con las exportaciones de petróleo proveniente de Vaca Muerta. Kicillof utilizó el anuncio para defender la inversión en infraestructura como condición para transformar los recursos naturales en actividad económica y empleo.

“Hay inversiones estratégicas que difícilmente ocurren si no se impulsan desde el sector público”, sostuvo. Del acto participaron el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, funcionarios provinciales, autoridades portuarias y representantes empresariales.

Susbielles también destacó otras intervenciones en el distrito: mencionó inversiones superiores a USD 9 millones en los accesos al puerto y un fondo de $30.000 millones, conformado con grandes empresas del ámbito portuario, para financiar obras hidráulicas municipales.

Axel Kicillof anunció una inversión de USD 200 millones para profundizar el calado del estuario de Bahía Blanca .

La defensa de los municipios y la construcción hacia 2027

El respaldo bahiense se incorporó a una recorrida por el sur bonaerense que reunió a intendentes de distintas pertenencias peronistas. Además de Susbielles, Kicillof compartió actividades con Aristimuño, integrante del MDF, y con Pablo Garate, de Tres Arroyos, referenciado en el Frente Renovador.

En este último distrito entregó 120 viviendas, con una inversión de $13.428 millones. En Pehuen Có, inauguró un parque solar de 1.650 paneles. Los anuncios sostuvieron una agenda común de gestión pese a las diferencias que continúan abiertas dentro del oficialismo.

“El futuro no está en Wall Street”, afirmó el gobernador en Tres Arroyos. La frase condensó su cuestionamiento al rumbo nacional y la reivindicación de prioridades vinculadas con barrios, escuelas, viviendas e infraestructura.

La construcción política también tiene una dimensión defensiva. Susbielles ganó la intendencia en 2023 con alrededor del 36%, en una elección con la oposición dividida. En las legislativas nacionales de octubre de 2025, La Libertad Avanza obtuvo aproximadamente el 54% en Bahía Blanca, frente al 26% del oficialismo. En ese contexto, la relación entre el gobernador y los municipios combina necesidades de gestión, defensa territorial y expectativas electorales.

El acompañamiento del mandatario bahiense se incorpora a una construcción que también avanza fuera de Buenos Aires. El MDF combina la apertura de sedes con equipos técnicos y referentes provinciales, con movimientos en Corrientes, San Juan y Chubut. Ese despliegue busca darle organización territorial a la proyección de Kicillof y desarrollar propuestas para una alternativa nacional.

En Corrientes, el exministro de Salud Daniel Gollan participó de la inauguración de una sede provincial y encabezó la presentación de MDF Salud NEA, con representantes de Corrientes, Misiones y Chaco. “El espacio sanitario de Axel sigue creciendo y organizándose en todo el territorio”, expresó. Las actividades incorporaron debates sobre atención pública y coordinación entre jurisdicciones.

La expansión también tuvo una expresión en Trelew, donde el lanzamiento de MDF Juventudes Chubut reunió a más de 300 participantes. El cierre estuvo a cargo del intendente de Dolavon, Dante Bowen, quien planteó como horizonte disputar la Gobernación chubutense en 2027 y acompañar una eventual postulación presidencial de Kicillof.

En Trelew, el lanzamiento de MDF Juventudes Chubut reunió a más de 300 participantes y sumó otra señal electoral. Al cerrar la actividad, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, planteó la intención de disputar la Gobernación en 2027 y acompañar una eventual postulación presidencial de Kicillof.

Ese despliegue territorial y el respaldo de Susbielles muestran dos vías de construcción que el gobernador busca articular: fortalecer su espacio propio y sumar adhesiones por fuera del MDF. El paso pendiente será traducir esos apoyos en acuerdos sobre la conducción, el programa y las candidaturas del peronismo para 2027.