El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se reunió con Donald Trump y aseguró que conversaron sobre la situación del país y el presidente Javier Milei. Tras el encuentro, el diplomático manifestó su deseo de que ambos mandatarios vuelvan a reunirse de cara a 2027.

La conversación tuvo lugar en Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense ubicada en Palm Beach, Florida. El representante diplomático dio a conocer la información este jueves 26 de noviembre a través de su cuenta en la red social X.

Lamelas busca un nuevo encuentro entre Milei y Trump

En su publicación, el embajador destacó la relación personal entre ambos mandatarios y expresó su expectativa de concretar un nuevo encuentro durante el próximo año.

“Me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos”, sostuvo Lamelas, quien también remarcó que existe una agenda de trabajo pendiente entre ambos países.

El mensaje del diplomático volvió a colocar en escena la relación entre la Casa Rosada y la administración republicana, uno de los principales ejes de la política exterior del Gobierno argentino.

Sin embargo, Lamelas no precisó los temas específicos abordados durante su conversación con Trump ni informó sobre nuevos acuerdos o compromisos bilaterales.

El vínculo con Estados Unidos de cara a 2027

Las declaraciones del embajador llegan en la antesala de un año electoral para la Argentina, en el que Javier Milei buscará dar continuidad a su proyecto político.

La posibilidad de una nueva reunión presidencial se inscribe en la relación de cercanía política que mantienen ambas administraciones.

Por el momento, la iniciativa de Lamelas no tiene una fecha confirmada ni se tradujo en el anuncio formal de un encuentro bilateral.

Tampoco se difundieron detalles sobre una eventual agenda de trabajo entre los dos presidentes. La posibilidad de una nueva reunión permanece abierta, a la espera de definiciones oficiales.