En septiembre, Javier Milei dijo que la Argentina expulsó a 30.000 supuestos terroristas entre 2025 y 2026 .

Una nueva controversia quedó instalada en el Gobierno nacional después de que las cifras oficiales presentadas ante el Congreso contradijeran las afirmaciones del Presidente sobre la política migratoria. En septiembre, Javier Milei había asegurado que la Argentina expulsó a 30.000 supuestos terroristas entre 2025 y 2026. Sin embargo, el informe de gestión de la Jefatura de Gabinete reveló que no existen registros que permitan acreditar esa cantidad de deportaciones ni se identificaron expulsiones bajo la categoría de terrorismo.

La información surgió de las respuestas enviadas por el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y la Dirección Nacional de Migraciones al Senado, en el marco del informe que presentó este miércoles el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Los datos oficiales muestran un escenario considerablemente diferente del que había planteado Milei: entre enero de 2025 y octubre de 2026 se contabilizaron 1.739 expulsiones de ciudadanos extranjeros.

Qué había dicho Milei sobre los supuestos terroristas

La discusión comenzó a fines de septiembre, cuando Milei participó de una entrevista televisiva y afirmó que su administración había expulsado a miles de personas que representaban una amenaza para el país. En aquella oportunidad, el mandatario aseguró que durante 2025 habían sido deportados 10.000 terroristas y que en lo transcurrido de 2026 se habían sumado otros 20.000.

También los describió como “gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, en una referencia a presuntas operaciones destinadas a afectar a su Gobierno.

La magnitud de la cifra generó cuestionamientos y pedidos de explicaciones sobre los procedimientos utilizados para identificar a esas personas. Entre los interrogantes aparecieron la existencia de causas judiciales, las resoluciones administrativas que respaldaban las expulsiones y los criterios utilizados para considerar terroristas a los extranjeros mencionados.

"POSIBLES TERRORISTAS" Le pregunté al vocero @AdrianRavier sobre los dichos del presidente Milei y la expulsión de 30.000 "terroristas" entre el 2025 y el 2026. La respuesta fue inexacta; habló de "posibles terroristas" que "pueden amenazar" al país. https://t.co/ODSO1qeMC4 — Pablo Varela (@PabloV80) September 29, 2026

El dato más contundente surge de las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones, incorporadas al Informe de Gestión N.º 146 de la Jefatura de Gabinete. De acuerdo con esos registros, durante 2025 se concretaron 920 expulsiones, mientras que entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron otras 819.

El total asciende a 1.739 personas, una cifra que representa apenas el 5,8% de las 30.000 mencionadas por Milei. El informe distingue dos áreas que intervinieron en esos procedimientos: la Dirección de Extranjeros Judicializados, que registró 1.454 expulsiones, y el Departamento de Asesoramiento Operativo Permanente, que informó otras 285 intervenciones.

Sin embargo, ninguna de las categorías utilizadas en el relevamiento identifica expulsiones por delitos de terrorismo. Esto no significa que todos los ciudadanos expulsados carecieran de antecedentes o restricciones judiciales, sino que los datos proporcionados por el Ejecutivo no permiten sostener la existencia de las 30.000 deportaciones de terroristas anunciadas por el Presidente.

Según las estadísticas oficiales, durante 2025 se registraron 23.035 incidentes de entrada al territorio nacional, mientras que en 2026 se contabilizaron otros 20.533. En conjunto, representan 43.568 intervenciones migratorias.

Los incidentes registrados comprenden situaciones administrativas y judiciales diversas, como incumplimientos de requisitos migratorios, falta de documentación, presentación de papeles falsos o impedimentos establecidos por la Justicia. El detalle oficial incluye 17.792 infracciones migratorias, 14.061 casos de falta de documentación habilitante y 11.517 impedimentos judiciales.

También aparecen 86 situaciones relacionadas con documentos falsos, adulterados o robados; 103 cancelaciones o rechazos de residencia; y nueve intervenciones vinculadas con protocolos contra la trata de personas o el tráfico. En ninguno de esos apartados se consigna el terrorismo como causal.

El Presidente aseguró que durante 2025 fueron deportados 10.000 terroristas y en el transcurso de 2026 otros 20.000 .

Un nuevo cuestionamiento durante el informe de Santilli

La controversia se conoció en una jornada de fuerte actividad parlamentaria, durante la primera presentación de Diego Santilli como jefe de Gabinete ante el Senado.

El funcionario llegó al Congreso para responder 1.659 preguntas formuladas por distintos bloques sobre la marcha de la administración nacional. Entre los temas incluidos aparecieron la política económica, las tarifas, la obra pública, las jubilaciones, la discapacidad y las decisiones vinculadas con la seguridad y las relaciones exteriores.

Dentro de ese conjunto, la información migratoria dejó una contradicción particularmente significativa: el propio Poder Ejecutivo presentó estadísticas que no respaldan una afirmación pública de su Presidente.

La diferencia no es menor. Mientras Milei habló de decenas de miles de terroristas expulsados, la documentación oficial identificó menos de dos mil deportaciones de extranjeros por distintas causas, sin especificar casos vinculados con terrorismo.