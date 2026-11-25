Entre la interna por las PASO y la proyección de Santilli, el PRO bonaerense busca cerrar filas.

El PRO bonaerense avanzó este martes con su reorganización territorial en la Quinta Sección Electoral, donde el presidente del partido, Cristian Ritondo, reunió a intendentes, legisladores y referentes municipales para fortalecer la estructura propia de cara a las elecciones de 2027. La convocatoria se produjo en medio de las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) y después de que el respaldo del macrismo a la suspensión de las PASO nacionales expusiera diferencias dentro del espacio.

El encuentro contó con la participación del vicepresidente segundo del partido y presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, y los intendentes Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, y Juan Ibarguren, de Pinamar.

También estuvieron los diputados nacionales Martín Yeza, Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro; el titular del bloque amarillo en Diputados bonaerenses, Alejandro Rabinovich, además de concejales, consejeros escolares y dirigentes de distintos municipios de la región.

Ritondo convocó a construir “un PRO fuerte y unido” para disputar las elecciones del próximo año. El objetivo de la conducción es llegar a las conversaciones con los libertarios con una estructura consolidada, dirigentes competitivos y capacidad para intervenir en la definición de las candidaturas.

Montenegro vuelve al territorio y fortalece el armado en la Quinta

La reunión tuvo como protagonista a Montenegro, quien recientemente retomó sus funciones al frente de General Pueyrredón después de permanecer diez meses de licencia para desempeñarse como senador provincial. El jefe comunal regresó al Ejecutivo municipal en medio de la preocupación por los hechos de inseguridad registrados en el distrito.

Su presencia en el encuentro recuperó una de las figuras que participaron de las negociaciones electorales de 2025. Junto a Ritondo y Diego Santilli, Montenegro integró la mesa que discutió las condiciones del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

“Nuestra responsabilidad es construir el cambio en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el intendente, quien reivindicó la experiencia electoral del partido en la Quinta y llamó a disputar los municipios donde existan posibilidades de derrotar al peronismo.

Ibarguren, por su parte, defendió las políticas municipales de Pinamar en materia de salud, seguridad y educación, y planteó la necesidad de trasladar esa experiencia al conjunto de la Provincia.

Desde las cuentas oficiales del partido, la conducción reivindicó las gestiones de Mar del Plata y Pinamar como modelos para ampliar su presencia municipal. La defensa de las intendencias actuales y la conquista de nuevos distritos constituyen dos de las prioridades del armado electoral.

Santilli y la disputa con los libertarios por las intendencias

La reorganización partidaria transcurre mientras crecen las expectativas alrededor de una eventual candidatura de Santilli a la Gobernación bonaerense. El jefe de Gabinete nacional, que este miércoles tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado, sigue de cerca los encuentros seccionales del macrismo.

Su nombre reúne respaldos dentro del PRO y aparece como una alternativa para articular una propuesta electoral conjunta con los libertarios. Sin embargo, las conversaciones todavía no desembocaron en un acuerdo definitivo para 2027.

En octubre, Ritondo y el secretario general del PRO nacional, Fernando de Andreis, mantuvieron una reunión en la Casa Rosada con Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, como parte de las conversaciones entre ambas fuerzas.

Uno de los principales puntos de negociación es quién tendrá la última palabra sobre las candidaturas municipales. Mientras Ritondo pretende garantizar la continuidad política de las intendencias amarillas, el armado libertario conducido en la Provincia por Sebastián Pareja busca ampliar su influencia territorial.

El PRO pretende conservar la conducción de los municipios que actualmente gobierna, una condición que adquiere particular relevancia en los distritos donde las limitaciones a las reelecciones obligarán a discutir sucesiones.

Pareja, Ritondo, Montenegro y Santilli sellan la alianza LLA-PRO 2025.

La mesa de negociación bonaerense que funcionó durante 2025 no volvería a constituirse hasta que se definan los lineamientos generales de un entendimiento nacional.

Petrecca pide unidad, pero siguen las diferencias por las PASO

“Hay un solo PRO”, expresó Petrecca durante el encuentro en la Quinta. El exintendente de Junín reconoció la existencia de distintas posiciones dentro del espacio y reclamó priorizar el fortalecimiento partidario por encima de las discrepancias.

Su intervención llegó pocos días después de cuestionar el respaldo de la conducción nacional a la suspensión de las primarias de 2027, impulsada por el gobierno de Javier Milei. El partido acompañó esa propuesta, aunque también reclamó avanzar con Ficha Limpia.

Petrecca defendió las primarias como una herramienta para que los electores participen en la selección de candidatos. Su posición coincide con la de otros dirigentes que consideran que la competencia interna permitiría resolver las postulaciones dentro de una eventual coalición opositora.

El senador tiene un antecedente en esa discusión: en 2025 encabezó la lista de Somos Buenos Aires en la Cuarta Sección Electoral, por fuera de la alianza entre amarillos y libertarios. Actualmente promueve una construcción política más amplia, que también contemple al radicalismo.

La discusión nacional, de todos modos, no determina automáticamente las reglas electorales bonaerenses. Las PASO provinciales continúan contempladas en la Ley 14.086, mientras que la suspensión aprobada para 2025 tuvo carácter excepcional.

En paralelo, Ritondo y Pareja ya coincidieron en dos propuestas de reforma política provincial: rechazar las reelecciones indefinidas de los intendentes e impulsar la transformación de la Legislatura bonaerense en un sistema unicameral.

De las reuniones seccionales a una propuesta de gobierno

El encuentro en la Quinta dio continuidad al recorrido que la conducción del PRO inició el 19 de octubre con una convocatoria a intendentes y legisladores, seguida por reuniones con representantes de las distintas regiones bonaerenses.

El 2 de noviembre, la Segunda Sección contó con la participación del expresidente Mauricio Macri y la vicepresidenta primera del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien reclamó defender los distritos gobernados por el espacio.

El encuentro en la Segunda Sección contó con la participación del expresidente Mauricio Macri.

Posteriormente, la dirigencia se reunió en Junín con referentes de la Cuarta Sección y trasladó el armado a la Tercera, donde Ritondo pidió preparar candidatos propios a intendentes y concejales para disputar territorio en una de las regiones de mayor peso electoral del peronismo.

La reorganización también contempla una instancia programática. En febrero de 2027 comenzará la elaboración de una propuesta de gobierno para la provincia de Buenos Aires, con representantes de las distintas secciones electorales.

El trabajo incorporará diagnósticos territoriales mediante la herramienta Radar PBA, aportes de Fundación Pensar Buenos Aires y experiencias de gestión de los municipios conducidos por el partido. La preparación de equipos técnicos y la formación de dirigentes en gestión y comunicación complementarán el proceso.

El próximo encuentro reunirá a referentes de las secciones Sexta, Séptima y Octava y completará el ciclo de coordinación territorial. Con esa etapa concluida, la conducción buscará avanzar en la preparación de candidatos y de una plataforma provincial, mientras continúa abierta la negociación electoral con La Libertad Avanza.