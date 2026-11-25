El conflicto entre las universidades públicas y el gobierno de Javier Milei suma una nueva jornada de protestas. Este miércoles 25 de noviembre, los gremios universitarios realizarán un paro de actividades en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo a las partidas contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) confirmó la interrupción total de las actividades docentes en facultades, colegios preuniversitarios e institutos dependientes de esa casa de estudios.

La protesta también tendrá repercusiones en Rosario, donde la adhesión de docentes y nodocentes afectará el dictado de clases en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Las medidas tendrán continuidad este jueves 26 de noviembre, con una movilización frente al Congreso de la Nación.

Presupuesto 2027: la brecha entre los fondos de Milei y el reclamo universitario

Uno de los principales cuestionamientos de los sindicatos apunta a los recursos que el Poder Ejecutivo proyecta destinar a las universidades nacionales durante el próximo año.

La iniciativa presupuestaria contempla transferencias por $7,7 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores, estimó necesidades de financiamiento por más de $11 billones.

La diferencia entre ambas cifras supera los $3,3 billones y constituye uno de los principales ejes del reclamo del sector.

Según los gremios universitarios, las partidas previstas por la administración nacional representarían el 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI), una proporción que ubicaría el financiamiento en niveles similares a los registrados en 2004.

Los sindicatos consideran que los recursos resultan insuficientes para recuperar el poder adquisitivo de docentes y nodocentes, sostener los proyectos de investigación y garantizar las becas estudiantiles.

Los gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La discusión presupuestaria se desarrolla mientras continúa la controversia por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación efectiva constituye otro de los reclamos centrales de la comunidad educativa.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, cuestionó las partidas proyectadas para el próximo ejercicio y advirtió sobre sus consecuencias para el sostenimiento de las instituciones.

Desde la organización sindical sostienen que la propuesta del Ejecutivo desconoce las obligaciones establecidas por la normativa sancionada por el Congreso.

El reclamo también atraviesa el ámbito judicial, donde el Gobierno apeló el fallo que ordenó implementar la ley.

Paro universitario y marcha al Congreso: cómo continuará la protesta

Tras la medida de fuerza de este miércoles, AGD-UBA convocó a una nueva interrupción de actividades para el jueves 26 de noviembre a partir de las 11 de la mañana.

La concentración frente al Congreso está prevista para las 13, con el objetivo de visibilizar los reclamos salariales y presupuestarios del sector ante el Poder Legislativo.

La comunidad universitaria buscará que la discusión del Presupuesto 2027 contemple una ampliación de los recursos destinados a la educación superior pública, mientras persisten las diferencias entre las necesidades planteadas por los rectores y los fondos proyectados por el Gobierno nacional.