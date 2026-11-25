El ajuste de Javier Milei sobre el empleo público no se limita a la salida de trabajadores: también incluye la supresión de cargos y restricciones para reponerlos. Según el Informe de Gestión que Diego Santilli presentó ante el Senado, entre diciembre de 2023 y septiembre de este año se redujeron 21.953 puestos en la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y otros entes, además de empresas y sociedades del Estado.

El Ejecutivo vinculó esa reducción con un ahorro anual estimado en US$3.491 millones, considerando salarios y costos asociados a cada puesto. Al explicar cómo pretende sostener ese resultado, señaló: “Ese ahorro es permanente, ya que los cargos de quienes se retiran se suprimen y su reposición está restringida”.

La definición oficial da cuenta de un ajuste que alcanza tanto a las dotaciones actuales como a la posibilidad de incorporar reemplazos. El monto informado corresponde a una estimación anual del Gobierno, no a un ahorro acumulado desde el comienzo de la gestión.

La explicación oficial sobre los casi 22.000 puestos menos

Pese a la magnitud de la reducción, el Gobierno aseguró que “en líneas generales no se llevaron a cabo despidos”. Su explicación se centró en la finalización de contratos y en otras causas de salida del personal, que fueron incluidas en el balance presentado ante el Senado.

“El Estado, en uso de sus facultades de administración, optó por no renovar contratos por tiempo determinado cuya vigencia había finalizado”, sostuvo el Ejecutivo. A continuación, agregó que “a ello se suman los egresos por causales ordinarias, como jubilaciones y renuncias”.

El informe reúne, por lo tanto, distintas modalidades de reducción del empleo estatal. Mientras la cifra global refleja los puestos menos registrados durante la gestión de Milei, la respuesta oficial distingue entre contratos no renovados, jubilaciones, renuncias y retiros voluntarios.

Los retiros voluntarios en ANSES, PAMI y Corredores Viales

En el apartado correspondiente a retiros voluntarios, el Gobierno contabilizó 5.413 agentes adheridos en distintos organismos estatales. Entre los casos detallados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registró 1.103 bajas, mientras que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) tuvo 1.068 y Corredores Viales, 1.009.

Estas cifras permiten identificar parte del alcance de los retiros, pero no constituyen un desglose completo de los 21.953 puestos menos. Por esa razón, los datos disponibles no permiten establecer cuáles fueron los organismos más afectados por el conjunto de las modalidades de reducción de personal.

El balance expone dos dimensiones del ajuste sobre el Estado: la disminución de trabajadores y la eliminación de cargos de quienes se retiran. La supresión de esas vacantes y las restricciones para reponer personal son los mecanismos que el Gobierno señala para sostener en el tiempo el ahorro que calcula.