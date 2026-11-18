El mercado laboral argentino continúa mostrando señales de deterioro. Un nuevo informe de C-P Consultora advirtió que el empleo privado registrado acumuló 15 meses consecutivos de caída, mientras los salarios atraviesan una etapa de estancamiento y los primeros resultados de la reforma laboral exponen una diferencia entre las nuevas contrataciones incentivadas y la evolución general del empleo.

El relevamiento de noviembre de 2026, elaborado sobre datos de organismos oficiales, señala que desde mayo de 2025 se destruyeron 168.000 puestos de trabajo privados registrados, una contracción del 2,7%.

La situación se vuelve más significativa al ampliar la comparación: desde agosto de 2023, el sector privado formal perdió casi 310.000 empleos, una reducción que supera la registrada durante la crisis de 2018 y 2019.

La reforma laboral sumó más de 80 mil contrataciones, pero el empleo cayó

Uno de los puntos centrales del informe analiza los primeros resultados del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incorporado mediante la reforma laboral.

El mecanismo establece una reducción de contribuciones patronales para determinadas nuevas contrataciones, con el objetivo de promover la incorporación de trabajadores al mercado formal.

Durante sus primeros cuatro meses de implementación, 81.808 trabajadores fueron incorporados mediante este régimen. Sin embargo, durante el período analizado, el empleo privado registrado registró una pérdida neta de 37.858 puestos.

El contraste plantea interrogantes sobre la capacidad de los beneficios fiscales para impulsar una recuperación sostenida de las plantillas laborales.

La consultora identificó que los principales beneficiarios fueron sectores caracterizados por una elevada rotación de personal, como comercio, gastronomía, construcción y servicios empresariales.

De hecho, los sectores con mayor movilidad laboral concentraron el 73% de las nuevas incorporaciones realizadas mediante el programa.

Para C-P Consultora, los primeros resultados sugieren que la reducción de contribuciones puede favorecer determinadas contrataciones sin modificar necesariamente la evolución del empleo agregado en un escenario de actividad económica debilitada.

Industria y comercio concentran la destrucción de puestos

Durante agosto, último mes con información completa sobre empleo registrado analizado en el informe, el sector privado perdió 7.600 puestos de trabajo, una caída del 0,12% mensual.

Aunque el retroceso fue menor al registrado en julio, cuando desaparecieron 12.500 empleos, la tendencia negativa continuó.

La industria perdió 3.300 trabajadores y el comercio otros 3.500, por lo que ambos sectores explicaron aproximadamente el 90% de la contracción mensual.

En paralelo, el empleo público registrado retrocedió en 5.400 puestos y el trabajo en casas particulares disminuyó en alrededor de 600.

El único segmento que mostró un crecimiento significativo fue el monotributo, con 19.000 incorporaciones.

Esta expansión permitió que el empleo registrado total mostrara una variación mensual levemente positiva, pese a la caída de los puestos asalariados.

El informe advierte que el avance del trabajo independiente, en simultáneo con la reducción del empleo asalariado, puede reflejar un deterioro en la composición del mercado laboral.

Los salarios siguen sin recuperar poder adquisitivo

La evolución de los ingresos constituye otro de los principales problemas identificados por el relevamiento.

Durante septiembre, los salarios del sector privado registrado aumentaron 1,9%, en línea con la inflación del mismo mes, mientras que las remuneraciones del sector público experimentaron una leve caída en términos reales.

En octubre, el promedio de los salarios negociados en convenios colectivos mostró una pérdida de poder adquisitivo del 0,1%.

La consultora sostiene que una pauta de aumentos cercana al 2% mensual, combinada con una inflación que se mantiene alrededor de esos valores, limita las posibilidades de recomposición salarial.

El informe también identifica diferencias acumuladas entre sectores: desde noviembre de 2023, los salarios privados registrados muestran una pérdida real cercana al 2%, mientras que los ingresos del sector público retrocedieron un 15,4%.

Como informó recientemente Grupo La Provincia, los salarios volvieron a perder frente a la inflación en septiembre, con una suba del índice general de remuneraciones inferior al avance de los precios.

La pobreza volvió a subir y las jubilaciones perdieron contra la inflación

El deterioro laboral y salarial también aparece reflejado en los indicadores sociales.

Según las estimaciones trimestrales presentadas por C-P Consultora, la pobreza alcanzó el 34,5% durante el segundo trimestre de 2026, después de ubicarse en el 30% durante los primeros tres meses del año.

Al corregir la serie por el rezago de las canastas utilizadas para medir los ingresos, la consultora calcula una tasa cercana al 33%, similar al 33,9% registrado en el tercer trimestre de 2023.

Por otra parte, las jubilaciones volvieron a perder poder adquisitivo durante octubre, cuando la inflación alcanzó el 2,2%.

Los haberes medios y altos registraron una caída real mensual del 0,5%, mientras que la jubilación mínima retrocedió un 0,7%, afectada también por el congelamiento del bono extraordinario.

El informe señala que más del 60% de los jubilados percibe el haber mínimo, cuyo poder adquisitivo se encuentra un 10,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

De esta manera, el relevamiento describe un escenario de empleo asalariado en retroceso, ingresos que no consiguen una recuperación sostenida y dificultades para recomponer el consumo, incluso después de la implementación de incentivos destinados a promover nuevas contrataciones.