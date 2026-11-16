Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia se perdieron más de 32.000 empleadores y casi 468.000 puestos registrados.

La destrucción de empleo registrado y la reducción de empresas empleadoras continúan siendo dos de los principales indicadores de deterioro de la actividad económica argentina. Un nuevo relevamiento basado en estadísticas oficiales reveló que, desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026, el país perdió en términos netos 32.429 empleadores y 467.989 trabajadores registrados, en un escenario que golpea especialmente a la provincia de Buenos Aires y a los sectores vinculados con la producción y el consumo.

Los datos corresponden a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y fueron procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De acuerdo con el informe, la cantidad de empleadores registrados pasó de 512.357 a 479.928, una contracción del 6,3% durante el período analizado.

En paralelo, el número de trabajadores cubiertos por el sistema descendió de 9.857.173 a 9.389.184, lo que representa una reducción del 4,7%. La tendencia negativa se mantuvo durante agosto, último mes con información oficial disponible. En ese período se contabilizaron 139 empleadores menos que en julio y una disminución de 30.378 trabajadores registrados.

Más de 32.000 empleadores menos y una caída que se extiende durante 2026

El retroceso no se limita a los primeros meses de la administración de Javier Milei, cuando la devaluación, el ajuste fiscal y la paralización de la obra pública tuvieron un fuerte impacto sobre distintas actividades económicas.

Las estadísticas muestran que la reducción de unidades productivas continuó durante 2025 y volvió a profundizarse en 2026. Según el procesamiento de CEPA, entre enero y agosto de este año se registró una caída neta de 9.821 empleadores y 170.273 trabajadores cubiertos.

Los datos de la SRT también indican que la cantidad de empresas empleadoras alcanzó su nivel más bajo desde julio de 2007. De acuerdo con un análisis de Fundar, la contracción del 6,3% acumulada desde noviembre de 2023 es la mayor registrada durante los primeros 33 meses de una gestión presidencial desde 1996.

Sin embargo, existe una precisión importante sobre el alcance de las cifras: la reducción del número de empleadores cubiertos por la SRT no equivale necesariamente a la misma cantidad de cierres definitivos de empresas. El organismo explicó que las variaciones pueden incluir cierres, reorganizaciones, cambios de CUIT y modificaciones en las modalidades de contratación.

El impacto territorial de la crisis presenta diferencias significativas, aunque la caída se extendió prácticamente a todo el país. Según los datos procesados por CEPA, 23 de las 24 jurisdicciones registraron una disminución de empleadores desde noviembre de 2023. La única excepción fue Neuquén, que mostró un crecimiento vinculado con su estructura productiva.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó las pérdidas, con 9.084 empleadores menos. Le siguieron Córdoba, con 5.082; la Ciudad de Buenos Aires, con 3.383; y Santa Fe, con 3.335.

Entre las cuatro jurisdicciones concentraron aproximadamente el 63% de la reducción total. La situación bonaerense adquiere especial relevancia por su peso en la estructura industrial, comercial y laboral del país.

Un segundo relevamiento, elaborado por Politikon Chaco sobre empleadores privados, también ubicó a Buenos Aires como la jurisdicción más afectada. Con una metodología y un universo diferentes, calculó una reducción de 8.965 empresas empleadoras privadas desde noviembre de 2023 y de 4.651 en los últimos doce meses.

La Rioja, Tierra del Fuego y Catamarca, entre las mayores caídas

Si la comparación se realiza en términos porcentuales, las provincias más afectadas cambian. El relevamiento de Politikon Chaco mostró que La Rioja acumuló una disminución del 18,4% de sus empleadores privados desde noviembre de 2023, seguida por Tierra del Fuego (-16,6%) y Catamarca (-14,6%).

También registraron retrocesos de dos dígitos Chaco, Corrientes, Santa Cruz, Misiones y Formosa. En contraste, Neuquén fue la única jurisdicción con una evolución positiva, al sumar 169 empleadores privados, equivalente a un crecimiento del 1,9%.

El panorama refleja una crisis extendida territorialmente, aunque con distintas intensidades según el perfil productivo de cada provincia.

La reducción de empresas también presenta una marcada concentración sectorial. Según el relevamiento de Politikon Chaco, en la comparación interanual 14 de las 18 actividades analizadas registraron menos empleadores privados.

El comercio encabezó las pérdidas en términos absolutos, con 5.987 empresas menos (-4,1%), seguido por transporte y almacenamiento, con una reducción de 2.602 (-7,5%), y la industria manufacturera, con 2.529 empleadores menos (-5,3%). También los servicios inmobiliarios mostraron un retroceso significativo, con 1.308 firmas menos.

En el extremo opuesto, las actividades administrativas y de apoyo, los servicios personales, la salud y el suministro eléctrico registraron incrementos. Sin embargo, esas mejoras no alcanzaron para compensar las pérdidas del resto de los sectores. La situación industrial resulta especialmente relevante en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte sustancial de las fábricas y establecimientos productivos del país.

De acuerdo con el análisis de Fundar, la industria manufacturera perdió 4.423 empleadores desde noviembre de 2023, mientras que transporte y almacenamiento registró una contracción todavía más pronunciada.

El empleo privado cayó a su nivel más bajo en 53 meses

El deterioro también quedó reflejado en un informe de Politikon Chaco sobre el empleo asalariado privado registrado. Según el relevamiento, agosto terminó con 6.098.200 trabajadores formales en el sector privado, el nivel más bajo de los últimos 53 meses.

En comparación con julio, se perdieron 7.573 puestos, una reducción del 0,1%. La caída acumulada desde noviembre de 2023 alcanzó los 274.339 empleos asalariados privados, mientras que la comparación interanual mostró una disminución de 132.008 trabajadores (-2,1%).

Estos datos corresponden a una medición específica del empleo asalariado privado y, por lo tanto, no deben confundirse con los 467.989 trabajadores menos que registra la base más amplia de la SRT.

En el desglose por actividades, los sectores más afectados durante agosto fueron comercio, con 3.486 empleos menos; industria manufacturera, con una reducción de 3.346; y transporte, con 1.372 puestos perdidos. Solo cinco ramas registraron mejoras mensuales, entre ellas pesca, minería, salud y construcción.

Empleo registrado por provincias

La Provincia perdió más de 60.000 empleos privados en un año

El informe también expuso el impacto de la contracción laboral sobre el territorio bonaerense. Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor pérdida absoluta de empleo asalariado privado durante agosto, con 4.223 puestos menos respecto de julio.

La comparación interanual mostró un escenario más preocupante: 60.579 empleos privados registrados menos que en agosto de 2025. La cifra ubicó a la Provincia al frente de las pérdidas laborales en términos absolutos.

En contraste, Neuquén registró una mejora interanual de 9.057 puestos de trabajo, mientras que otras jurisdicciones también mostraron avances puntuales.

La evolución bonaerense coincide con los indicadores de debilidad industrial y comercial registrados en los últimos meses. La reducción del empleo formal tiene consecuencias que exceden el mercado laboral: afecta el ingreso de los hogares, la capacidad de consumo y la recaudación vinculada con las actividades económicas.