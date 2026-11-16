La Policía secuestró una pistola y municiones durante un allanamiento en el centro de Berazategui, en el marco de una investigación iniciada por la denuncia de un comerciante que aseguró haber recibido un ofrecimiento de dinero para atentar contra la vida del intendente Carlos Balor.

Según la información publicada por Diario Principios, el procedimiento se realizó el 13 de noviembre, con intervención de la UFIyJ N° 2 Descentralizada de Berazategui y por orden del Juzgado de Garantías N° 4 de Berazategui. La causa fue caratulada como “Averiguación de Ilícito”.

La denuncia que dio origen a la investigación

La presentación fue radicada ante la Policía el 3 de noviembre por un comerciante de 44 años. En su testimonio, relató que un hombre al que conoce desde hace más de dos décadas se presentó en su vivienda a mediados de septiembre.

De acuerdo con esa declaración, el visitante le habría exhibido cinco fajos de dólares, que el denunciante estimó en unos 50.000, y una pistola Bersa Thunder Mini.

El comerciante sostuvo que primero le propuso realizar un “laburo” en San Miguel o Palomar para “apagarle la luz a uno”, expresión que interpretó como un ofrecimiento para matar a una persona. Luego, según su relato, el hombre hizo referencia al intendente de Berazategui.

El denunciante afirmó que rechazó la propuesta y aclaró que no hubo testigos del encuentro porque vive solo. Su versión constituye el origen de la investigación y no una conclusión judicial sobre la existencia del supuesto plan.

Qué secuestraron durante el allanamiento

Personal de la Comisaría 1ª de Berazategui ejecutó la orden de registro en el domicilio del hombre señalado. La medida tenía como objetivo localizar armas de fuego y su teléfono celular.

Durante la requisa se incautaron una pistola Bersa Thunder con un cargador y 15 municiones de calibre 9 milímetros; otro cargador con 11 municiones de calibre .40; una caja con 50 municiones de calibre .22; y un estuche para una Bersa TPR 40.

En la vivienda fueron identificados dos familiares del denunciado, contra quienes no se adoptaron medidas restrictivas. La fiscalía avaló el procedimiento y solicitó la elevación de las actuaciones.

El secuestro del armamento se incorporó a la causa, pero por sí solo no acredita el ofrecimiento denunciado ni permite establecer responsabilidades sobre un presunto plan contra Balor.