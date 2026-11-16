Fassi inauguró la Expo Cañuelas con Kicillof y destacó el crecimiento productivo

La intendenta Marisa Fassi y el gobernador Axel Kicillof encabezaron la inauguración de Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se desarrollaron del 13 al 15 de noviembre. La muestra reunió a más de 400 expositores y productores, con actividades industriales, comerciales, agroalimentarias y culturales.

Durante la apertura, Fassi puso el foco en el desarrollo productivo del distrito y en el acompañamiento del Gobierno bonaerense. La jefa comunal destacó que el Parque Industrial reúne a más de 70 empresas y genera alrededor de 1.500 empleos directos. También mencionó al Mercado Agroganadero como parte de la actividad económica local.

“Cañuelas crece, pero sin tu apoyo sería mucho más difícil”, expresó la intendenta al dirigirse a Kicillof.

Uno de los datos que resaltó fue la participación de más de 150 instituciones locales en la preventa de entradas. Según señaló, esa tarea permitió recaudar más de 250 millones de pesos destinados a financiar sus actividades, por lo que el alcance de la exposición también se extendió a las organizaciones de la comunidad.

Kicillof, por su parte, reivindicó la inversión pública para fortalecer la producción y el empleo. “Acá estamos invirtiendo con políticas públicas para que la actividad privada le vaya mejor. Y este es el resultado”, afirmó.

¡Domingo en la Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche! Seguimos disfrutando de esta gran fiesta, con familias que se acercan a recorrer y conocer las propuestas de la Expo. Junto a @GustavoHArrieta visitamos distintos stands y charlamos con productores y expositores. También estuve en @radiolared, conversando con @fermanciniok y @iudica. Esta noche los esperamos para compartir esta maravillosa edición, con el show en vivo de La Konga. — Marisa Fassi (@marisafassi) November 15, 2026

La exposición contó con acompañamiento provincial y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su programación incluyó propuestas gastronómicas, comerciales y culturales, con espectáculos anunciados de Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga.

La Fiesta Provincial del Dulce de Leche también tuvo su concurso de elaboraciones. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó el peso de esta cadena de valor, que reúne a 202 empresas elaboradoras en territorio bonaerense.

De la inauguración participaron, además, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; y el parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta, junto a autoridades y representantes del sector productivo.

Maquinaria y nuevos móviles para los servicios municipales

En otra actividad de gestión, Fassi presentó maquinaria vial, camiones y vehículos de trabajo para ampliar la capacidad operativa del Municipio. Las incorporaciones estarán destinadas al mantenimiento de calles y a la prestación de servicios públicos.

En materia de prevención, se sumaron siete móviles para la Guardia Urbana y nuevos agentes. Estos recursos se integran al esquema municipal de monitoreo, tecnología y articulación con las fuerzas policiales.

La intendenta vinculó las inversiones con las necesidades de una comunidad en crecimiento y destacó la importancia de fortalecer los servicios municipales para acompañar la expansión urbana, industrial y comercial.

También se refirió al proyecto del Parque Las Rosas, concebido como un nuevo pulmón verde para la ciudad y parte de las iniciativas de infraestructura y espacios públicos del distrito.