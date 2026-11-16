El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, respaldó la gestión del gobernador Axel Kicillof y valoró el trabajo conjunto con la Provincia para sostener los servicios y acompañar la producción local. Al analizar la situación del distrito, advirtió que las dificultades económicas y las decisiones del Gobierno nacional impactan sobre los recursos municipales y aumentan la demanda en el hospital.

Alessandro

“Nuestro Gobernador hace lo imposible para que los intendentes estemos de la mejor manera posible, pero esto es por goteo; lo que no manda la Nación, se nos complica en la coparticipación y nos llena el hospital de gente porque las obras sociales no funcionan y se cortaron los medicamentos básicos”, expresó en declaraciones radiales.

Alessandro vinculó así las restricciones financieras con una mayor presión sobre el sistema público de salud. Según planteó, los problemas de cobertura y acceso a medicamentos llevan a más vecinos a recurrir a la atención municipal.

El jefe comunal también destacó la articulación con el Gobierno bonaerense en infraestructura hídrica y vial, dos áreas relevantes para un partido que, según detalló, cuenta con más de 42.000 habitantes, cerca de 1.300 kilómetros de caminos rurales y 163.000 hectáreas de tierras fértiles.

Monitoreo del río y prevención de crecidas

Entre las medidas para anticiparse a posibles contingencias climáticas, Alessandro resaltó la instalación de una red de limnígrafos y la coordinación con municipios vecinos.

“Hemos puesto una red de limnígrafos que es importante para saber lo que viene de Colón, de Rojas y de la zona de Rafael Obligado. Nos va a ayudar a anticipar las crecidas del río y poder evacuar a los vecinos en seco”, explicó.

A ese monitoreo se suman las tareas de mantenimiento de caminos y desagües con maquinaria municipal y provincial, como parte del trabajo preventivo en el distrito.

Producción, seguridad rural y fiestas locales

Al repasar el perfil productivo de Salto, el intendente destacó el entramado cerealero y alimentario integrado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el Molino Fénix y la planta de Bagley, del grupo Arcor, junto a frigoríficos y otras empresas de alcance regional.

También se refirió a la implementación de “Tranquera Segura”, un programa que contempla un censo para identificar los accesos a los campos. La iniciativa busca contribuir a la prevención de delitos como el abigeato y fortalecer la comunicación ante emergencias sanitarias o productivas en la zona rural.

El balance incluyó la Fiesta de la Tortita Negra en Berdier, que convocó a alrededor de 5.000 personas, de acuerdo con lo informado por Alessandro.

“Son fiestas que tienen identidad propia y que son muy importantes para la provincia de Buenos Aires y para Salto en especial”, sostuvo el intendente.