Rojas avanza con la renovación del centro y suma trabajos de bacheo en distintos barrios

El Municipio de Rojas continúa con distintas intervenciones destinadas a mejorar el espacio público y la circulación en la ciudad. En los últimos días avanzaron los trabajos de renovación en el entorno de Plaza San Martín y, en paralelo, comenzó un nuevo plan de bacheo sobre calles que presentan sectores deteriorados.

Las tareas forman parte de un esquema de obras que busca combinar mejoras urbanas en el área céntrica con reparaciones puntuales sobre la calzada en distintos puntos de la ciudad.

Adoquines frente a Plaza San Martín

En el centro de Rojas se trabaja actualmente con la colocación de adoquines intertrabados sobre avenida 25 de Mayo, frente a Plaza San Martín, en el sector ubicado a la altura de la esquina de Yrigoyen y Alem.

La intervención se encuentra incluida dentro de la puesta en valor del entorno de la plaza y apunta a mejorar las condiciones de circulación, renovar la imagen del sector y generar espacios públicos más cómodos para quienes transitan diariamente por la zona.

Los trabajos buscan además acompañar la renovación urbana de uno de los sectores de mayor movimiento de la ciudad, combinando mejoras funcionales con una intervención estética sobre el espacio público.

Una renovación que avanza en distintos puntos

Desde el Municipio señalaron que las mejoras forman parte de un proceso más amplio de intervención en diferentes sectores de Rojas.

La intención es avanzar de manera progresiva sobre espacios que requieren renovación, priorizando tanto la circulación como las condiciones de uso de calles, veredas y sectores públicos.

La obra sobre avenida 25 de Mayo se suma así a otras tareas desarrolladas en la ciudad con el objetivo de mejorar el entorno urbano.

Comenzó un nuevo plan de bacheo

En paralelo, el Municipio inició trabajos de bacheo en distintas calles.

Las tareas se realizan mediante una técnica que busca generar reparaciones más completas y duraderas sobre los sectores afectados de la calzada.

El procedimiento comienza con el retiro del pavimento deteriorado a mayor profundidad, para luego incorporar material asfáltico en caliente y realizar la compactación correspondiente.

Reparaciones más firmes

La utilización de este método permite intervenir no solo sobre la superficie dañada, sino también sobre sectores más profundos que pueden afectar la estabilidad del pavimento.

Luego de retirar el material deteriorado, se coloca el nuevo asfalto y se compacta para lograr una terminación más firme y resistente frente al tránsito.

El objetivo es extender la vida útil de las reparaciones y reducir la necesidad de volver a intervenir rápidamente sobre los mismos puntos.

Los primeros sectores intervenidos

Durante el inicio del plan, los trabajos se realizaron en las intersecciones de Necochea y Lamadrid, Mármol y Necochea, Castelli y Necochea, y Castelli y Sarmiento.

La planificación contempla continuar posteriormente en otros sectores de la ciudad de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.

De esta manera, las cuadrillas irán avanzando sobre distintos puntos donde se detectaron deterioros que requieren reparación.