San Fernando puso en valor la tradición con dos jornadas de música y danza

San Fernando cerró una nueva edición de los festejos por el Día de la Tradición con dos jornadas que tuvieron al folklore, la danza y la cultura popular como protagonistas, y que reunieron a artistas locales, agrupaciones, ballets y vecinos en distintos puntos del distrito.

Las actividades incluyeron una gran peña a cielo abierto en el Parque del Bicentenario y la 34ª edición de la tradicional Misa del Folklorista en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Virreyes.

Una fuerte presencia de artistas locales

Uno de los aspectos destacados de la programación fue la participación de músicos, talleres y compañías de danza de San Fernando y de otros puntos de la zona norte.

Durante la peña del Parque del Bicentenario se presentaron Los Chipaqueros, Por Seguir Andando, Talleres Municipales, Ceibalitos, Sangre Guarany, Milagro del Tiempo, Male Ausqui, La Popular Compañía de Danzas y Argendance, además de invitados vinculados con los Juegos Bonaerenses 2026.

La propuesta también incluyó clases abiertas de baile y un patio gastronómico, generando un espacio de encuentro para familias y vecinos.

Zerbini y Lovato, en los cierres

El cantante y compositor cordobés Emiliano Zerbini tuvo a su cargo el cierre de la primera jornada, mientras que Leandro “Lele” Lovato encabezó el tramo final de la celebración en Virreyes.

Lovato destacó especialmente su regreso al distrito después de 12 años y valoró la posibilidad de volver a encontrarse con el público.

“Estoy muy contento, muy emocionado y muy feliz. Hace 12 años vine la última vez y es hermoso poder retornar y encontrarnos de nuevo”, expresó.

La Misa del Folklorista volvió a convocar

La segunda jornada tuvo como eje la 34ª Misa del Folklorista, que volvió a combinar la celebración religiosa con una extensa programación cultural.

Luego de la misa criolla, se presentaron Armando Silva, Troperos de Salta, Ana Carranza, Quique Demarco, La Bolada Folk, Vero Grosso, Jáleri Folklore, El Ceibal, Sociedad de Fomento Nueva Victoria, La Cuatrera, Por Seguir Andando, Tiempo de Chacarera, Grupo Nanay, Milagro del Tiempo, Juntando Sueños, Lo que Vendrá y Talleres Municipales.

Más de 150 bailarines

Claudio Gauna, uno de los organizadores, destacó la magnitud de la participación artística registrada durante la jornada.

“Tuvimos más de 150 bailarines de agrupaciones y ballets de zona norte y un patio folklórico lleno de gente”, señaló.

La presencia de ballets, músicos y agrupaciones permitió convertir la celebración en una muestra amplia de las distintas expresiones folklóricas que mantienen actividad en el distrito y la región.

La mirada del Municipio

El secretario de Cultura, Néstor Torchia, hizo un balance positivo de los festejos y puso el acento en la participación de artistas sanfernandinos.

“Ha sido un fin de semana a puro folklore con muchos artistas sanfernandinos tanto en canto como en baile y grandes cierres con músicos invitados”, expresó.

También destacó el carácter familiar de las propuestas y el acompañamiento municipal a este tipo de actividades.