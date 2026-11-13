Ianantuony: "La fe, como la política, solo tiene sentido cuando se traduce en cuidado hacia el otro"

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, compartió una reflexión luego de participar de la misa que el papa León XIV celebró frente a la Basílica de Luján, en el cierre de su visita a la Argentina.

El jefe comunal estuvo presente entre la multitud que se congregó para acompañar la celebración y destacó especialmente uno de los mensajes pronunciados por el Pontífice: “Argentina, levántate y camina”.

“Un día para guardar en la memoria”

Ianantuony definió la jornada como “un día para guardar en la memoria” y describió el clima que se vivió en Luján, marcado por la presencia de miles de personas que se acercaron a rezar, agradecer y pedir.

“Entre tantas voces, tantos rostros y tanto silencio compartido, volví a pensar en lo que nos une”, expresó el intendente al recordar la experiencia.

La reflexión estuvo centrada en la necesidad de recuperar puntos de encuentro y sostener una mirada colectiva frente a las dificultades.

El mensaje que más lo marcó

Entre las distintas expresiones de León XIV, Ianantuony eligió destacar la frase “Argentina, levántate y camina”.

Según explicó, esas palabras sintetizan una idea de perseverancia y continuidad incluso cuando el escenario presenta obstáculos.

“Caminar es seguir, aun cuando cuesta. Y se camina mejor cuando se camina con otros”, sostuvo.

Una mirada sobre la comunidad

El intendente vinculó el mensaje del Papa con la importancia de afrontar los desafíos de manera colectiva.

En su publicación, remarcó que la posibilidad de avanzar no depende solamente de esfuerzos individuales, sino también de la capacidad de acompañarse y construir respuestas comunes.

La idea de caminar junto a otros apareció así como uno de los conceptos centrales de su reflexión.

Fe, política y cuidado

Ianantuony cerró su mensaje con una definición que vinculó directamente la experiencia religiosa con su mirada sobre la política.

“Me llevo de Luján una certeza simple: la fe, como la política, solo tiene sentido cuando se traduce en cuidado hacia el otro”, expresó.

Con esa frase, el jefe comunal puso el acento en una concepción de la actividad pública asociada al acompañamiento, la responsabilidad y la atención de las necesidades de la comunidad.