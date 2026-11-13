Watson busca atraer inversiones alemanas: “Florencio Varela abre sus puertas”

El encuentro se realizó en el Parque Industrial y Tecnológico, con participación de representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. El jefe comunal destacó las oportunidades para instalar nuevas industrias y vinculó esas gestiones con la producción y el empleo local.
Municipales13 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, recibió en el Parque Industrial y Tecnológico (PITec) a empresarios alemanes interesados en conocer el potencial productivo del distrito y las oportunidades para instalar nuevas industrias.

varela

La reunión contó con la participación de representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y estuvo orientada a fortalecer los vínculos internacionales del municipio y promoverlo como destino de inversiones.

“Florencio Varela abre sus puertas a nuevas inversiones internacionales”, expresó Watson en una publicación en sus redes sociales, donde compartió los principales objetivos del encuentro.

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El jefe comunal explicó que la visita permitió acercar a los empresarios las posibilidades de desarrollo industrial del partido. “Recibí en el Parque Industrial y Tecnológico (PITec) a empresarios alemanes interesados en conocer el potencial productivo de nuestro distrito y las oportunidades para instalar nuevas industrias”, señaló.

Watson también destacó el papel del intercambio con la cámara binacional. Según sostuvo, ese vínculo permite avanzar en el posicionamiento de Florencio Varela “como un lugar estratégico para invertir”.

La generación de empleo fue otro de los objetivos que el intendente vinculó con estas gestiones. En su mensaje, planteó que la búsqueda de inversiones internacionales forma parte del trabajo municipal para impulsar la actividad productiva y ampliar las oportunidades laborales.

“Seguimos trabajando para atraer inversiones, impulsar la producción y generar más puestos de trabajo para nuestros vecinos y vecinas”, afirmó.

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