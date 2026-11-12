Moreno avanza con obras de infraestructura en tres escuelas del distrito

El Municipio de Moreno continúa con distintas obras destinadas a mejorar las condiciones edilicias de establecimientos educativos del partido, a través de recursos provenientes del Programa de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires.

Las intervenciones alcanzan a la Escuela Primaria N.º 25, la Escuela de Educación Técnica N.º 4 y la Escuela Secundaria N.º 58, con trabajos destinados a resolver problemas estructurales, renovar instalaciones y recuperar espacios utilizados diariamente por las comunidades educativas.

Renovación en la Escuela Primaria N.º 25

En la Escuela Primaria N.º 25 se lleva adelante una intervención sobre la estructura del tinglado ubicado en el patio. Los trabajos contemplan su revalorización y la renovación de la cubierta, con el objetivo de recuperar un espacio central para las actividades escolares.

La obra incluye además el reacondicionamiento integral de los núcleos sanitarios, una mejora que apunta a generar mejores condiciones de uso para estudiantes, docentes y trabajadores del establecimiento.

Trabajos en la Escuela Técnica N.º 4

En la Escuela de Educación Técnica N.º 4, las tareas están orientadas principalmente a resolver distintos problemas de mantenimiento y deterioro edilicio.

El proyecto contempla la reparación de aislaciones y de fisuras y filtraciones detectadas en la cubierta, además de la reconstrucción de veredas y la colocación de nuevos desagües pluviales.

Estas intervenciones buscan mejorar la protección del edificio frente al agua y recuperar sectores que requieren mantenimiento para garantizar su funcionamiento adecuado.

Mejoras integrales en la Secundaria N.º 58

La Escuela Secundaria N.º 58 también forma parte del programa de obras. Allí se avanza con la reconstrucción del muro perimetral y la construcción de nuevas veredas.

Además, está prevista la refacción integral de los núcleos sanitarios, una intervención que permitirá renovar instalaciones de uso cotidiano y mejorar las condiciones generales del establecimiento.

Fondos destinados a infraestructura escolar

Las obras son ejecutadas con recursos del Programa de Infraestructura Escolar bonaerense, una herramienta destinada a financiar mejoras y reparaciones en establecimientos educativos.

La inversión permite intervenir sobre necesidades concretas de cada escuela, desde problemas estructurales hasta sanitarios, cubiertas, circulación y sistemas de escurrimiento.

Mejorar los espacios donde se enseña y aprende

Desde el Municipio destacaron que la continuidad de estas obras busca acompañar a las comunidades educativas con edificios en mejores condiciones y espacios más seguros y adecuados para las actividades escolares.

Las intervenciones en los tres establecimientos abarcan diferentes necesidades, pero comparten el objetivo de mejorar la infraestructura existente y sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones.