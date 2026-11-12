Bragado avanza con nuevas obras de alumbrado público en O’Brien

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, visitó O’Brien para concretar la entrega de nuevas columnas de alumbrado y luminarias LED que permitirán extender la iluminación pública a lo largo de 20 cuadras de la localidad.

La intervención forma parte de un plan de mejoras destinado a reforzar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones de circulación en distintos sectores, al tiempo que acompaña el crecimiento urbano de O’Brien.

Nuevas luminarias para 20 cuadras

La entrega incluye columnas de alumbrado y artefactos con tecnología LED que serán destinados a ampliar la cobertura del servicio en diferentes puntos de la localidad.

Barenghi destacó que la nueva iluminación busca generar mejores condiciones para los vecinos, especialmente durante la noche, y fortalecer la seguridad en calles y espacios de circulación cotidiana.

“Les brindará mayor seguridad y accesibilidad a los vecinos y permitirá que O’Brien siga creciendo, como viene ocurriendo en todas las localidades”, expresó el jefe comunal.

Una obra que ya había sido anunciada

La llegada de las nuevas luminarias había sido anticipada por el intendente durante la inauguración de la nueva iluminación de la Plaza Leandro N. Alem.

Con esta nueva etapa, el Municipio avanza ahora sobre otros sectores de O’Brien, extendiendo la red de alumbrado más allá de los espacios centrales.

La intención es acompañar de manera progresiva las necesidades de infraestructura que surgen a medida que la localidad se expande.

Trabajo conjunto con la Cooperativa Rural Eléctrica

El delegado municipal de O’Brien, Leandro Taghón, agradeció la incorporación del equipamiento y destacó que la obra será ejecutada de manera articulada con la Cooperativa Rural Eléctrica.

La participación de la CRE permitirá avanzar con el tendido y la instalación de las nuevas columnas y luminarias, completando una intervención que beneficiará a distintos sectores de la localidad.

La coordinación entre el Municipio y la cooperativa resulta central para concretar la ampliación del sistema de alumbrado.

Más seguridad y mejores condiciones de circulación

La tecnología LED permite mejorar la calidad de la iluminación y ampliar la visibilidad en la vía pública, lo que impacta de manera directa en la seguridad vial y peatonal.

Además, la extensión del alumbrado facilita el uso de calles y espacios públicos durante la noche y genera mejores condiciones para quienes se trasladan diariamente por la localidad.

Infraestructura para acompañar el crecimiento

La incorporación de iluminación en 20 cuadras se suma a otras mejoras que vienen desarrollándose en O’Brien y en distintas localidades del partido.

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo es sostener una política de infraestructura que acompañe el crecimiento y mejore la calidad de los servicios.