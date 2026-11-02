Barenghi defendió las PASO y reclamó habilitar nuevas reelecciones para los intendentes

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, respaldó la posibilidad de que los jefes comunales puedan competir por nuevos mandatos y defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sus declaraciones se produjeron después del encuentro de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con el gobernador Axel Kicillof, en el que analizaron la organización política del espacio rumbo a 2027.

Barenghi explicó que uno de los pedidos de los participantes fue garantizar la posibilidad de buscar la reelección. Según planteó, la evaluación sobre la continuidad de una gestión debe quedar en manos de los vecinos de cada municipio, que pueden respaldarla o rechazarla mediante el voto.

“Las comunidades tienen en cada persona alguien confiable, que conocen, y en caso contrario también las mismas personas pueden decidir no revalidarlo, pero no por una cuestión caprichosa que les impida presentarse”, sostuvo.

El planteo sobre las reelecciones permanece sin resolución. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la reunión del MDF dejó un respaldo político a la modificación del régimen de mandatos, aunque sin un acuerdo legislativo para concretarla. grupolaprovincia.com

La defensa de las primarias para definir candidaturas

El segundo eje señalado por Barenghi fue el rechazo a una eventual eliminación de las PASO. El intendente consideró que el peronismo debe conservar esa herramienta porque permite que los electores intervengan en la selección de los candidatos que competirán en las elecciones.

“Nosotros estamos convencidos de que es un método que se instaló en el país hace muchos años, que dio resultado y que posibilitó la selección natural a través del voto popular de cada uno de los representantes. Creo que tiene que seguir así”, afirmó.

Su posición vinculó ambas discusiones con la participación ciudadana: por un lado, la posibilidad de evaluar la continuidad de los intendentes; por otro, la elección de las candidaturas mediante las primarias.

Barenghi indicó que esos dos asuntos concentraron buena parte del intercambio con Kicillof. También señaló que la reunión estuvo orientada a la proyección del MDF hacia 2027 y a las acciones que el espacio buscará desarrollar para llegar fortalecido a la próxima disputa electoral.