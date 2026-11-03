Necochea: el Hospital Irurzun de Quequén suma un generador de 90 KVA

El Hospital Municipal “José Irurzun” de Quequén ya cuenta con las obras necesarias para poner en funcionamiento un nuevo generador eléctrico de 90 KVA, una incorporación destinada a garantizar la continuidad de los servicios ante eventuales cortes de energía.

La recorrida por los trabajos finalizados contó con la participación de autoridades municipales, representantes de la cooperadora del hospital y responsables de distintas áreas vinculadas con la obra.

Un equipo clave para la atención

El nuevo generador permitirá sostener el funcionamiento del establecimiento frente a interrupciones del suministro eléctrico.

El director del hospital, Marcelo Laserna, explicó que se trata de una herramienta fundamental para áreas sensibles como quirófano y otros sectores que requieren energía permanente.

“El generador que estaba tenía muchos años y no era automático, mientras que el nuevo se prende inmediatamente cuando se corta la luz”, señaló.

Una obra de mayor alcance

La intervención no se limitó a la instalación del equipo.

“Es una obra muy grande porque no solamente se hizo el espacio para colocar el generador, sino que también se generó un espacio para residuos patogénicos”, explicó Laserna.

Los trabajos incluyeron además nuevas instalaciones eléctricas y adecuaciones técnicas.

Mejoras en la potencia eléctrica

Dentro de la obra se incorporó un tablero para la bajada de tensión y una nueva acometida eléctrica.

También se amplió la potencia que llega al hospital.

Estas tareas fueron desarrolladas en articulación con la Usina Popular Cooperativa.

Preparado para futuras ampliaciones

Laserna destacó además que el nuevo generador tiene una capacidad que permitirá acompañar el crecimiento del hospital.

La mayor potencia disponible facilitará la incorporación futura de aparatología que requiera una demanda energética superior.

De esta manera, la obra no solo resuelve una necesidad actual, sino que deja margen para nuevas mejoras.

Respuesta inmediata ante cortes

Una de las principales ventajas del nuevo equipo es su funcionamiento automático.

Ante una interrupción del suministro eléctrico, el generador se activa de manera inmediata.

Esto resulta especialmente importante en un hospital, donde determinados procedimientos y equipos no pueden quedar sin energía.

Cirugías y servicios esenciales

El director remarcó el valor de contar con respaldo energético durante intervenciones médicas.

“Cuando se corta la luz, inmediatamente tiene que haber energía para cirugías y diferentes cuestiones”, sostuvo.

La incorporación busca reducir riesgos y brindar mayor seguridad para pacientes y personal.

Trabajo conjunto con la cooperadora

Laserna también destacó el rol de la Asociación Civil Fomento por la Salud del Hospital Irurzun.

La cooperadora afrontó los costos vinculados con la obra civil necesaria para instalar el nuevo equipo.

Desde el hospital valoraron ese esfuerzo como una parte central para concretar la intervención.

Participación de distintas áreas municipales

La recorrida contó con representantes de la Secretaría de Salud, encabezada por Andrea Perestiuk.

También participaron integrantes de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Las áreas intervinieron en la coordinación de los distintos aspectos técnicos y sanitarios del proyecto.

Rojas y la decisión de incorporar el equipo

El director del hospital destacó además la decisión del intendente Arturo Rojas de avanzar con la compra del generador.

Según señaló, la incorporación forma parte de una política orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria de Quequén.

El nuevo equipo permite mejorar la capacidad de respuesta del establecimiento ante contingencias.

Una mejora para el Hospital Irurzun

Con la obra finalizada, el hospital suma una herramienta que refuerza su funcionamiento cotidiano.

La incorporación del generador de 90 KVA, junto con las mejoras eléctricas realizadas, permitirá sostener la atención incluso ante cortes de energía.