Trenque Lauquen: Beruti tendrá alumbrado 100% LED

La Municipalidad de Trenque Lauquen avanza con el recambio integral del alumbrado público de Beruti, una obra que permitirá que la localidad se convierta en la primera del distrito en contar con iluminación 100% LED.

La intervención contempla el reemplazo de 300 luminarias y la incorporación de nuevas columnas en distintos sectores, con el objetivo de mejorar la visibilidad, la eficiencia del sistema y las condiciones de seguridad para la comunidad.

Recambio de 300 luminarias

La obra prevé retirar los antiguos equipos que funcionan con lámparas de sodio y también aquellas adaptaciones realizadas anteriormente con lámparas LED.

En su lugar serán instalados nuevos artefactos específicamente diseñados con tecnología LED.

En total, el proyecto comprende 300 luminarias.

Equipos de distinta potencia

Del total previsto, 70 luminarias serán de 150 watts y tendrán una capacidad de 24.000 lúmenes.

Las otras 230 serán equipos de 100 watts y 16.000 lúmenes.

La distribución busca garantizar mejores niveles de iluminación de acuerdo con las características de cada sector de Beruti.

Trabajo conjunto entre distintas áreas

Las tareas son realizadas de manera articulada entre personal y equipamiento de la Delegación de Beruti y del área de Alumbrado Público de Trenque Lauquen.

Los trabajos se encuentran bajo la coordinación del director de Servicios Públicos, Eloy Giménez.

El esquema permite avanzar progresivamente con el recambio en distintos puntos de la localidad.

“Mejorar la visibilidad del pueblo”

El delegado municipal de Beruti, Matías Parras, destacó el avance del proyecto y el impacto que tendrá para los vecinos.

El objetivo, señaló, es “mejorar la visibilidad del pueblo y dar mejores condiciones a la comunidad”.

También recordó que la intervención venía siendo planificada junto al intendente Francisco Recoulat.

Una obra planificada con anticipación

Parras expresó su satisfacción por la concreción de un proyecto que había sido trabajado previamente con el Ejecutivo municipal.

El recambio integral busca reemplazar un sistema conformado por distintas tecnologías por otro completamente unificado.

De esta manera, Beruti contará con artefactos más modernos y eficientes en toda su red de alumbrado público.

Cinco nuevas columnas

Además del reemplazo de luminarias existentes, el proyecto contempla incorporar cinco columnas nuevas.

Tendrán siete metros de altura libre y estarán equipadas con brazo pescante.

Cada una contará con luminarias LED de 100 watts y 16.000 lúmenes.

Sectores definidos mediante relevamientos

La ubicación de las nuevas columnas no fue definida de manera aleatoria.

Los puntos fueron seleccionados a partir de relevamientos y análisis técnicos realizados por la Delegación municipal y el equipo de mantenimiento.

La intención es reforzar sectores en los que se detectaron necesidades específicas de iluminación.

Mejor iluminación y seguridad

El reemplazo de los antiguos artefactos permitirá incrementar la capacidad lumínica de las calles.

La tecnología LED también ofrece un consumo energético más eficiente y una mayor durabilidad.

El Municipio busca así mejorar las condiciones para peatones y conductores durante la noche.

Un anuncio realizado durante el aniversario

La obra había sido anticipada por Francisco Recoulat durante el aniversario de Beruti, celebrado en agosto.

En aquella oportunidad, el intendente confirmó que ya se había concretado la adjudicación de los materiales.

También señaló que las tareas serían ejecutadas de manera progresiva con personal municipal.

Beruti, primera localidad 100% LED

Una vez concluido el recambio de las 300 luminarias, Beruti se convertirá en la primera localidad del partido de Trenque Lauquen en tener todo su alumbrado público con tecnología LED.

La intervención combinará renovación de equipos existentes con ampliación de la infraestructura en sectores que necesitan mayor cobertura.